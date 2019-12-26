 Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, будет ли этот законопроект рассмотрен сразу после Нового года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас выглядит так, что это длинная песня... Почему не поставить сразу - потому что мы планируем деятельность парламента, и если мы поставим сразу - мы заблокируем на неопределенный срок. Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия. По его словам, рассмотрение законопроекта зависит, в том числе, от переговоров вокруг него, которые сейчас проходят.
"После прохождения Комитета у нас есть теоретическая возможность выносить это в зал. Но мы уже знаем, что, даже если будет 2,5 тысячи поправок и люди будут в зале настаивать, то это точно два месяца работы парламента. Два месяца сессионных... Это будет 2,5 - 3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект", - подчеркнул Арахамия.
Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли
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Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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