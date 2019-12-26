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Все про:банки (1659) банкротство (283) Рожкова Екатерина (58)

 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова

Среди крупнейших банков Украины нет проблемных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью порталу "Минфин", которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных) нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась", – сказала она.

В то же время, по словам Рожковой, несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестами плохие показатели.

"Мы видим там структурные проблемы с балансами, с которыми нужно работать. Но чего-то страшного мы не ожидаем. У них есть возможность исправить ситуацию. Что касается небольших банков, то есть несколько, которые вызывают у нас беспокойство. Но они не занимают какой-то значительной доли на рынке, поэтому серьезной угрозы не представляют", – сказала она.

Рожкова отметила, что по итогам 2018 года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными.

"Эти учреждения – преимущественно наследие банковского "бэби-бума" 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия владельцев этих банков была в том, чтобы продать банки, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы. Но бизнес по продаже банковских лицензий уже истек в Украине. Такого количества потенциальных инвесторов просто нет", – заявила она.

Также читайте: "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

Источник: https://censor.net.ua/n3167517
 
 
 Топ комментарии
 
Прямо святая женщина, странно и почему она сбежала в Лондон.
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зебіли дістали.
і я її розумію...
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А я думаю, что на этой ворюге уже клейма уголовных дел на теле негде ставить.
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Завдяки Гонтарєвій.
Як би зелене стадо не белькотіло.
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Прямо святая женщина, странно и почему она сбежала в Лондон.
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А я думаю, что на этой ворюге уже клейма уголовных дел на теле негде ставить.
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Порохоботы я тащусь, когда вас так плющит от Зеленского, скоро у вас пуканы начнут рвать. Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 8259 Кстати, а свинья будет вас поздравлять с Новыім Годом.
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тЫ !!! думаешь ?!!!!
да это ж сенсация 2019 года ! Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 8849
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Чи це лише ваші думки- фантазії, чи є якісь факти?
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це ти, гебнявий, питаєш після того, як колояйці спалили її хату?
коли бог мізки роздавав, ти па-украінскі нє панімал?
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а я жодної секунди не сумнівався, що ти у сраку шпекаєшся, гебнявий
міг би і не співати, щоб це довести
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якби спалили її хату,то вже не змогли би взяти в неї інтерв'ю..
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от радости и от благодарности обокраденых
ну и дом спалили от благодарности Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587
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Dubinsky.pro, [26.12.19 12:53]
[ Фото ]
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой. По моему твёрдому убеждению, делается это потому, что прописанные в проекте бредовые нормы провести через профессиональный состав комитета невозможно. Напомню, аналогичную аферу уже пытались провернуть с законопроектом о легализации игрального бизнеса, когда хотели сохранить чернуху на улицах - проект закона пытались передать в экономический комитет. Для чего был даже придуман скандал с детектором лжи. Как и в том случае, ведёт аферу глава фракции Давид Арахамия.
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Я знал, что есть тупые бабы, но ты просто редкая тупица...
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Жлоб Порошенко тепер наймає лише таких )Ксень...))
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Рожкову не переварюю органічно, але, враховуючи кадрові призначення бобіків, краще промовчу Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 3669
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скажем так - беспроблемных в стране ни одного)))
так будет точнее Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981
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Хорошая новость с Черногории , Украине бы такой закон :

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224874

Если закон примут, у Сербской церкви отнимут более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.
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нічого!
зелена дрисня на чолі з Колояйським виправить цю ганебну ситуацію
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а коли держава, яка дала ліцензії обраним, на відкриття банків і повинна була їх контролювати, поверне кошти вкладникам, зокрема, юридичним особам?
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Так может нужно вернуть Гонтареву, тогда из 30 банков станет 20, а имущество остальных 10 распродадут за бесценок слепому трасту, а кредиты, взятые тем же слепым трастом - простят.
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По данным Росстата, в 2019 году зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения. За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. - и как тут не поблагодарить путина , что он утилизируют россиянцев . Хахаха
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Странно. В последнее время очень мало ватанов на форуме. Скука...
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