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Все про:Россия (74650) США (15957) Тейлор (135) Донбасс (20309)

 Россия может вывести войска с Донбасса за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор

РФ может передать контроль над границей не Украине, а международным силам - расширенной миссии ОБСЕ или представителям ООН.

Об этом заявил на встрече с журналистами временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос", - сказал он.

По словам Тейлора, и для Украины, и для России тяжелым является вопрос контроля над границей.

"Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО. - Ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться "того, чего хотят украинцы - прекращения войны".

В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

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"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни". Кроме того, он отметил, что вопрос возвращения Крыма займет больше времени, чем возвращение Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3167522
 
   
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да какие там условия. вывезти всех 200-ми ))
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Це стосується і більшої частини закарпатських "угорців"
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"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167522»

На очєнь простих.

Уйти вмєстє со своім русскоязичним народом. На общую родіну. К берьозкам і брюковкє.
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да какие там условия. вывезти всех 200-ми ))
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Головне - "сохранив лицо". Це можна зрозуміти в брутальному, м'ясистому значенні...
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)) сразу вспомнил побег Ганнибала Лектера из тюрьмы.
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год-два?йоулупукки сепарам подарочный набор огурцов с молоком даже не планирует?
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Вопрос куда кремль выдвинет войска? В каком направлении?.. Ибо могут быть варианты.
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його звати тейлор, чи ванга? замість посилення санкцій на підерацію рашистів щось звиздить!
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Я дико извиняюсь, но у нас тут на днях Сенат принял, а Рыжий подписал документ, который (по крайней мере - на время) прихлопнул СП-2
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Так там Пан Тейлор, наче не тільки про це казав, але й ще дещо:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/26/7104619/

«Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47.

Цензор, як звжди зайнявся перекладом новини, на язик мєжнаціонального общєнія?
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а может не вывести ,из Абхазии и Приднестровья не выводит , а с Украины выведет .да .потому шо Тейлор так подумалось почему то .
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Что значит на каких условиях? Условие одно. Вернуть все как было на январь 2014 года.
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Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО. - Ред.),""
Хотів би я побачити, як обсе або СИЛИ ООН забезпечать безпеку на ордло....
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"порохоботы" принимают только один способ выведения кацапских войск с донбасса и крыма - в рефрежераторах "груз 200". других способов даже сами козломордые не признают.
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А может и не вывести? Есть ещё 20 млрд?
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"а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

...
Тільки обличчя? Тобто про руки, ноги та інші відростки мова не йде?
Ну ок... Россия может вывести войска с Донбасс за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4110
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Понятное дело на каких
Признать анексию Крима
Мол США и Европа признают Крим кацапским, а кацапи выводят войска из Донбаса, Сирии, Ливии и т.д
Только из этого роя у кацапов не выйдет ниуя, потому как это приведет к реанимации совка
А на это Запад не пойдет
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Если зеля признает, то и США и ЕС тоже признают Крым российским.
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когда кацапы захватывали кусок украинской территории, а соответственно и кусок границы,
для них "вопрос контроля над границей" тажелым не был, а как возвращать етот контроль,
то вдруг "потяжелел", шо и не поднять...
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Он совершенно не в теме, но сочиняет всякие небылицы.
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«.......Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос»,- сказал он(с)
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Это действительно главный/большой(!!!) вопрос.........
P.S. они - россияне(!!!). Возле русских, эти моральные уроды, и близко не лежали..........
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До вас в квартиру заліз злодій, а сусіди рекомендують вам вести себе толерантно з ним і домовитись з ним на його умовах, бо він буйний.
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Сохранить лицо Путину уже не получится - оно обгажено навсегда.
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