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 Политика Украины
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Все про:Мотор_Січ (38) Тейлор (135)

 Надеемся, что "Мотор Січ" не продадут китайцам и есть "неплохой шанс" найти других инвесторов, - Тейлор

Соединенные Штаты надеются, что украинская компания Мотор Сич не будет продана китайским покупателям. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", — сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Издание пишет, что по его данным, заинтересованность других компаний в покупке Мотор Сичи действительно есть". 

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В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.

Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.

В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167503
 
 
 Топ комментарии
 
идеальным вариантов для Украины и США, стала бы лицензионная сборка вертолетов "Апач" и "Черный Ястреб" и истребителей ф-15 и ф-16 на базе "Мотор Сича, "Ивченко-Прогрес", Авиакор и др украинских предприятий..
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
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Та нібито "Мотор Січ" ВЖЕ продана китайцю,а той китаєць вже й банкрутувати почав...
Як це можливо відмотати назад ?
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Пусть американцы хоть все здесь купят, это лучше чем когда всеми лакомыми активами владеют рассеяне или их сателиты. Например, два ведущих телеканала Интер (владеет по факту РФ) и 1+1 владеет Каломойский по факту стал сателитом РФ. Или металлургические компании Ахметова, вроде украинский бизнесмен а по факту сателит РФ, потому что Новинский партнер Ахметова по металлург. взялся из ниоткуда, а до этого работал менеджеров в порту Питера, помогал помощнику Собчака Путину якобы гуманитраные грузы оформлять ( по итогу это оказался наркотрафик о чем были слушания в испанских судах) и т.д. и тому подобное, половина гостиниц в Киеве российские, что уж там говорить.
ТАк что голосую за США!!
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сам спросил-сам отвечаю, экс-рыг с полным политическим букетом. Ну, вот он и "нарулил".
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Для своей страны столбишь нашу ягодку, мерзавец? То так прямо и скажи, а не юли и не скользи между струек.
Одной рукой нам помогают, а другой рукой раздевают нас до трусов.
Шо кацапы, шо амеры - стервятники над нашими головами. Нам самим нада из дерьма выбираться, а не надеяться на всякие сладкие заманухи.
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А чем китайцы лучше американцев? Вон в соседней Беларуси азиаты построили гигантский хаб почти ничего Беларусь от этого не имеет, там вообще как город китайский со своими законами. Есть статьи можете найти. Тот же опыт в РФ, а Дальнем Востоке их сотни тысяч, нно никто из китайцев ни разу не умер за 15 лет, их тупо меняют на других, подтасовывая документы.
Американские компании одни из лучших работодателей в мире и не привезут на Мотор Сич всех до единого китайцев и даже америкацев умеренно привезу, а те украинские сотрудники которые будут работать а американской Мотор Сич, наверняка будут обеспечены и возможно счастливы, а не смотреть из за колючего забора на родной китайский завод.
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Знаємо ми цей замаскований концепт прокацапської пропагандонії.
"Шо кацапия зуйня, шо Америка зуйня, шо Европа - сами справимся!"
(в перекладі це означає: головне - від'язикатися від Заходу. А тоді вже "старший брат" возьмет-та хохоликов под крыло"...)

