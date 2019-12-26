 Ситуация с импичментом Трампа не повлияет на отношения США и Украины, - Тейлор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Громадське ТБ".

"Теперь есть масса людей, которые знают об Украине, знают, где она находится и что она воюет с Россией, и в Украине есть молодая реформаторская власть, которая хочет идти в Европу. Буквально на прошлой неделе мы видели серьезную двухпартийную поддержку военного бюджета, в который также включен пакет санкций по "Северному потоку-2", в том числе потому, что для Конгресса очевиден ущерб, который "СП-2" нанесет Украине", - сказал Тейлор.

Он также подчеркнул, что США продолжает поддерживать Украину, а объем американской военной помощи вырос с 250 до 300 млн долларов.