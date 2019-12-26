 Оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд оставил в силе постановление Киевского районного суда. Таким образом, Олег Аркадьевич (Приходько — Ред.) останется под стражей до февраля 2020 года", - сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

По его словам, подзащитный заявил в ходе "суда", что дело против него сфабриковано.

"Он заявил, что уголовное дело в отношении него является сфабрикованным, в связи с чем он ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения "домашний арест". Ссылаясь на состояние здоровья и преклонный возраст, заявлял о том, что у него нет ни намерений, ни физической возможности скрываться, каким-то образом угрожать свидетелям или другим участникам уголовного судопроизводства", - рассказал адвокат.

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Тем не менее, отметил он, доводы Приходько "суд" не принял во внимание.

Заседание проходило в закрытом режиме, родственников пустили только на оглашение вердикта "суда". Сам Приходько участвовал в заседании по конференц-связи.

Напоминаем, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.

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10 октября 2019 года Приходько был арестован на два месяца - до 10 декабря. Украинцу инкриминируют "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "подготовку взрыва" в Сакской администрации.

6 декабря 2019 года "суд" продлил ему содержание в СИЗО до 10 февраля 2020 года.