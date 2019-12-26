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Все про:бюджет (4428) гривня (1785) доллар (1520) Минфин (1302) промышленность (237)

 Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин

Причиной невыполнения доходной части бюджета в Министерстве финансов называют сильную гривну и низкий курс доллара.

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, общие доходы бюджета с начала года составили 792,2 млрд грн при том, что запланировано было собрать 843,66 млрд грн.

"Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", — объясняют в Минфине.

В то же время там отметили, что в ноябре 2019 года ситуация несколько улучшилась. В частности, таможня перевыполнила план поступлений на 300 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3167494
 
 
 Топ комментарии
 
це вже "40% економічного зростання" чи ще ні та треба дати ще 100 днів 5 років?
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це вже "40% економічного зростання" чи ще ні та треба дати ще 100 днів 5 років?
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Те 50 лярдов что не поступило в бюджет появиться у Бени в тумбочке
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Отрицательный рост - трускавєцка школа
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радует то, что если эти не справятся, то есть кем заменить! Кадровый резерв! Новые литса!
Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 5983
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Ну да, опять во всем доллар виноват)))
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аж рошенку съесть захотелось. чтоб к мистической силе приобщиться... Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 9073
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накерували. а що буде в наступному році?
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Если куда-то 50 лярдов не доехало, то, в соответствии с законом сохранения вещества, значит что?... Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 8993
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вот и зеленые человечки негодуют, говорят "зарплаты должны у нас быть больше"
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Эпоха бедности закончилась лишь для очень короткого перечня лиц
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Вертайте вже тих бариг, хлопці. Бо вам же теж тут жити...
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 1 час назад

Дивлячись на курс обміну валюти, робимо висновок, що долар вже відреагував на новину про створення Зекомандою комітету порятунку промисловості.
Ці нарятують.
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здєсь вам нє тут
ілі
прімєр такой заразний

Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 7925
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балувана ця таня.... тільки з переду....це означає "анал не пропонувати"?
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не знав, що танями на росєї називають осіб чоловічого роду
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Так ось кому дзвонив та писав Яременко!
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"низкие цены на природный газ...привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета"

А я-то думал, что чем ниже цены на газ, тем выгоднее Украине - как так оказывается, что нет?
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Если ты дебил полный ( а ты дебил полный), я сформулирую по другому :

ты перед выбором из двух единственно возможных вариантов усиленно обсырал исключительно один вариант.
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а де ті лярди, шо їх крали попєрєднікі, а нова власть нє???
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на всемирных играх клоунов наши явно фавориты...
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Ща Газпром заплатит, и все в ажуре будет
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падение производства табачных изделий

отдельное спасибки маме шо любит скорость
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Про Косюка , фонды Порошенко ,Кононенко ,Грановских напиши
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Косюк, фонды Порошенко, Кононенко и Грановский ушли

а денег стало не больше, а меньше.

Они со знаком минус воровали ?
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Копейки фигли. Наверное как раз те деньги что на зарплаты учителям и медикам не поступили.
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Жаль что большинство украинцев обнаружило себя в тех самых злополучных недостающих 51,46 млрд гривен...а 93%- это все те же коломойши, рошены ахметки бахматюки и прочие матюки...
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Короче коррупцию побороли... минус 50 лярдов)))
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Вычислить причины и устранить.Немедля.И депешой на стол к Юре Б.,для отчету.
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А на сколько подняли зарплаты судьям ,Коболевым , прокурорам ?
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а вот не надо сюда Коболева.

