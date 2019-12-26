 Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире на hromadske.

Дробович рассказал, что после вступления в должность сразу стал объектом критики в связи с рядом вопросов, в частности самого факта его назначения в Институт нацпамяти.

"Я не рассчитывал, что будет такой поток негатива, я все-таки надеялся на какую-то большую цивилизованность, можно же подождать официальной позиции человека, увидеть программу, а потом уже критиковать. Это не очень приятно", - отметил он.

В то же время Добрович подчеркнул, что одним из своих приоритетов он ставит работу над тем, чтобы в обществе появился диалог.

"Посмотрим, готово ли общество к диалогу. Общество насторожено, травмировано, очень часто с постоянной негативной оптикой и ожиданиями, я бы не спешил делать выводы", - сказал он.

Глава Института нацпамяти отметил, что верит в украинских граждан даже несмотря на то, что "существует много трепещущих оценок, которые в значительной степени является капитулянтскими".

"Нет, все нам удастся, и если там на 10% больше людей после моей каденции будут готовы обсуждать сложные темы и не спешить с выводами, это уже будет победа. Хотя я надеюсь на больший результат", - добавил Дробович.

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