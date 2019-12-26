 В ГПУ опровергли слова Сарган об увольнении единственного представителя Украины в группе прокуроров по МН17

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - сказано в сообщении.
В ГПУ подчеркнули, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляют сотрудники недавно созданного Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
Этот департамент укомплектован "работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", - добавили в пресс-службе.
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"Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - подытожили в ГПУ.
Ранее пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что в связи с преобразованием Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора из органов уволены прокуроры, входившие от Украины в международную следственную группу по катастрофе МН17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Може які люди медведчука, які ні разу не є представниками України.
но в данном случае больше доверяю ей
Типичный тупой петекантроп.
Лупашить по пассажирским лайнерам, это тебе не фу@ем по роялю клипать, вова!
Рьіпнулись, втихаря.
Пойманьі.
Сразу задний ход.
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"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган. Источник: https://censor.net.ua/n3167409»
Хотілося б почути Фреда Вестербеке, председателя международной Совместной следственной группы (JIT).
Если прокуроров эти 7, а не один - значит Сарган лжет.
« 26 декабря 2019.
Аваков отказался доверять расследованию убийства Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. По его словам, Аваков провел «очень подробный брифинг» для иностранных послов. «Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи [в расследовании]. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь» - рассказал Тейлор.»
Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность
Дипломат отметил, что не уверен в том, что Аваков лично доверяет расследованию и убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», - заявил Тейлор.
Чи там 7 єдиних прокурорів від України?
Чи хтось пи%дить?