Пока Коболеву платили премию, денег хватало.
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А мальчик в жилетке на самокате что скажет по этому поводу?
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Vladimir‏ @VovaGta3221 1 час назад

да надо врубать станок было еще месяц назад... зачем держать курс 23 если экспортеры страдают?
я надеюсь чудо министр экономики додумается что пора пока не случился ******
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Маркарова ты дура или притворяешься или конченная. Обьясню на сегодня 26 декабря Минфин даже пальцем не поворушил чтоб в октябре ноябре исправить ситуацию Маркаровой нужно быстрее худеть жир мешает думать Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 385
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Так что, тавагищи, все *******. Не слушайте голоса империалистической гидры. Земля-- крестьянам. Власть-- народу. Доларь в мусор. Бабочка цар
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Цени - ТЕ что пишут зелибобы )))))

Заглянув на сторінки пороХОБОТІВ, поспілкувався, і зрозумів ось що:
- зростання ВВП на 2.5% при Порошенко значно краще, ніж зростання ВВП на 4.1% при Зеленському
- інфляція в 9.8% при Порошенко значно краще, ніж інфляція в 5.1% при Зеленському
- курс долара по 28 грн при Порошенко значно краще, ніж курс долара по 24 грн при Зеленському
- ціна на бензин в 30 грн/л при Порошенко значно краще, ніж ціна на бензин в 27 грн/л при Зеленському
- тариф на газ в 8.5 грн/куб при Порошенко значно краще, ніж тариф в 6.1 грн куб при Зеленському
- Брати в кредит під 19% річних при Порошенко значно краще, ніж брати в кредит під 11% річних при Зеленському
- Зеленський знищує країну роблячи життя українців кращим, а це означає, що він ворог України і агент Путіна...
*Е. Прокопишин*
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фамілії "українців" у "студію" ... бо з тих кого знаю я ніодин не сказав що стало краще а дехто встиг і сім"ї свої позабирати з цього гейпараду
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...Аукціон на видобуток нафти виграв топ-посадовець, який прописаний у квартирі із Зеленським30 жовтня фірма ТОВ «Надра Карбон» виграла електронний аукціон на видобуток нафти і газу у Сватівському районі Луганської області - Західнотокарсько-Краснянська ділянка.
Про це у своєму блозі повідомив Володимир Ар'єв.
Та як свідчать документи, в аукціоні взяли участь лише два учасника, які в трьох раундах навіть не спробували поборотися один з одним і підвищити ціну. Незважаючи на фіктивність "аукціону", право на розробку нафтогазоносної площі продали за ціною хай і дорогого, але автомобіля. Лише на 5 тисяч доларів дорожче початкової ціни. Ця сума в межах грошових потоків у газонафтовидовному бізнесі є сміховинною.
Переможець торгів - ТОВ «Надра Карбон» належить Павлу Загороднюку через його кіпрську фірму TUTKOVSKY PLC. Павло Загороднюк - батько чинного міністра оборони.
Другий учасник - ТОВ «Дашава» належить Василю Кривобоку, який зареєстрований в будинку на Героїв Сталінграда 6б, де також прописаний і президент Зеленський. Син Кривобока, Юрій, у 2017 в пресі називався як найбагатший, згідно з е-декларацією, працівник генпрокуратури.
Старші Загороднюк і Кривобок до квітня цього року були членами наглядової ради ПрАТ «Група Надра». Після перереєстрації групи компаній в офшори, вони всі вийшли в один день з складу цієї наглядової ради у зв'язку з припиненням її існування і, ймовірно, увійшли в склад засновників компанії TUTKOVSKY PLC.
«Тобто, аукціон має всі ознаки ФІКТИВНОСТІ через можливу змову обох пов'язаних між собою учасників. Тому і ціна протягом «торгів» не змінилась ні на копійку. НАБУ має негайно відкривати кримінальне провадження і перевірити, чи ця схема намахування держави була єдиною. Всі матеріали готовий передати», - заявив Ар'єв.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348770-auktsion_na_vidobutok_nafti_vigrav_top-posadovetsj_jakij_propisanij_u_kvartiri_iz_zelensjkim
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опапулечки) ГБР з НАБУ вже виїхали з сиренами підозрою і спецназом?
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Прогнозный курс доллара в Украине на конец 2019 года составляет 29,4 грн. Такие расчеты содержатся в законопроекте № 9000 о госбюджете на 2019 год, который Верховная Рада приняла в шесть утра 23 ноября.

