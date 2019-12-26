 Обыски в Мининформполитики прошли в рамках дела о растрате госсредств, - НАБУ

Об этом пресс-служба НАБУ заявила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что обыски санкционированы и "осуществляются в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства".

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В НАБУ отметили, что следствие ведется с июля 2019 года. Предварительная квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция по этой статье – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее о проведении обысков в Мининформполитики сообщил госсекретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко. По его словам, производство касается тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

"По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN", - написал Биденко.

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