 Для подготовки на Олимпийские и Паралимпийские игры выделят 1,4 млрд, - Минфин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница Министерства финансов Украины в Фейсбуке.



На развитие украинского спорта в 2020 году государственным бюджетом выделено 5,4 млрд грн, что на 50% больше, чем в 2019 году.



"По состоянию на 24 декабря Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях в 2020 году", – пишет Министерство финансов.

Также читайте: Размер призовых за медали Олимпийских игр-2020 будет таким же, как и за медали игр в Рио, - Министерство культуры, молодежи и спорта