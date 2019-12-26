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 В ГПУ опровергли слова Сарган об увольнении единственного представителя Украины в группе прокуроров по МН17

Генпрокуратура опровергает информацию о том, что якобы уволен единственный прокурор от Украины в международной группе, расследующей авиакатастрофу МН17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляют сотрудники недавно созданного Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Этот департамент укомплектован "работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", - добавили в пресс-службе.

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"Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - подытожили в ГПУ.

Ранее пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что в связи с преобразованием Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора из органов уволены прокуроры, входившие от Украины в международную следственную группу по катастрофе МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3167511
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаю, кто такая Сарган,

но в данном случае больше доверяю ей
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А что эта Югина собутыльница еще в прокуратуре делает?Так и продолжает бухать?
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Ти більше звик до рідної марфи захарьєвой?
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А хто лишився ?
Може які люди медведчука, які ні разу не є представниками України.
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Не знаю, кто такая Сарган,

но в данном случае больше доверяю ей
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Дивись зебіле, *********** Александр Глазков 75579852 тобі лайкнув. То він теж більше їй довіряє? Чи ви як ото два дибіла, два зебіла?
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Та ты черту лысому поверишь на слово, абы что против действующей власти.
Типичный тупой петекантроп.
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Ну значит следующий шаг - Украина сбила Боинг. Точка!
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Запятая. Так Украина действительно сбила боинг ?
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Что за глупости? Доказано уже, что сбил бук из рф с экипажем из действующих военнослужащих ВС РФ.
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*****!...
Лупашить по пассажирским лайнерам, это тебе не фу@ем по роялю клипать, вова!
В ГПУ опровергли слова Сарган об увольнении единственного представителя Украины в группе прокуроров по МН17 - Цензор.НЕТ 2190
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Метод тьіка.
Рьіпнулись, втихаря.

Пойманьі.
Сразу задний ход.
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А на чем поймали, если Сарган заявляет, что якобы уволили ЕДИНСТВЕННОГО прокурора от Украины по этому делу, а на самом деле оказывается, что там 7 прокуроров?
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«Прокуроры, входившие в международную следственную группу, УВОЛЕНЫ! Еще раз: УВОЛЕН руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов",- рассказала Сарган.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган
"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган. Источник: https://censor.net.ua/n3167409»

Хотілося б почути Фреда Вестербеке, председателя международной Совместной следственной группы (JIT).
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Ну и? Вы приводите опять цитату от Сарган про то, что якобы уволен ЕДИНСТВЕННЫЙ прокурор от Украины.
Если прокуроров эти 7, а не один - значит Сарган лжет.
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Да зараз дійсно, дуже багато цитат:
« 26 декабря 2019.
Аваков отказался доверять расследованию убийства Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. По его словам, Аваков провел «очень подробный брифинг» для иностранных послов. «Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи [в расследовании]. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь» - рассказал Тейлор.»

Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность

Дипломат отметил, что не уверен в том, что Аваков лично доверяет расследованию и убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», - заявил Тейлор.
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Ну й добре, що не довіряє. А ви цьому розслідуванню довіряєте сильно?
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А что эта Югина собутыльница еще в прокуратуре делает?Так и продолжает бухать?
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Якого хєра ви чіпали групу, що займалась цією справою??? Нащо тоді приоітав слідчий з Нідерландів, якщо все так справно??? 3,14здуни зелені...
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Прокурор входив у міжнародну групу прокурорів. Отже був певною мірою незалежним від ГПУ. А значить підкацапники з ГПУ могли не знати всіх нюансів справи і відповідно передавати кацапам. Тепер все замкнуто на Генпрокурорі і ГПУ. Тобто прокурори будуть танцювати під музику політичної доцільності.
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Який саме прокурор? Єдиний прокурор від України із 7?
Чи там 7 єдиних прокурорів від України?
Чи хтось пи%дить?
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Тейлор одобрил действия Рябошапки.Сарган-ни.Луценко и баба третьего тясячелиття -теж ни!.Абидна!
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Сарган это кто? Пресс-секретарь Луценко?
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Все как обычно, соевые лгут. Лгут соевые как дышат и делают это постоянно и во всем.
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