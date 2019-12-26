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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (14191) Укрзализныця (1768)

 Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ

Служба безопасности Украины из состава Объединенных Сил разоблачила механизм поставки некачественного энергетического оборудования для железнодорожного транспорта, что создало угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и сбоев в работе отрасли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщ или в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники СБУ установили, что несколько жителей Донетчины и Киева закупали на одном из крымских электротехнических заводов комплектующие для высоковольтных линий электропередач. Вопреки запрету импорта этой группы товаров злоумышленники незаконно ввозили электрооборудования через территорию РФ.

На одном из частных предприятий, расположенных в Донецкой области, дельцы перебивали на оборудовании маркировку, осуществляли доукомплектование оборудования из некачественных деталей. Легализовали контрафакт, подделывая сертификаты качества и выдавая его за продукцию этого же производителя.

Поставляли оборудование на объекты региональных филиалов "Укрзализныци" через аффилированные частные коммерческие структуры.

За четыре года существования нелегальной схемы злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн гривен.

Кроме того, по заключению профильных экспертов, незаконная деятельность могла привести к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями на объектах "Укрзализныци".

Во время 7 обысков, проведенных в офисах фирм-поставщиков в Донецкой области и в Киеве, на производстве, по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли компьютерную технику, клише для изменения маркировки наименования продукции, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас на партию контрафактного товара стоимостью свыше 5 млн грн наложен арест.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, в частности, проверяется причастность высокопоставленных "Укрзализныци" к функционированию этой схемы.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с ГУ КЗЭ СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области".

Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для Укрзализныци, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167505
 
 
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Все секреты, секреты. Писали бы уже как есть: боря колесников со своим кентом мишей бродским
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За четыре года существования нелегальной схемы злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн гривен, незаконная деятельность могла привести (НО НЕ ПРИВЕЛА???) к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями.

импортные качественные поезда Сименсы гораздо меньше работали без поломок Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ - Цензор.НЕТ 5824
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Их не купили. Не выгодно. Сименс предлагал по €10.8 млн, а хюндаи взяли по €26 млн. Сам понимаешь, на поездах Сименс не разгонишься зарабатывать
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Скоро ж.д билеты подорожают . (народная примета)
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у нас походу всюду один контрабас - это жесть Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ - Цензор.НЕТ 9052
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