 Россия может вывести войска с Донбасса за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор

Об этом заявил на встрече с журналистами временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.
"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос", - сказал он.
По словам Тейлора, и для Украины, и для России тяжелым является вопрос контроля над границей.
"Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО. - Ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.
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По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться "того, чего хотят украинцы - прекращения войны".
В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.
"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.
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"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.
Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни". Кроме того, он отметил, что вопрос возвращения Крыма займет больше времени, чем возвращение Донбасса.
На очєнь простих.
Уйти вмєстє со своім русскоязичним народом. На общую родіну. К берьозкам і брюковкє.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/26/7104619/
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Четвер, 26 грудня 2019, 15:47.
Цензор, як звжди зайнявся перекладом новини, на язик мєжнаціонального общєнія?
Хотів би я побачити, як обсе або СИЛИ ООН забезпечать безпеку на ордло....
...
Тільки обличчя? Тобто про руки, ноги та інші відростки мова не йде?
Ну ок...
Признать анексию Крима
Мол США и Европа признают Крим кацапским, а кацапи выводят войска из Донбаса, Сирии, Ливии и т.д
Только из этого роя у кацапов не выйдет ниуя, потому как это приведет к реанимации совка
А на это Запад не пойдет
для них "вопрос контроля над границей" тажелым не был, а как возвращать етот контроль,
то вдруг "потяжелел", шо и не поднять...
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Это действительно главный/большой(!!!) вопрос.........
P.S. они - россияне(!!!). Возле русских, эти моральные уроды, и близко не лежали..........