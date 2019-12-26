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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (322) бензин (246) топливо (478) Гончарук_Алексей (420)

 "Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", - Гончарук до 9 января поручил решить проблему нелегальных АЗС

ГФС и правоохранителям поручено до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими органами контроля до 9 января 2020 решить эту проблему. На сегодняшний день уже закрыли 46 таких АЗС. И работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривни, - Гончарук

Напомним, что тема нелегального рынка горючего - одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство. Ее также обсуждали представители украинских сетей АЗС на совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3167508
 
 
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що ще будуть ліцензувати і як вони робили до цього? Звідки дозволи на землю, будівництво, хто приймав, хто дозвіл давав... Чому всі ці люди спокійно сидять в кабінетах якщо не по Закону?
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Слова красивые. Но... Скорее всего, это тупо расчистка рынка под Коломойского.
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