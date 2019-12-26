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 Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия

Законопроект о рынке земли может рассматриваться Верховной Радой три месяца.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, будет ли этот законопроект рассмотрен сразу после Нового года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас выглядит так, что это длинная песня... Почему не поставить сразу - потому что мы планируем деятельность парламента, и если мы поставим сразу - мы заблокируем на неопределенный срок. Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия. По его словам, рассмотрение законопроекта зависит, в том числе, от переговоров вокруг него, которые сейчас проходят.

"После прохождения Комитета у нас есть теоретическая возможность выносить это в зал. Но мы уже знаем, что, даже если будет 2,5 тысячи поправок и люди будут в зале настаивать, то это точно два месяца работы парламента. Два месяца сессионных... Это будет 2,5 - 3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект", - подчеркнул Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли

Источник: https://censor.net.ua/n3167497
 
 
 Топ комментарии
 
Когда этого небритого бомжа побреют а потом думать Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4845
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риску они подвергают своей тупой турбулентностью. Утро вечера мудренее.
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Закон о земле нужен власти, чтоб закрыть дыры в бюджете, а некоторым людям в ОП, чтоб обогатиться. И прикрываясь словом «реформа» они решают свои краткосрочные проблемы. Рынок земли необходим Украине. Но для начала нужно упорядочить все - от кадастра до законодательства.
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Когда этого небритого бомжа побреют а потом думать Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4845
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та не в новости недописали 3 ТЫСЯЧИ 330 ЛЕТ 30 И ПОТОМ уже эти 3 месяца..... Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3468 дырку от бублика вам а не землю озабоченные вы наши шапито...
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риску они подвергают своей тупой турбулентностью. Утро вечера мудренее.
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я не розумію, як такий дебіл зумів організувати успішний ІТ бізнес???
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вас ...лядей иносраних нагодують землею ...від пуза нажретеся соресовські **********
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Хламидия! При сегодняшних раскладах в экономике и поцелуйчиками с #уйлом, три месяца в Раде для вас ущербных "Сулуг Уродов" это слишком оптимистичный прогноз.
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Тому і заявив такий термін. А там, як у Зоджі Насреддіна, або ішак здохне, або падишах, або сам Насреддін. 😏
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Закон о земле нужен власти, чтоб закрыть дыры в бюджете, а некоторым людям в ОП, чтоб обогатиться. И прикрываясь словом «реформа» они решают свои краткосрочные проблемы. Рынок земли необходим Украине. Но для начала нужно упорядочить все - от кадастра до законодательства.
🤑
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І владу теж "упорядочити" треба. Від слова "порядність".
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Зеленский уходи в отставку - ты соврал и не справился.
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Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия. - Переживает рожа рыночного продавца цветов советских времён.Переживает не потому что главное достояние Украины- земля - будет продана через посредника гражданина Израиля Коломойского мировому еврейскому капиталу. А потому что рожа получит деньги позже, а она хочет быстро и много.
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Ну так рассматривали и 5 тысяч поправок. Не трындите, а начинайте!
Можете у Парубия проконсультироваться как ускорить дело!
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главное не забыть справочку из дурки и мона начинать ))
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побрейте уже этого чмыря и купите ему белую рубашку с галстуком, а то выглядит как бызнесмен из райцентра
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ему 5 штук баксов мало - надо ещё на кокс и мазерати с любовницами - лучше по 2 в неделю ))
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