 Надеемся, что "Мотор Січ" не продадут китайцам и есть "неплохой шанс" найти других инвесторов, - Тейлор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", — сказал Тейлор.
Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".
Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.
Издание пишет, что по его данным, заинтересованность других компаний в покупке Мотор Сичи действительно есть".
В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.
Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.
В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.
Одной рукой нам помогают, а другой рукой раздевают нас до трусов.
Шо кацапы, шо амеры - стервятники над нашими головами. Нам самим нада из дерьма выбираться, а не надеяться на всякие сладкие заманухи.
Американские компании одни из лучших работодателей в мире и не привезут на Мотор Сич всех до единого китайцев и даже америкацев умеренно привезу, а те украинские сотрудники которые будут работать а американской Мотор Сич, наверняка будут обеспечены и возможно счастливы, а не смотреть из за колючего забора на родной китайский завод.
"Шо кацапия зуйня, шо Америка зуйня, шо Европа - сами справимся!"
(в перекладі це означає: головне - від'язикатися від Заходу. А тоді вже "старший брат" возьмет-та хохоликов под крыло"...)
Тому - ГЕТЬ!
Як це можливо відмотати назад ?
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии, передает Укринформ.
"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.
всю промисловість ВЖЕ винищили зосталось зовсім небагато
ТАк что голосую за США!!
амері же оплатили уяичтожение украияских бомбардировщиков
оплатят и уничтожение сичи
Подмазывается. Это ж чистейшая элементарная психология. Без серьёзной аргументации, без серьёзных оснований уже просто так не отказать Китаю в приобретении. Обидятся. А с такой махиной просто так ссориться не полагается. Да и как говориться: Не плюй в колодец...! - тоже аргумент.
А як тут лахтинськи козлораси розпиналися, все ховали відспівували "Мотор Січ"?
Нічого, ще українські гіперзвуковики знесуть бісівскі пентаграми, на бісівскє лєжбище мавзолєйного Упиря.
И главное. "Мотор Січ" это не один завод, а ПЯТЬ, плюс одноименная авиакомпания