Тому - ГЕТЬ! Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5922
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Та нібито "Мотор Січ" ВЖЕ продана китайцю,а той китаєць вже й банкрутувати почав...
Як це можливо відмотати назад ?
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а какійє возраженія протів кітайцев???
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Я не люблю азіатів, особливо козлорилих. Достатня причина...
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Надеемся, что землю не продадут китайцам .
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Двум Богам молиться нельзя! Чьи это слова?
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проф. Преображенского. А до него в библии что ли похожее изречение было.
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нехай американські інвестори куплять,це можливо?
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идеальным вариантов для Украины и США, стала бы лицензионная сборка вертолетов "Апач" и "Черный Ястреб" и истребителей ф-15 и ф-16 на базе "Мотор Сича, "Ивченко-Прогрес", Авиакор и др украинских предприятий..
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
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"кацапская многоходовочка" ? Это ты о смешном человеке ?
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Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.
Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии, передает Укринформ.
"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.
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та що не розуміти - вбють вони нашу Мотор Січ як Конкурента...., це світова практика транснаціональних корпорацій при підтримці урядів гегемонів....- "висосуть" краще і "вбють"(((
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Зачем продавать,можно просто закрыть.И нет конкурента
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Зачем херню нести ? Может лучше молчать ?
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та ти хер навіть без ня в
всю промисловість ВЖЕ винищили зосталось зовсім небагато
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Сначала отдают на приватизацию, а потом СБУ расследует.
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Так писали, що вже продано китайцям
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Пусть американцы хоть все здесь купят, это лучше чем когда всеми лакомыми активами владеют рассеяне или их сателиты. Например, два ведущих телеканала Интер (владеет по факту РФ) и 1+1 владеет Каломойский по факту стал сателитом РФ. Или металлургические компании Ахметова, вроде украинский бизнесмен а по факту сателит РФ, потому что Новинский партнер Ахметова по металлург. взялся из ниоткуда, а до этого работал менеджеров в порту Питера, помогал помощнику Собчака Путину якобы гуманитраные грузы оформлять ( по итогу это оказался наркотрафик о чем были слушания в испанских судах) и т.д. и тому подобное, половина гостиниц в Киеве российские, что уж там говорить.
ТАк что голосую за США!!
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і вивезуть в Будапешт а інженери переїдуть в рФ а українцям хй від такого падли як ти
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Коленька с украинской фамилией) выпей американской колы и попустить. А Будапешт, к вашему сведению, еще в 90-е стал вотчиной Могилевича этот тот человек который придумал газовые схемы, аего ставленик Фирташ в Будапеште имел и имеет компанию DP, которая украла миллиарды из наших карманов. Так что с Будапештом поаккуратней малыш, палишься на ровном месте)) А вообще тебе пока читать надо а не писать, не дозрел, выгонят скоро с работки
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ЗЕ примет правильное решение.Китайцы,особенно в оборонных отраслях - прокажённые.Как и нельзя от них приниматьG-5.И вообще свою внешнюю политику нужно обязательно согласовывать с США,а не с ордой.Они наш главный защитник и спонсор.А китайцы-падальщики.
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да я сер езно!
амері же оплатили уяичтожение украияских бомбардировщиков
оплатят и уничтожение сичи
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Дебил не понял что Сич уже продана, по крайней мере вся техдокументация уже в Китае и около 800 сотрудников из Запорожья уже трудоустроены по контракту в Поднебесной. Хотя оставшийся металлолом можно и амерам оставить как утешительный приз. Китайцы- молодца, уважаю!
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да Китаю статовский кагал не втюхает еврейскую религию
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Потому, возможно, Китай и "передаёт" нам, Украине, то то, то то...
Подмазывается. Это ж чистейшая элементарная психология. Без серьёзной аргументации, без серьёзных оснований уже просто так не отказать Китаю в приобретении. Обидятся. А с такой махиной просто так ссориться не полагается. Да и как говориться: Не плюй в колодец...! - тоже аргумент.
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«Мотор Сич (Запорожье) - один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ. Источник: https://censor.net.ua/n3167503»

А як тут лахтинськи козлораси розпиналися, все ховали відспівували "Мотор Січ"?
Нічого, ще українські гіперзвуковики знесуть бісівскі пентаграми, на бісівскє лєжбище мавзолєйного Упиря.
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не пий бояру змішану з шоколадом корона
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Все же нет нормального описания ситуации. Там есть и государственная часть в предприятии, та которая выведена отдельной частью в Прогресс Ивченко (у которой почти все патенты на изделия, разработки и т.д.). Вот важно знать она вместе продается или остается у государства. Как мне говорили эти патенты в целом поважнее Мотор Сичи, бо последние без них просто ремонтники продукции, и то если разрешат. Так вот сейчас так самый цимес продадут а типа козлом сделают Богуслаева.
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ПО "Заря" продала проектную документацию китайцам вместе с лицензией на производство турбин. То, что завод продавал в КНР, теперь там делают сами. Страной руководят "умнейшие" люди
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Китайцы как и корейцы, заплатят "кому надо" и "сколько надо" чтобы достичь свои цели. Кстати "Мотор Січ" стратегическое предприятие и его сначала надо исключить из перечня таких объектов.
И главное. "Мотор Січ" это не один завод, а ПЯТЬ, плюс одноименная авиакомпания
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Если продали Мотор Сич, значит на 100% передали документацию на "Мрию". Китаю нужен тяжелый военный транспортик. Для этого они и мутили с Антоновым через подставную контору.

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