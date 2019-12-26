Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
"Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных) нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась", – сказала она.
В то же время, по словам Рожковой, несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестами плохие показатели.
"Мы видим там структурные проблемы с балансами, с которыми нужно работать. Но чего-то страшного мы не ожидаем. У них есть возможность исправить ситуацию. Что касается небольших банков, то есть несколько, которые вызывают у нас беспокойство. Но они не занимают какой-то значительной доли на рынке, поэтому серьезной угрозы не представляют", – сказала она.
Рожкова отметила, что по итогам 2018 года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными.
"Эти учреждения – преимущественно наследие банковского "бэби-бума" 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия владельцев этих банков была в том, чтобы продать банки, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы. Но бизнес по продаже банковских лицензий уже истек в Украине. Такого количества потенциальных инвесторов просто нет", – заявила она.
Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова
Среди крупнейших банков Украины нет проблемных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Як би зелене стадо не белькотіло.
і я її розумію...
да это ж сенсация 2019 года !
коли бог мізки роздавав, ти па-украінскі нє панімал?
міг би і не співати, щоб це довести
ну и дом спалили от благодарности
[ Фото ]
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой. По моему твёрдому убеждению, делается это потому, что прописанные в проекте бредовые нормы провести через профессиональный состав комитета невозможно. Напомню, аналогичную аферу уже пытались провернуть с законопроектом о легализации игрального бизнеса, когда хотели сохранить чернуху на улицах - проект закона пытались передать в экономический комитет. Для чего был даже придуман скандал с детектором лжи. Как и в том случае, ведёт аферу глава фракции Давид Арахамия.
так будет точнее
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224874
Если закон примут, у Сербской церкви отнимут более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.
зелена дрисня на чолі з Колояйським виправить цю ганебну ситуацію