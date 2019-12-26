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Все про:горсовет (462) мэр (1367) Путин (25333) Россия (74650) Херсон (620)

 "Исконные русские территории - это болота под Москвой", - Херсонский горсовет ответил Путину

Херсонский горсовет принял обращение в ответ на слова президента страны-агрессора Владимира Путина об "исконно русских землях".

Обращение поддержали 33 депутата горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.

В обращении отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

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"Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - процитировал обращение городской глава.

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Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

Источник: https://censor.net.ua/n3167509
 
   
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100% так и есть. Раньше я их иногда даже смотрел на Ютубе. А сейчас если в рекомендованных вдруг выдаст сразу ставлю диз и пишу что они *овно)
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Я бы даже уточнил ,в болотах на глубине тех болот плюс ещё пару метров ... "Исконные русские территории - это болота под Москвой", - Херсонский горсовет ответил Путину - Цензор.НЕТ 7352
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Молодець мер, молодці частина депутатів,які за це проголосували. Путлєр -Пуйло!!!! Але макшандія від цього слабшою не стала, на жаль.
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ніякого відношення землі жидоугробурятії до русичів не мають...
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Херсон молодець! А Гарант наш ні пари з вуст, чи я щось проспала?
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Лучше и не скажешь.
А наше Зебильё уже что-то промычало в ответ?
Может я пропустила что-то?
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300-летнее иго орды для Украины закончилось безвозвратно.
Слава Украине!!!
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С какого перепугу эти кретины должны процветать? Дебилы всегда живут и нищенствуют!
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Вот так вот, упырь кремлевский. А если надо тебе будет, то докажем даже и радионуклидами, тварь. И бункер в Ямантау тя не спасет, гнида, ублюдок красножопый.
И бронебойки не надо нам - просто скотину мы достанем ее же оружием. урод лысоватый.
Тя с Гитлером идиоты сравнивают?.... да, ты типо Гитлера, но часть., где-то 0.111%, крыса
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Вообще-то москали (не знаю как они назывались, мне похрен) появились задолго до основания Масквы и совсем не в болотах, а в самых северных в Европе чернозёмах Ополья - примерно в районе Суздаля.
п.с. Болота в средневековой Европе - основной источник железной руды, а лес - основной источник ... всего (в т.ч. энергетики). Поэтому Киев построили совсем не в степях Причерноморья.
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Гнездо москалей (самый старый город Ростов - где начинал княжить Ярослав Мудрый).
"Исконные русские территории - это болота под Москвой", - Херсонский горсовет ответил Путину - Цензор.НЕТ 1555
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А в это время наш Лошара настойчиво бацает пуем на раяли. Отмороженное зетипильное ч м о.
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И добавить нечего . Так шо жить в крыму на соляных болотах будет нормой . Привыкайте к родной говени !!
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да и права на мокшанские болота путинососы должны подтвердить в печерском суде....
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Саме так і вважають всі нормальні люди в Україні за виключенням пріЗєраватіва Вофкі Члєнограя та "слуг урода" . До речі, хтось чув щоб та зелена шмаркля бодай одне слово висловило з приводу заяви того ***** з мокшанських боліт ?
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"Исконные русские территории - это болота под Москвой", - під москвою завжди була територія мокшів, а не русскіх.
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