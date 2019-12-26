 Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире на hromadske.
Дробович рассказал, что после вступления в должность сразу стал объектом критики в связи с рядом вопросов, в частности самого факта его назначения в Институт нацпамяти.
"Я не рассчитывал, что будет такой поток негатива, я все-таки надеялся на какую-то большую цивилизованность, можно же подождать официальной позиции человека, увидеть программу, а потом уже критиковать. Это не очень приятно", - отметил он.
В то же время Добрович подчеркнул, что одним из своих приоритетов он ставит работу над тем, чтобы в обществе появился диалог.
"Посмотрим, готово ли общество к диалогу. Общество насторожено, травмировано, очень часто с постоянной негативной оптикой и ожиданиями, я бы не спешил делать выводы", - сказал он.
Глава Института нацпамяти отметил, что верит в украинских граждан даже несмотря на то, что "существует много трепещущих оценок, которые в значительной степени является капитулянтскими".
"Нет, все нам удастся, и если там на 10% больше людей после моей каденции будут готовы обсуждать сложные темы и не спешить с выводами, это уже будет победа. Хотя я надеюсь на больший результат", - добавил Дробович.
Наприклад.
Оно вже один з СН озвучив, що війну з Россією спровокувала Україна «законом о язикє».
Озвучьтє уж всє «сложниє тєми», пожалуйста.
10 ч. ·
Суд оштрафовал "7х7" за то, что некоторые блогеры писали у нас по коми.
Не могу себе представить ничего подобного ни в одной, даже не самой толерантной современной стране. Зато легко вспоминаю "добрые" традиции сгинувшей тюрьмы народов - империи Романовых, где полякам нельзя было учиться на польском, татарам на татарском и где за выход из православия посылали на каторгу.
https://youtu.be/zmGWl4GV2po
Це головне над чим має працювати інститут національної спадщини.
Лисиця~Кіцуне @lisitcya
Податкова попросила авансом податок сплатити. Я вже і забула ті часи, а вони вжууух і повернулися.
Після того я готовий до будь якого діалогу...
Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної??? пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой". " Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский (1-й Первый секретарь ЦК КП Украины ), Николай Щорс ( ) или Андрей Мельник."
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ
Вони зараз, не втрачають надію і чекають чуда, обіцяногоЗє,
- ковбасу по 20:20, доллар по 8, і
ТАДАМ!!!!
ВІДМІНУ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ !!!!!
И зачем оно нам пихает эту антиукраинскую скотину Мануильского?
Мануї́льський Дмитро́ Захарович український радянський комуністичний партійний діяч, секретар виконкому Комінтерну, голова делегації ВКП(б) в Комінтерні, один із провідників сталінської політики терору в апараті Комінтерну та закордонних компартіях
У 1945-1946 роках, виступивши ініціатором, ідеологом і керівником нової кампанії боротьби проти «українського буржуазного націоналізму», розгорнув широкомасштабну акцію з переслідування та цькування української інтелігенції, зокрема, найвідоміших тогочасних істориків Мирона Петровського та Івана Крип'якевича, письменників Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія Яновського, Максима Рильського та інших.
Оно нам уже сует полюбить кадра, который "У 1945-1946 роках розгорнув широкомасштабну акцію з переслідування та цькування української інтелігенції, зокрема, найвідоміших тогочасних істориків Мирона Петровського та Івана Крип'якевича, письменників Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія Яновського, Максима Рильського та інших.