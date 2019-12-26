 Рассмотрение Радой поправок к законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, будет ли этот законопроект рассмотрен сразу после Нового года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас выглядит так, что это длинная песня... Почему не поставить сразу - потому что мы планируем деятельность парламента, и если мы поставим сразу - мы заблокируем на неопределенный срок. Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия. По его словам, рассмотрение законопроекта зависит, в том числе, от переговоров вокруг него, которые сейчас проходят.
"После прохождения Комитета у нас есть теоретическая возможность выносить это в зал. Но мы уже знаем, что, даже если будет 2,5 тысячи поправок и люди будут в зале настаивать, то это точно два месяца работы парламента. Два месяца сессионных... Это будет 2,5 - 3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект", - подчеркнул Арахамия.
Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли
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Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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Было бы не плохо , если бы за 3 месяца до депутатов и Президента наконец дошло , потому что даже не знание того , что творят не освобождает от ответственности , как бы под видом благих намерений о правах пайщиков быть хозяином своей Земли и для этого они могли продать свой участок, хотя для этого надо совсем другое -сначала дать право и условия в стране для всех свободно использовать Землю пайщиками в своих интересах- работать и отрымуваты за свою продукцию доход , а не рейдерство и бандитизм- власти , а то что предлагается - приватизация в интересах "инвестора" , роста ВВП, только кто этот ВВП будет намазывать на хлеб в место икры понятно - это не Украинское население и прочее Бла-Бла-Бла не что иное,как - хищение гос.собственности в особо крупных размерах принадлежащее всему народу и будущим поколениям во время войны и устроенного властью экономического кризиса так сказать "игры на понижение стоимости активов в Украине", в интересах кучки латифундистов и олигархов в том числе и иностранных , потому, как по "закону" о Земле, когда можно владеть 10 тыс га в одних руках по совету Зеленскому таких , как Сорос и прочих барыг-"финансистов"- "коллекторов" мирового уровня , под руководством Мирового Банка - "адвоката" - международных "коллекторов".
Только похоже , что это очередной обман Арахамии, так как комитет по Земельным вопросам "работает" без новогодних выходных в интересах "инвесторов"-таких как Арра-хаммия, но в Украине уже один Хам был.
слуги такие тупые, что хоть бы за полгода нормальный закон прописали.