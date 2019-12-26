 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.



"Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных) нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась", – сказала она.



В то же время, по словам Рожковой, несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестами плохие показатели.



"Мы видим там структурные проблемы с балансами, с которыми нужно работать. Но чего-то страшного мы не ожидаем. У них есть возможность исправить ситуацию. Что касается небольших банков, то есть несколько, которые вызывают у нас беспокойство. Но они не занимают какой-то значительной доли на рынке, поэтому серьезной угрозы не представляют", – сказала она.



Рожкова отметила, что по итогам 2018 года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными.



"Эти учреждения – преимущественно наследие банковского "бэби-бума" 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия владельцев этих банков была в том, чтобы продать банки, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы. Но бизнес по продаже банковских лицензий уже истек в Украине. Такого количества потенциальных инвесторов просто нет", – заявила она.





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