 Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАN погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.
Владельцем деликатесной контрабанды оказался водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.
За нарушение таможенных правил он привлечен к административной ответственности, икра изъята.
Він ікру провозив, а не брата їв!
но в бизнесе не работал
и жадный как рошений )) поделился бы икрой
он и с утки бы икру жрал
Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета.
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.
Счіталось, что кінулі Зє.
Атєпєрь?
Кто кого кінул?
потім ікра засмердиться
Польско-украинская граница в 1993 г. 6 бутылок спирта в 1.5 литровых бутылках минералки прямо на столе купе, мы заквашеные на столе меньше половины водки, мы приглашали всех еле ворочая языком, таможню, погранцов и польских и украинских по 100-чке, в итоге обшмонали всех кроме нас. Креативным надо быть и немного наглым.
у меня таких новостей...
вот например, почти ровно год взад, в новогоднюю ночь, примерно без 20 минут полночь и Новый Год, прямо на перекрестке в селе Зазимье Броварского Киевской, на единственном перекрестке со сфетофором, Жека Гвоздь сел срать пьяный в муку, причем он срал и одновременно яростно и агрессивно отмахивался от гудевших машин проезжающих мимо.
Имхо это новость покруче