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Все про:Институт нацпамяти (218) Дробович (11)

 Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

Глава Института национальной памяти Антон Дробович верит, что украинское общество способно обсуждать сложные темы. Он надеется, что находясь на этом посту сможет увеличить количество людей, способных вести подобные диалоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире  на hromadske.

Дробович рассказал, что после вступления в должность сразу стал объектом критики в связи с рядом вопросов, в частности самого факта его назначения в Институт нацпамяти.

"Я не рассчитывал, что будет такой поток негатива, я все-таки надеялся на какую-то большую цивилизованность, можно же подождать официальной позиции человека, увидеть программу, а потом уже критиковать. Это не очень приятно", - отметил он.

В то же время Добрович подчеркнул, что одним из своих приоритетов он ставит работу над тем, чтобы в обществе появился диалог.

"Посмотрим, готово ли общество к диалогу. Общество насторожено, травмировано, очень часто с постоянной негативной оптикой и ожиданиями, я бы не спешил делать выводы", - сказал он.

Глава Института нацпамяти отметил, что верит в украинских граждан даже несмотря на то, что "существует много трепещущих оценок, которые в значительной степени является капитулянтскими".

"Нет, все нам удастся, и если там на 10% больше людей после моей каденции будут готовы обсуждать сложные темы и не спешить с выводами, это уже будет победа. Хотя я надеюсь на больший результат", - добавил Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки, - Дробович

Источник: https://censor.net.ua/n3167525
 
 
 Топ комментарии
 
чмо пархате, пакуй валізи Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович - Цензор.НЕТ 3075 між лугандою і домбабве будеш діалоги влаштовувати
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Так, шо ж так почучуть озвучують ті «сложниє тєми»?
Оно вже один з СН озвучив, що війну з Россією спровокувала Україна «законом о язикє».
Озвучьтє уж всє «сложниє тєми», пожалуйста.
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чмо пархате, пакуй валізи Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович - Цензор.НЕТ 3075 між лугандою і домбабве будеш діалоги влаштовувати
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Между кем и кем он собирается диалог налаживать так и не сказал, а еще обижается ,что его не понимают.Мутный .
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Мєжду Вадіком Волинской Рєзньой і Вятровичем.
Наприклад.
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образцом парламентского диалога на сегодня есть кива )). его моноспектакль на эту тему мона включать в парламентские аналы ))
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Інститут національної пам'яті якої нації? Якщо української то чом ця людина починає з зневаги до неї?
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Я взагалі не розумію як Інститутом Національної Памяті в Україні став співголова еврейської організації (голова Зісельс) з освітою культуролога і вірою в кегебешну фальшивку за підписом Кузнецова "Бабин Яр". Він не історик взагалі! Який діалог? Кого з ким?
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Тю. А хіба отой Мілованов економіст? Ви прям буквоїд якийсь або ще гірше
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Вместо национальной памяти этот зебил предлагает "диалоги" с Ху*лом и подху*ловниками. Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович - Цензор.НЕТ 248
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Так, шо ж так почучуть озвучують ті «сложниє тєми»?
Оно вже один з СН озвучив, що війну з Россією спровокувала Україна «законом о язикє».
Озвучьтє уж всє «сложниє тєми», пожалуйста.
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Leonid Zilberg
10 ч. ·
Суд оштрафовал "7х7" за то, что некоторые блогеры писали у нас по коми.
Не могу себе представить ничего подобного ни в одной, даже не самой толерантной современной стране. Зато легко вспоминаю "добрые" традиции сгинувшей тюрьмы народов - империи Романовых, где полякам нельзя было учиться на польском, татарам на татарском и где за выход из православия посылали на каторгу.

Одним із пріоритетів моєї роботи є те, щоб "у суспільстві з'явився діалог", - Дробович - Цензор.НЕТ 324
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что за куй с бугра, диалог мля появился, про ленина шоль?
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Нападения на журналистов и любимая жена Авакова
https://youtu.be/zmGWl4GV2po
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Наше суспільство повинно досягнути консенсусу про абсолютне припинення спілкування з росією.
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не потрібно тут жодного консесусу - достатньо закрити кордон з парашею..... кому не подобається - нехай щастить
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Україна є українською державою, а не малоросійською.
Це головне над чим має працювати інститут національної спадщини.
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Між ними і так постійний вимушений діалог - бо вони обидва у РНБО працюють.
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Диалог это вроде "услышьте даунбасс?". Да ну их нафиг. Уже слушали.
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А хто чув про історика Дробовича та чому він не уточнює його складні теми? Якась мутні його висловлювання Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович - Цензор.НЕТ 9162
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Шось подобное слышал у Голохвастова:,,Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Мутний тип з мутними заявами. На це місце потрібно якомога скоріше повертати В'ятровича.
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гдє-то хіхікнул азірів

Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya

Податкова попросила авансом податок сплатити. Я вже і забула ті часи, а вони вжууух і повернулися.
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Діалог можливий... Тіки інша сторона спочатку повинна визнати, що Україна не фєдєрастія, а фєдєрастія є ворог, з яким неможливі компроміси...
Після того я готовий до будь якого діалогу...
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Суд відпустив для обміну чотирьох маріупольських терористів....операция" кремлёвский террорист" сворачивается,с помощью людей Украины, которым надоела война,в чужом для них государстве,они до сих пор живут в ссср
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Вятрович полысел и обосрался! Так старался гадить, а оно он как!
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Если ты имеешь достаточный уровень понимания неизменности хода общественного развития, то можно принимать твой выплеск желчи, как осознание бессилия. хочу тебе заметить, что подобные недооценки ситуации, которое имело место в период президентских выборов, заставляют быть более сильными и ответственными в будущем, что означает "твоя расейская карта бита" при любом раскладе. А если ты этого не понимаешь, то тем проще будет в будущем получить тобой убеждение на практике - ты же знаешь, кто учится не на чужих, а на своих ошибках..
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"...Добрович подчеркнул, что одним из своих приоритетов он ставит работу над тем, чтобы в обществе появился диалог." Хочется риторически спросить г-на Дробовича о том, не для этого ли его "сокамерники" (они же представляют собой КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР правящей команды, часто подальше от народных глаз и ушей устраивающий "решения" вопросов) желают организовать общеукраинский РУССКОЯЗЫЧНЫЙ телеканал, т.с. для ускорения положительного решения вопроса в духе ТУРбо режима, от которого разлетается все, что было с таким трудом добыто в последние годы патриотическиим БОЛЬШИНСТВОМ в Украине?
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І роблять так так щоб українське ТБ на відміну від росіського було платне
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Діалог звісно буде і буде об'єднання - досить вже того , що "папередніки" 28 років роз'єднували народ !
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малорос, скавучиш, що від мацковської дупи відірвали,а ти так любиш її вилизувати
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Дробович Антон Едуардович - директор Українського інституту національної памяті ,керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»


Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті

До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної??? пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
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Звідки вони і де були, коли країна кров'ю вмивалася😠
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Приклад для "діалогу". "На вопрос, будет ли Институт продолжать говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА, Дробович сказал следующее:
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой". " Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский (1-й Первый секретарь ЦК КП Украины ), Николай Щорс ( ) или Андрей Мельник."
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Вы уже поняли, что национальную память нам заменят "офіційною" і будут
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ
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Та хохломанкуртам, це пофіг.

Вони зараз, не втрачають надію і чекають чуда, обіцяногоЗє,

- ковбасу по 20:20, доллар по 8, і

ТАДАМ!!!!
ВІДМІНУ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ !!!!!
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Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский (1-й Первый секретарь ЦК КП Украины )

И зачем оно нам пихает эту антиукраинскую скотину Мануильского?

Мануї́льський Дмитро́ Захарович український радянський комуністичний партійний діяч, секретар виконкому Комінтерну, голова делегації ВКП(б) в Комінтерні, один із провідників сталінської політики терору в апараті Комінтерну та закордонних компартіях
У 1945-1946 роках, виступивши ініціатором, ідеологом і керівником нової кампанії боротьби проти «українського буржуазного націоналізму», розгорнув широкомасштабну акцію з переслідування та цькування української інтелігенції, зокрема, найвідоміших тогочасних істориків Мирона Петровського та Івана Крип'якевича, письменників Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія Яновського, Максима Рильського та інших.
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Под руководством такого кадра Институт национальной памяти превращается в Институт антинациональной памяти
Оно нам уже сует полюбить кадра, который "У 1945-1946 роках розгорнув широкомасштабну акцію з переслідування та цькування української інтелігенції, зокрема, найвідоміших тогочасних істориків Мирона Петровського та Івана Крип'якевича, письменників Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія Яновського, Максима Рильського та інших.
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який ще діалох... только сам с собою...с умным человеком приятно поговорить
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