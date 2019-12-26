 Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, общие доходы бюджета с начала года составили 792,2 млрд грн при том, что запланировано было собрать 843,66 млрд грн.
"Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", — объясняют в Минфине.
В то же время там отметили, что в ноябре 2019 года ситуация несколько улучшилась. В частности, таможня перевыполнила план поступлений на 300 млн грн.
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100 днів5 років?
Дивлячись на курс обміну валюти, робимо висновок, що долар вже відреагував на новину про створення Зекомандою комітету порятунку промисловості.
Ці нарятують.
ілі
прімєр такой заразний
А я-то думал, что чем ниже цены на газ, тем выгоднее Украине - как так оказывается, что нет?
ты перед выбором из двух единственно возможных вариантов усиленно обсырал исключительно один вариант.
отдельное спасибки маме шо любит скорость
а денег стало не больше, а меньше.
Они со знаком минус воровали ?
Пока Коболеву платили премию, денег хватало.
да надо врубать станок было еще месяц назад... зачем держать курс 23 если экспортеры страдают?
я надеюсь чудо министр экономики додумается что пора пока не случился ******
Заглянув на сторінки пороХОБОТІВ, поспілкувався, і зрозумів ось що:
- зростання ВВП на 2.5% при Порошенко значно краще, ніж зростання ВВП на 4.1% при Зеленському
- інфляція в 9.8% при Порошенко значно краще, ніж інфляція в 5.1% при Зеленському
- курс долара по 28 грн при Порошенко значно краще, ніж курс долара по 24 грн при Зеленському
- ціна на бензин в 30 грн/л при Порошенко значно краще, ніж ціна на бензин в 27 грн/л при Зеленському
- тариф на газ в 8.5 грн/куб при Порошенко значно краще, ніж тариф в 6.1 грн куб при Зеленському
- Брати в кредит під 19% річних при Порошенко значно краще, ніж брати в кредит під 11% річних при Зеленському
- Зеленський знищує країну роблячи життя українців кращим, а це означає, що він ворог України і агент Путіна...
*Е. Прокопишин*
Про це у своєму блозі повідомив Володимир Ар'єв.
Та як свідчать документи, в аукціоні взяли участь лише два учасника, які в трьох раундах навіть не спробували поборотися один з одним і підвищити ціну. Незважаючи на фіктивність "аукціону", право на розробку нафтогазоносної площі продали за ціною хай і дорогого, але автомобіля. Лише на 5 тисяч доларів дорожче початкової ціни. Ця сума в межах грошових потоків у газонафтовидовному бізнесі є сміховинною.
Переможець торгів - ТОВ «Надра Карбон» належить Павлу Загороднюку через його кіпрську фірму TUTKOVSKY PLC. Павло Загороднюк - батько чинного міністра оборони.
Другий учасник - ТОВ «Дашава» належить Василю Кривобоку, який зареєстрований в будинку на Героїв Сталінграда 6б, де також прописаний і президент Зеленський. Син Кривобока, Юрій, у 2017 в пресі називався як найбагатший, згідно з е-декларацією, працівник генпрокуратури.
Старші Загороднюк і Кривобок до квітня цього року були членами наглядової ради ПрАТ «Група Надра». Після перереєстрації групи компаній в офшори, вони всі вийшли в один день з складу цієї наглядової ради у зв'язку з припиненням її існування і, ймовірно, увійшли в склад засновників компанії TUTKOVSKY PLC.
«Тобто, аукціон має всі ознаки ФІКТИВНОСТІ через можливу змову обох пов'язаних між собою учасників. Тому і ціна протягом «торгів» не змінилась ні на копійку. НАБУ має негайно відкривати кримінальне провадження і перевірити, чи ця схема намахування держави була єдиною. Всі матеріали готовий передати», - заявив Ар'єв.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348770-auktsion_na_vidobutok_nafti_vigrav_top-posadovetsj_jakij_propisanij_u_kvartiri_iz_zelensjkim
...
Путем не сложных математических вычислений получаем:
843,66/29,4=28,70 млрд$
792,2/((28+24)/2)=792,2/26=30,47 млрд$ (28 курс 01.2019, 24 курс декабрь)
Так что, как по мне, бюджет в гривне выполнен.
01.01.16 - 24,00
01.01.19 - 27,68
Мозги у тебя как вкопанные
01.01.16 - 25,70
01.01.19 - 27,60
дехто стверджує, що таким потрiбно платити мiнiмум 300 тысяч гривень на мiсяць
НБУ ніби то доляри на ринку викупив, кіко там лямів, бо іншого легального способу хоч якось залатати діру в бюджеті вже не залишилось.
Та і гривню тре на нормальну орбіту повернути, бо біда буде.
як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?
Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.
2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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ах, какая, блин, неожиданность! и с чего бы это оно сократилось?