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Все про:игорный бизнес (318) Гончарук_Алексей (420)

 Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальном игорном бизнесе на правительственную горячую телефонную линию по номеру 1545.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гончарука в Фейсбук.

"Наше правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, ведь такая деятельность очень вредит экономике Украины. И в решении этого вопроса не может быть никаких компромиссов. Так, только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений. Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.

Поэтому, если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов - обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором)",- написал премьер.

Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко

Также Гончарук призвал размещать фото и видео с доказательствами в комментариях к сообщению, пообещав, что "мы в правительстве будем реагировать оперативно".

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167523
 
   
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Пряміком Авакову? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102 Цей персонаж з самокату часто падав? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102
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Ну якщо чорт не пойняв то Баканову. Одразу.
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Безусловно, это есть прогресс. Наконец-то! Но.... Меня волнует подозрительная тишина от пользователей. Я-то думал, вот набегут сюда, и начнут наперебой рассказывать, что "а у нас работают точки". То ли реально так хорошо всё, то ли комментарии и новости удаляются, чтобы не портить картинку красивую.
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цей процес, під керівництвом того ж героя(тоді його називали арсен фейсбуков) в 2014 вже відбувався.... закрили все в один день.... в 2019 спостерігаємо повтор сюжету..... то яка має бути реакція в людей?
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Собаков залишився без бізнесу? знову, курва, за рюкзаки візьметься
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Если кэш-бек будет,так,без обману,% с конфискованного бабла,тогда пойду,найду и сообщу.А за просто так здоровьем рисковать,дурнив нэма.
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це не твого родича посадили за держзраду України?
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надеюсь, на доплату депутатикам брали не из этого источника
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а про нелегальную тоговлю спиртным под мусорской крышей куда сообщить номер можна?
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А если после звонка не закроют, что тогда делать?
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Дзвонить Зюзі, хай дзвонить Баканову щодо того чорта що був урядовії лінії. Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 2308
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Ну если у премьер-министра больше нет насущных забот, как игральный бизнес, то я за экономику Украины спокоен.
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Єдине, що доброго зробили зебіли - боротьба з ігровими закладами. Але я не вірю у щирість цієї боротьби, бо після хабарів ці заклади знову працюватимуть.
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Опять за бесплатно чужую работу делать.....
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Я ж уже писал. г.Киве, ул. Банковая, 11. Спросить Тимошенко. Это другой который Тимошенко, не другая. Не путать. Там же можно найти Баума, Бориса который. Прямиком из России. Он тоже любит игры и деньги, которые эти игры приносят. И любит кулаками размахивать прямо в ОП. Шукайте и найдете. Если Богдан разрешит с Аваковым.
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