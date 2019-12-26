 В Киеве возле обменника женщина получила ранение из травмата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии поступила правоохранителям от врачей.
Интернет-издание "Киев оперативный" уточняет, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.
Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12 24 дек.
Теще вешают бесплатный газсчетчик. Теща не на субсидии.
Пришел на подхват. Теща ушла. Пришло три рыла. Посмотрели, грят - 600 грн.
Скуяле, спрашиваю. - Ну,тут геморно, а тут сложно.
Грю, ок, только ведомость или док дадите на подпись, что заплачено.
Неа, грят. - Послал нахер. Ушли.
Ща тёщо вернтся, прибьёт...
но вообще сам факт дерзости должен быть наказан.
Цікаво, вона зараз оцінить те, що у Офісу ГПУ і Спецпрокуратури високі зарплати, чи вона зараз зустрінеться із рядовими прокурорами та ментами, яким її проблеми побоку?