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 Враг с начала суток 26 декабря нарушил перемирие 7 раз. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

рядом с Невельским  - из стрелкового оружия;

вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем;

дважды неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;

недалеко от населенного пункта Новгородское - со  станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Троицкое - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

 26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Также читайте: Враг с начала суток трижды обстреливал из гранатометов позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3167498
 
 
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Однако мер воздействия против таких нарушений пока не придумано... 🤔
Как и мер наказания... 😡
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш
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