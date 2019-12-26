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 Ситуация с импичментом Трампа не повлияет на отношения США и Украины, - Тейлор

Импичмент президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу не повлияет в долгосрочной перспективе на украино-американские отношения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Громадське ТБ".

"Теперь есть масса людей, которые знают об Украине, знают, где она находится и что она воюет с Россией, и в Украине есть молодая реформаторская власть, которая хочет идти в Европу. Буквально на прошлой неделе мы видели серьезную двухпартийную поддержку военного бюджета, в который также включен пакет санкций по "Северному потоку-2", в том числе потому, что для Конгресса очевиден ущерб, который "СП-2" нанесет Украине", - сказал Тейлор.

Он также подчеркнул, что США продолжает поддерживать Украину, а объем американской военной помощи вырос с 250 до 300 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3167510
 
 
 Топ комментарии
 
Нет худа без добра. Теперь Украину не будут путать с Белорусью и тем боле с Рашей.
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осэлэдэць бубочке самонарезом зафиксуйтэ спочатку...
кругом ванганоїди,блін.
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осэлэдэць бубочке самонарезом зафиксуйтэ спочатку...
кругом ванганоїди,блін.
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оселедця в нього не було і не буде, а от пейси цвяхами можна зафіксувати Ситуация с импичментом Трампа не повлияет на отношения США и Украины, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6456
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дэржавобудивныкы рабинович и чэрвоненко могут обидиццо...
референдум на вывес атрибутов власти...
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а цих двох ублюдків можна просто на дюбеля до стіни
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от так, потихеньку, і вимальовується план чергового *********
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Нет худа без добра. Теперь Украину не будут путать с Белорусью и тем боле с Рашей.
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в том контексте в котором "Теперь есть масса людей, которые знают об Украине"
то може лучше, шо б и не знали...
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у каком контексте? что поставили твою паРашу раком!?
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_Повлияет, разумеется. Что за чушь?! Повлияет непременно. В ту или иную сторону, но неизбежно повлияет.
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