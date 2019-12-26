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Все про:Переяслав-Хмельницкий (57) судья (2197) Кирилл Тлявов (25)

 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: судья заявил, что дружит с одним из подозреваемых и взял самоотвод

Судья Игорь Опанасюк заявил, что дружит с одним из подозреваемых - полицейским Владимиром Петровцом. Ранее это не помешало Опанасюку поддержать отвод другого судьи по делу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Когда Опанасюк взял самоотвод, прокурор Сергей Самчук отметил, что факт дружбы судьи с подозреваемым Петровцом ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Ярославы Керекез.

Подозреваемый Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

При этом адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - сказал сам Петровец.

Также на Цензор.НЕТ: Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли".

Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседание.

"Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и для того, чтобы была избрана мера пресечения (подозреваемым. - Ред.). Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Обвиняемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - сказал он.

В четверг, 26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в этой местности

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3167516
 
 
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И это честный поступок судьи!Какой бы он ни был квалификации.
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чесно кажучи як на мене, то це говорить про протилежне. Не вірю я нашим суддям, уж повірте мені на слово як юристу.
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Возможно есть давление на судей. Авакова и замов в отставку и только после продолжать дело.
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суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места.
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если не специально - 5 условно, если просто дураки - увольнение.
Но фотография мальчика шоб была в ублюдков на паспорте, рядом с их рожами.
И при каждой официальной процедуре шоб оно видело фото мльчика. Скотина, да че ж ты се руку, или ногу не отстрелил, ублюдок? Да я бы на месте бати паренька, но только ясно, шо после инцидента.... ну просто не собрали бы этих тварей то. жаль Кирилла. Скоты "постреляли" называется...... шоб вы сдохли.... жаль шо я не был там и не увидел что наделали эти уроды то
ну как же так то - убили маленького мужика, парня, неважно - это же чей-то сын, а вотhttps://www.youtube.com/watch?v=8m8VlyWDC-M
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Долбаный абсурд. Судьи дружат с ментами,прокуроры дружат с сбушниками,а потом всей аравой ходят на свингерские оргии. С трактористом или слесарем никто из них не захочет подружиться. "Праваахаронна система" во всей красе.
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
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