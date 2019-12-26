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 Обыски в Мининформполитики прошли в рамках дела о растрате госсредств, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро с июля расследует производство о возможной растрате чиновниками Мининформполитики денег, полученных на защиту национального информационного пространства.

Об этом пресс-служба НАБУ заявила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что обыски санкционированы и "осуществляются в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства".

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко

В НАБУ отметили, что следствие ведется с июля 2019 года. Предварительная квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция по этой статье – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее о проведении обысков в Мининформполитики сообщил госсекретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко. По его словам, производство касается тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

"По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN", - написал Биденко.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил бренд Украины в мире - "Ukraine NOW". ФОТО

Обыски в Мининформполитики прошли в рамках дела о растрате госсредств, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167506
 
 
 Топ комментарии
 
"Ищут пожарные,

Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"

де "барига"-Порох гроші подів.

Да, зедебіли? Порошенко крав-крав, а Україна розвивалась, а прийшов клоун, так гроші закінчились...
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Падає промислове виробництво і втрачаються реальні гроші. А НАБУ шукає вітра у полі.
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Дубілєт фантазіровал? 😁 Дорогі фантазії. А ще Федорова на зелеботів напевне тратився. 🤔
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Дубілєт фантазіровал? 😁 Дорогі фантазії. А ще Федорова на зелеботів напевне тратився. 🤔
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Можна подумати...
Банальне переслідування опозиції кремля.
Досить вірогідно, що це між собою погодили теперішнє керівництво і росіский режим.
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"Ищут пожарные,

Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"

де "барига"-Порох гроші подів.

Да, зедебіли? Порошенко крав-крав, а Україна розвивалась, а прийшов клоун, так гроші закінчились...
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Пеця и на порохоботах украл. Финансирование выбил, заплатил конхфетами "тузик", а живые деньги - в слепой траст.
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некоторые даже на этой странице срочно ники меняют)))
А соя так старалась , так копипастила и таскала сюда целыми простынями всяческий бред про святого пэтра. А оно вона че вышло
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ну, вот... теперь петрушкам придется вернуть в казну "честно" заработанные
А говорили ж вам.... пэдроты. Сколь веревочке не виться
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Падає промислове виробництво і втрачаються реальні гроші. А НАБУ шукає вітра у полі.
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та шо тебя шукать? Жди.
ту-тук-тук))))))))))))
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хай там сидить.
зкацаплених на Волині не чекають.
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На відміну від тебе я країну не міняла.
Ти би не писав про мене - 26.12.2019 19:32
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та кому ты далось, чудо крысьмашнэ.
Проходи сказал.
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Ну не Коломойскому ж карманы выворачивать, шоб поискать там милиарды пропавшие неведомо куда из бюджета. За это атата будет.
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Хватить звиздіти-давайте результат- конфіскація і реальний тюремний термін
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Только я заметил, что скорость шваха в экономике прямо зависит от интенсивности обысков и наездов зеленых ублюдков?
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ОХ Стэць,Стэць.Савсэм киздэць,трындэць та капэць.А еще туда же,других морали пытался учить.
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