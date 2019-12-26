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Все про:Министерство молодежи и спорта (70) Олимпиада (777) Паралимпиада (181) спорт (1797)

 Для подготовки на Олимпийские и Паралимпийские игры выделят 1,4 млрд, - Минфин

Правительство выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года а также в Юношеской Олимпиаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница Министерства финансов Украины  в Фейсбуке.
 
На развитие украинского спорта в 2020 году государственным бюджетом выделено 5,4 млрд грн, что на 50% больше, чем в 2019 году.

"По состоянию на 24 декабря Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях в 2020 году", – пишет Министерство финансов.

Также читайте: Размер призовых за медали Олимпийских игр-2020 будет таким же, как и за медали игр в Рио, - Министерство культуры, молодежи и спорта

Источник: https://censor.net.ua/n3167524
 
 
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но инвалиды-спортсмены получат гулькин хрен
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А инвалидам -ветеранам войны аж по пять штук , лечись,не в чем себе не отказывай.
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Путлер ввел санкции против США и WADA.Сроком на 25 лет.Теперь допинг разрешен
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