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Все про:Госпогранслужба (3568) икра (12) контрабанда (1896) правоохранительные органы (734) Черниговщина (612)

 Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники выявили у гражданина Молдовы контрабандную красную икру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба 01

"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАN погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.

Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба 02

Владельцем деликатесной контрабанды оказался водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах. ФОТОрепортаж

За нарушение таможенных правил он привлечен к административной ответственности, икра изъята.

Источник: https://censor.net.ua/n3167520
 
 
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последователь известного нам петюшки - он же пес ))) Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5594
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З якого це переляку?
Він ікру провозив, а не брата їв! Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7056
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тоже успешный бизнесюк
но в бизнесе не работал
и жадный как рошений )) поделился бы икрой Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6520
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ну так петюшка и сам молдован ,
он и с утки бы икру жрал
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Как говорят Свинарчуки = мы хотели немножко заработать.
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Кстаті, а Свінарчукі, сєйчас в какой тюрьмє сідят?
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Как говорят таможенники - дорога не ложка к обеду, а красная икра к новогоднему столу.
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Вёз человек себе к столу на праздники а теперь погранцы сожрут
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А от єщо новость.
Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета.
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.
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Вєчєр пєрєстайот бить томним.
Счіталось, что кінулі Зє.
Атєпєрь?
Кто кого кінул?
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Интересно бы узнать настоящее происхождение артефакта.
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з фарбою...
потім ікра засмердиться
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От дурень, это же старая всем известная схема, краска через таможню. Лучше бы в запаску закатал и барахла всякого сэконда навалил.
Польско-украинская граница в 1993 г. 6 бутылок спирта в 1.5 литровых бутылках минералки прямо на столе купе, мы заквашеные на столе меньше половины водки, мы приглашали всех еле ворочая языком, таможню, погранцов и польских и украинских по 100-чке, в итоге обшмонали всех кроме нас. Креативным надо быть и немного наглым.
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Когда - то в молодости пришлось жрать её банками и только с хлебом . До сих пор не могу вынести запаха , - тянет сразу на рвоту . ((
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и что? это новость для новостных сайтов?
у меня таких новостей...
вот например, почти ровно год взад, в новогоднюю ночь, примерно без 20 минут полночь и Новый Год, прямо на перекрестке в селе Зазимье Броварского Киевской, на единственном перекрестке со сфетофором, Жека Гвоздь сел срать пьяный в муку, причем он срал и одновременно яростно и агрессивно отмахивался от гудевших машин проезжающих мимо.
Имхо это новость покруче
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