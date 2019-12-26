 Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове

Об этом прокурор Владимир Лымарь сообщил во время заседания суда в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.
В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство. Отметим, что перед этим прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.
В то же время сторона потерпевших выступает против обмена.
"Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - отметил адвокат потерпевших Олег Головков.
Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167500
Вони навіть на здоровий глузд уваги не звертають.
Бо у них повна довіра від тих, хто також на закони і здоровий глузд уваги не звертає.
за зю голосовал? да?
Ти хоч розумієш що відбувається насправді????
Хошь, метро взорви, хошь, детсад - ничего за єто не будет. Через месяц обменяют.
Видавати терористів ...
Кацапи ще українців захоплять.
Кого ми ще віддамо ?
Ось так. Значить, зе-шайка повинна сказати: =єсть, таварісч капітан, слушаюсь= і негайно виконати. Ню-ню.