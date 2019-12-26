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Все про:трансплантация (92) Тодуров Борис (18)

 Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров

Мужчина находится в Киевском городском институте сердца в отдельной палате, в стерильных условиях. Операция по пересадке этого органа прошла в Украине впервые за 15 лет.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда его привезли. Пациент проходит плановое лечение. Пока все в порядке", - отметил он.

По словам врача, операция по пересадке сердца длилась около четырех часов. Сейчас пациент находится в отдельной палате в особых, стерильных условиях.

"Считается, что первый месяц - самый опасный потому что, во-первых, это новое сердце, оно должно прижиться, "вработаться", организм должен привыкнуть к нему. Но самое главное - это реакция отторжения, которая может быть в первые дни, потому что это чужеродный орган, и ему нужно в этом новом организме прижиться. Для того, чтобы не было отторжения, мы даем большие дозы специальных препаратов, которые снижают иммунитет. Такие люди становятся особенно чувствительными к различного рода инфекциям - вирусам, грибкам, бактериям. И риск заболеть у такого пациента любой инфекцией намного выше, особенно в первые месяцы", - сказал Тодуров.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. ФОТОрепортаж

Он отметил, что самую первую операцию по пересадке сердца в Украине провели еще в 2001 году. С тех пор было сделано 9 трансплантаций сердца, однако последняя операция состоялась 15 лет назад.

Такой длинный перерыв между операциями по трансплантации Тодуров объяснил так: "Во-первых, закон, который очень далек от совершенства. В нем нет тех европейских норм, которые сегодня уже общеприняты в большинстве европейских стран, где оговаривается презумпция согласия. У нас все еще по старинке в законе оговаривается, что мы должны спрашивать разрешения у родственников после смерти пациента. А в силу особенностей нашего менталитета такое разрешение родственники дают крайне редко. Даже не в этом проблема, а проблема в наших врачах-реаниматологах, которые не хотят сотрудничать, не хотят констатировать смерть мозга. Думаю, в основном, проблема в нашем менталитете".

Также на Цензор.НЕТ: Рада приняла закон о трансплантации. ВИДЕО (обновлено)

Директор Института сердца отметил, что "новая команда" Министерства здравоохранения и комитет по охране здоровья Верховной Рады внесли необходимые изменения в закон о трансплантации органов, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

"Но этот закон опять же с презумпцией несогласия, поэтому радикально он что-то не поменяет в трансплантологии, хотя уже какие-то первые шаги, чтобы сделать его более лояльным к пациентам и врачам, в этом законе уже присутствуют", - отметил Тодуров.

Директор Института сердца сказал, что в течение следующего года будет создан реестр доноров и пациентов. Его администрированием будет заниматься Минздрав.

Напомним, 25 декабря в Ковеле в районном территориальном медицинском объединении впервые после 15-летнего перерыва провели трансплантацию сердца.

Источник: https://censor.net.ua/n3167519
 
 
 Топ комментарии
 
дай Бог здоровья пациенту - сложнейшая операция, долгий и непредсказуемый период реабилитации.
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интересно сколько стоил такой супер сервис
да и не говорите что он бомж!!! Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7001 Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6294 Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6294
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Понимаю что это кощунство, но это не столько пересадка сердца сколько пиар талантливого хирурга но при этом негодяя Тодурова. Его пиар и всех этих воров в новой команде Минздрава.
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дай Бог здоровья пациенту - сложнейшая операция, долгий и непредсказуемый период реабилитации.
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интересно сколько стоил такой супер сервис
да и не говорите что он бомж!!! Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7001
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Понимаю что это кощунство, но это не столько пересадка сердца сколько пиар талантливого хирурга но при этом негодяя Тодурова. Его пиар и всех этих воров в новой команде Минздрава.
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Какой-то молодой человек погиб при ДТП. Для донорства взяли сердце и почки.
Почку пересадили женщине.
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Хіба зараз можна відбирати органи в загиблих ?
Хто дозволив ? За яку суму ?
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Если по согласию близких родственников, то можно, и еще им отсегнут немаленькую сумму за это.
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Ні. Дозволяється пересадка лише від родичів, а не сторонніх.
Тодурова мали би арештувати. Де НАЬБУ, прокуратура ?
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Ну так при Супрун уже приняли такой закон. Только я точно не помню, кажется хотели ввести согласие на донорство по умолчанию, но все-таки оставили с согласия родственников.
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Тм більше, серце беруть в живого донора, або одразу після смерті.
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Интересно, сколько этому пациенту эта операция обошлась.
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Богатенький видать Буратино, у нас за никчемную операцию последнюю шкуру снимают и это при налогах на уровне Швеции, где медицина бесплатна, как и образование, а тут за все плати с оставшихся после налогов и услуг ЖКХ копеек. Был бы мне хотя бы сороковник, только бы меня и видели, а так ни здоровья, ни пенсии - это в назидание молодым, чтоб не были лохами.
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Никого не хотел обидеть, просто вырвалось от безысходности.
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Ага, разбежались и до сих пор бегут. В палате, где я лежал, после двух операций, два укола за 10 грв. не сделали, потому как у пациента был 0 денег. 4-я больница неотложной помощи(неотложка)г.Харьков 2011 г. За это время что-то изменилось? Да, но не в лучшую сторону.
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на всё про всё у буржуев на замену клапана уходит 10 часов. усыпить, охладить тельце, сделать операцию, нагреть тельце, просыпыть. а тут сердце со всем про всем меняют всего за 4? или только на саму замену 4 часа уходит? ну тогда могє быть.
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Они подсоединяют аппарат, чтобы сердце не умерло.
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ну это и коню понятно, шо всё время после остановки сердца и до его ристарта за него пашет одноразовый сердечно-лёгочный блок.
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А почему операцию делали в районной больнице в Ковеле, а нев институте сердца Тодорова в столице? Не потому ли что цены там космические?
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Полноте,такие операции относятся к плановым.
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Молодцы Ковельчане !!!!! Браво местным хирургам !!!!!Молодцы!!!!
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Кто скажет сколько таких пересадок за отсталым поребриком делают в неделю?
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Однако Тодурова всё же сложно назвать патриотом Украины.
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