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Все про:обмен (861) теракт (2032) Харьков (4527)

 Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове

Во Фрунзенском райсуде Харькова прокурор просит судью отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека, для обмена.

Об этом прокурор Владимир Лымарь сообщил во время заседания суда в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство. Отметим, что перед этим прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

В то же время сторона потерпевших выступает против обмена.

"Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - отметил адвокат потерпевших Олег Головков.

Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.

"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи

Источник: https://censor.net.ua/n3167500
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте, всех отпускайте всех тех кто убивал украинцев, они поедут и снова будут убивать. А тут всех добровольцев и активистов пересажайте. Так точно мир наступит... только наверное русский мир...
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Они даже террориста Цемаха отдали. Вылизать Раше и спасти вату - это для них путь к миру, а не позор. Это же партия ссыкунов и уклонистов.
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А так называемых "убийц Шеремета" и на поруки не отпускают. Кацапня ж за них не "тянет". Зелетрэшшапито.
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Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167500
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А що, положення, що не обмінювати тих, хто винен в загибелі людей вже скасували?
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Они даже террориста Цемаха отдали. Вылизать Раше и спасти вату - это для них путь к миру, а не позор. Это же партия ссыкунов и уклонистов.
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А що, ці Зелені Шмарклі звертають увагу на якісь закони та норми ?

Вони навіть на здоровий глузд уваги не звертають.

Бо у них повна довіра від тих, хто також на закони і здоровий глузд уваги не звертає.
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Это на каком основании украинских граждан выдавать другому государству? 😳🤯
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Згоден з Вами. Нахєр їх видавати. Публічний розстріл - повернення смертної кари. І похєр, що там скаже Європа- у них нема війни.
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И голову того прокурора тем террористам в подарок.
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Давайте, всех отпускайте всех тех кто убивал украинцев, они поедут и снова будут убивать. А тут всех добровольцев и активистов пересажайте. Так точно мир наступит... только наверное русский мир...
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Ось такі прокурори і пройдуть атестацію. Щоби міг переступити і Закон і мораль, за наказом Зебіла!
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наших пленных нужно освобождать по любому.
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= плясать под дудку пуйла.
за зю голосовал? да? Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове - Цензор.НЕТ 4909
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а далі що? Завтра прийде гнида кацапська, влаштує вибух, загинуть близькі тобі люди (не дай Бог звісно), а потім ФСБники впіймають першого ліпшого із українським паспортом, пришиють йому тероризм і спокійно виміняють на нього вбивцю!
Ти хоч розумієш що відбувається насправді????
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Неотвратимость наказания за преступление похоронена полностью !!!

Хошь, метро взорви, хошь, детсад - ничего за єто не будет. Через месяц обменяют.
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А що ти розумів, коли 21.04.2019 голосував: «Только нє Порошенко! » ?
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Я у першому турі голосував за Гриценка, у другому за Пецю (хоча мотивом було проти Зеленського). Звідки ти взяв «Только нє Порошенко! » ?
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В некоторых латиноамериканских странах с подобного рода противоречиями успешно справились эскадроны смерти... а трупики можно пу подарить... пусть тешится некрофил сраный...
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В какой ещё стране,террористов,убивших мирное население отдают?
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Их обменяют в ордло,а в орду их не пустят.Украина их объявит в международный розыск и орда просто обязана будет их выдать ,как террористов,под угрозой санкций.Рано или поздно они вновь окажутся в нашей тюрьме.
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Це ДНО !
Видавати терористів ...
Кацапи ще українців захоплять.
Кого ми ще віддамо ?
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А так называемых "убийц Шеремета" и на поруки не отпускают. Кацапня ж за них не "тянет". Зелетрэшшапито.
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Низя. Они Шеремета грохнули шоб скомпрометировать братьев...
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Прокурор а не адвокат? Странные пошли прокуроры. Хотя в етой стране уже всего можно ожидать
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А шо делать? Надо отпускать! Договор есть договор, и 73% украинцев доверяют своему выбору...
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биоматериал лучше вернуть порционными частями в пластиковых пакетах.
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Израиль за своего солдата выдавал сотни убийц.В Харькове сидит ещё одна изуверша,организовывшая взрывы в Харькове и застрелившая несколько наших пленёных солдат на Луганщине в 2014.Майор ФСБ.
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Віддасте,потім не доведете що росія країна спонсор тероризму .США можуть ухвалити відповідний закон та звернутися до України по правову допомогу і що тоді їм показати ,камери де колись утримувалися виконавці терактів?
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То,что страну прос@али я уже понял...Реально боюсь,чтобы не начался геноцид украинцев как этноса...Вообще на дворе 1918год...
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Амністія для сепаратистів. Чи не за це топив сівоха з зебенею? Співпраця з ордло. Кацапи- поза війною. Це не просто обмін полоненими, а втілення їх "мирного плану" реінтеграції
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Яке "розкішне" формулювання і підстава: москалями =принципово= включені у список на обмін ...
Ось так. Значить, зе-шайка повинна сказати: =єсть, таварісч капітан, слушаюсь= і негайно виконати. Ню-ню.
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