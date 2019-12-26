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Все про:Зеленский (4112) увольнение (1793) Качка (15)

 Зеленский лишил Качку должности представителя Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС

Президент Владимир Зеленский освободил Тараса Качку от исполнения обязанностей представителя Украины в составе арбитражных групп по спорам с Европейским союзом.

Соответствующий указ №954/2019 от 26 декабря опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, Качка освобожден от представительства Украины в арбитражных группах в связи с назначением на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Украины.

В указе отмечается, что указ издан с целью соблюдения требований ст.323 Соглашения об ассоциации, согласно которой все арбитры, назначенные в арбитражной группы, должны быть независимыми, не должны получать инструкций от любой организации или правительства и не должны быть связанными с правительством любой из сторон.

Качка был назначен в состав арбитражных групп указом пятого президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2017 года, как заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение". Замминистром экономики - торговым представителем Украины Качка был назначен на заседании Кабмина 6 сентября 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167501
 
 
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Добре хоч цього разу прізвище не переклали (як із суддею Вовком).
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Може тут припустилися іншої помилки: він не Качка, а КачОк?
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Загуглив. Все ж таки Качка.
Але якби у статті його перетворили на Вутку - був би епік
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интересно а где написано что Префиздент Зелебобик может быть совместителем у Колошматого придурковатого старичка бабушки....
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