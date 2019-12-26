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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4112) паспорт (819) переселенцы (340)

 Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне проведения ООС и переселенцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС или переселились из такой зоны.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО / мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Также читайте: Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3167512
 
   
 Топ комментарии
 
Граждане Украины живут в Украине, в ОРДЛЕ остались сепары Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5694
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Граждане Украины живут в Украине, в ОРДЛЕ остались сепары Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5694
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КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении мандатов нардепов за прогулы... можно прогульщикам отключить газ в квартире и отпуск перенести на зиму Да и ещё парламент может сам выбрать Президента,ведь у нас Парламенто - президентская республика ,а не на оборот
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Конституцію можна не міняти, поки що ... Можна по- тихому, під благовидними приводами реінтегрувати ордло в Україну. Куди поділись документи цих "нещасних"? Невже порвали та попалили в 2014? А документ з двоголовою куркою у них є? Як там з подвійним громадянством? Скоро?
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Каждому сепару личный Der Ausweis и нашивку с курицей-мутантом на правую грудь.
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Колись був такий совковий плакат:
Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 6781
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правильный плакат !

один из основных принципов юриспуденции -

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ!

убийцы должны сидет, иначе, СЯДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ
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Дуже потужно, але багатьом це буде незрозуміло. Як наслідок - неправомірно видані документи.
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Непонятно, что за Закон. Может кто-то дать квалифицированный комментарий? не эмоциональный и пустой в стиле Ксении VB и подобных пустомель, а именно кавалицированный или ссылку дать?
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отак виглядає реванш і зрада....




Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5051 Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·1 ч

Суд звільнив терористів, які захопили будівлю МВС у Маріуполі.




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это там где мы признавали бумажки лугандона о рождении, смерти, браке итд??? Где уже печатают тонны липовых свидетельств на мертвые души для получения халявных денег с Украины??...
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Упростили выдачу документов на укр.гражданство?
А как проверки на наличие другого гражданства,которое запрещено конституцией?
Зебобикам похер на конституцию.
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