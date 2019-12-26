Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница Министерства финансов Украины в Фейсбуке.
На развитие украинского спорта в 2020 году государственным бюджетом выделено 5,4 млрд грн, что на 50% больше, чем в 2019 году.
"По состоянию на 24 декабря Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях в 2020 году", – пишет Министерство финансов.
Для подготовки на Олимпийские и Паралимпийские игры выделят 1,4 млрд, - Минфин
Правительство выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года а также в Юношеской Олимпиаде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница Министерства финансов Украины в Фейсбуке.