Путем не сложных математических вычислений получаем:
843,66/29,4=28,70 млрд$

792,2/((28+24)/2)=792,2/26=30,47 млрд$ (28 курс 01.2019, 24 курс декабрь)

Так что, как по мне, бюджет в гривне выполнен.
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То ли дело при порохоботной власти было. Идет невыполнение бюджета - власть тупо валит гривну. Налогов из-за инфляции собирается больше, а люди беднеют. Красота. Зато бюджет выполняется. Лично я не очень хорошо отношусь к нынешней власти (много из обещанного не выполняется). Но за то, что они ради выполнения бюджета искусственно не валят гривну - большое им спасибо. Хотя может просто не знают, что так можно.
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Хочеш сказать у нас дефляция или налоги в баксах собираем?
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При инфляции налогов собирается больше - НДС (так как цены растут), таможенные сборы (т.к. курс гривны по отношению к СКВ падает).
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Три года последних гривня сидела как вкопаная и бюджет виполнялся.
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Доллар
01.01.16 - 24,00
01.01.19 - 27,68

Мозги у тебя как вкопанные
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Ну харош брехать бобики всьо ж проверить легко
01.01.16 - 25,70
01.01.19 - 27,60
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24 - официальный курс, 25,70 - курс межбанка. И тот, и другой значительно ниже чем на начало 2019 года. Забейся лучше молча в свою будку, и не позорься.
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шмаркач з Зе шобли, 25 рокiв, який заявляє, що Україна сама винувата, що обiсрашка розпочала вiйну...
дехто стверджує, що таким потрiбно платити мiнiмум 300 тысяч гривень на мiсяць

Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 6699
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Ми Хай Ло‏ @kYCXYy3jMMvqvHX 1 час назад

НБУ ніби то доляри на ринку викупив, кіко там лямів, бо іншого легального способу хоч якось залатати діру в бюджеті вже не залишилось.
Та і гривню тре на нормальну орбіту повернути, бо біда буде.
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Монiка Янелох - королева дефолту.

як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?

Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.



Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 7808





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зеЛеные мрази воруют по черному!упырей будем вешать на майдане!очень скоро
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За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.

2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.

https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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Ну петя с гросей планировали доллар 28 , а выходит почти 23 . Думаю , что нужно , если это можно , внести поправки к бюджету . В Україні все можливо . ))
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уже внесли - сегодня "ракета" уже взяла разгон на 25... ...
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Ви хочете мати нормальну економiку з такими мiнiстрами?
Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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Стало відомо, чому за півроку сп#здили 51,46 млрд грн.

Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 1368

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Эти слуги всё под чистую воруют как дурные.
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Запамятай дєточка: єслі гдє то убило, то гдє то прибило (с))
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Одни воруют, а другие просто абсолютно не профессиональны все, начиная от президента и премьера и заканчивая их многими депутатами. Никто не знает, как управлять государством и что такое экономика, поэтому страну ждёт полный крах.
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"...падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019..."
-----------------------------------------
ах, какая, блин, неожиданность! и с чего бы это оно сократилось?
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Так с налоговой и с таможни надо меньше сумок разносить по кабинетам в Кабмин и в Офис Президента. Каждый месяц вам 1$ заходит только от Верланова. А еще с таможни от Нефедова - вот и посчитайте).
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Гордон призвал Украину отделиться от Крыма и Донбасса.
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Подумаешь, пару десятков миллиардов долларов сгорели, но вы ведь любите Зеленского?
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брехуны, всего около 100 лярдов , просто 10 взяли кредита, а 40 -авансовых платежей выбили , ну прям как при овоще...
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Гениально ! Идиоты , ваша реакция не интересует .
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Насчет отмазок про курс как-то хоть с Гончаруком бы договорились - он ничего плохого в нем не видит. Вот другое интересно - а незапланированнные доходы от рекордных ОВГЗ, они где? Растворились? Испарились? Трансформировались? Деструктурировались? Победные доклады о многомиллиардных покупках ОВГЗ поверивших в прозорливого лидера и молодое талантливое правительство иностранцев мы-то помним. А теперь денег нет настолько, что самим у себя приходится занимать из будущего бюджета?
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