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Все про:Джемилев (804) Керченский мост (146)

 Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратил внимание на позитивный аспект запуска железнодорожной ветви Керченского моста.

По мнению Джемилева, мост может пригодиться при деоккупации Крыма. Об этом он сказал в комментарии изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", - считает Джемилев.

"Дай Бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма", - добавил он.

Вместе с тем Джемилев констатировал: пуск поездов в оккупированный Крым - "это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты. - Ред.) делают". Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, "массовом перемещении в Крым российских граждан". "Все это преступления России", - подчеркнул лидер крымских татар.

Читайте на Цензор.НЕТ: Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров. ФОТО

По мнению Джемилева, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. "Мы об этом постоянно говорим", - отметил он.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Также на Цензор.НЕТ: "Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167526
 
   
 Топ комментарии
 
Так и запишем, Джемилев поддержал строительство моста в Крым
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Крым ушел навсегда.
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та никуда он не ушел. не, он там типо сдвигаецо на сантиметр в год... но далеко не убежит.

да и вопрос не правильно сформулирован.
важно, кто крым потерял?

Украина? не факт. очень даже не факт....
а кто потерял крым? в первую очередь - крымчане. теперь это быдло не нужно ни Украине, ни оккупантам, которые отдают прерогативу при найме на работу прибывшим из материковой парашки.
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Ваші слова, та Богу в вуха, пане Мустафа Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 4721
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Так и запишем, Джемилев поддержал строительство моста в Крым
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А чого цей борєц п"яти кілограмовий не воює за Крим, а тихо собі і спокійно живе у Києві?! Чи татари чекають, коли пацани зі Львова, Дніпра і Полтави підуть свою кров проливати за татар ?!

Де партизанські татарські загони в Криму?! Я тільки в центрі Львова загони татарських продавців чебуреків бачу ! Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 3452
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31.08.2015 пан Джамілєв чомусь проголосувавши за "особливий статус ОРДЛО" не схотів поспілкуватися з народом під Радою , а замість цього просто спокійно втік ..((
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Зі Львова всі виїхали до Польщі та стали поляками. То Дніпрянам прийдеться самим.
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а з чого ти взяв, що ватність кримських татар відмінна від ватності криму вцілому?
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Думаю, что через весь мост парашникам идти не надо. Только до середины, а потом...Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 4976
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Т.е. получатся, что мост построили чтобы легче смыться? Ну, в таком случае его разрушение нужно изъять из любых существующих украинских планов! Законом закрепить! А то как же без моста? Если шо, то хоть телами на засрут наше морское побережье, бо ходить по воде аки по суху, не спроможни. Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 1387
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Ну ходить потяг... А що це змінить ?
Кацапів в Криму побільшає ?
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москальні у криму переважна більшість а буде взагалі 100%...
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Констатую факт, а тобі ліпше мультики про українські прапори на кримському мості...
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Крим на росії не затримається, але його кацапи зіпсують. Після того, як Крим перетвориться на лайно кацапи втратять до нього свій інтерес.
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Крым должен висеть на Рашке как чемодан с гомном и еще без ручки, К сожалению что при Парашенке что при ЗЕ наоборот Украина помогает окупантам содержать крым, притом еще и границу обустроенную построила таким образом признавая крым другим государством.
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В ДНР почали проводити унікальні операції. В Донецьку працює єдина в світі клініка, де відділяють клітор від кишечника.

https://www.youtube.com/watch?v=Vxj6XswiDWc
Дивитись з 39:40.
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Швидше вивезуть сикунів татар до сибіру...
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Ніхто їх випускати не буде - всі у рабство. А міст згодиться, щоб швидше ЗСУ Кубань відвоювали.
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Крим , просто і боягузливо , "нова" влада віддала , як непотріб ... Хто його буде повертати і кому він потрібен ?
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Швидше вивезуть своїх людей, - Джемілєв про потяги на Керченському мосту - Цензор.НЕТ 9767
Роспотребнадзор заявил об опасности денег для россиян
«получив зарплату или сняв деньги с пластиковой карты, можно заразиться гриппом», -говорится в сообщении на сайте ведомства ...
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это известный факт. в некоторых странах банкоматы термически обрабатывают деньги для дизинфекции. но нации у которой дети в сельских школах, в мороз, бегают в туалет на улицу это кажется за гранью реальности.
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Петин пидлабузник обратись до своего Пети, может быстрее поможет, строить Керческий мост Петя щебенкой помог.
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В этой теме, как в лакмусовой бумажке проявляется кацапская сущность зебилов, радующихся строительству моста в Крым
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Учитывая, что Порошенко щебенкой помог мост строить.
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🤣Не вижу на вагонах надписи РЖД, и вы не увидите. Это как со Сбербанком в Крыму. Смешные санкции в действии.🤣🤣🤣
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Вату можна вивезти дешевше: поставити біля причальних стінок у сєбаздуполі, Ялті та Керчі пороми без дна. З плакатами "на шару".
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