EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3309  28
Все про:Нацполиция (10631) ранение (2280) травматика (8)

 В Киеве возле обменника женщина получила ранение из травмата

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой получила ранение женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

"В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь… На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила правоохранителям от врачей.

Интернет-издание "Киев оперативный" уточняет, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива, в настоящее время доставлена в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3167490
 
 
 Топ комментарии
 
Дурдом, вже майже як в Москві.
 показать весь комментарий
 
як добре, що ви не в Україні живете
 показать весь комментарий
 
случайно подъехали случайная тетя на случайную сумму...
но вообще сам факт дерзости должен быть наказан.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет, на этот раз кавалеры высших наград Украины
 показать весь комментарий
 
 
Ну отож и как бы... То что Киев этого не ощущает, или ощущает только в таком виде то как бы проблемы Киева. Во время любой войны разгул преступности. Во время второй мировой тоже одни воевали а другие грабежами внутри страны занимались. Криминалу в принципе не по их понятиям было воевать и "работать" на государство.
 показать весь комментарий
 
 
Хз как никто не воюет если каждый день раненные или убитые. А в Киеве бардак потому что власть и правоохранительная система давно срослась с криминалом. Некому короче с преступностью бороться. Ну а новая власть от войны ещё дальше от войны чем прошлая так как жили все эти годы в своём мире шоу-бизнеса, где каждый день только песни, пляски и юмор.
 показать весь комментарий
 
и что кокретнее после 2014, ботик?? и из зарегистрированных травматов не слышно чтоб палили,ботик...
 показать весь комментарий
 
 
Пока в лобешник курице безмозглой не попадет из "зарегистрированного", остатки мозгов ничего не воспримут...
 показать весь комментарий
 
версія

Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 24 дек.

Теще вешают бесплатный газсчетчик. Теща не на субсидии.
Пришел на подхват. Теща ушла. Пришло три рыла. Посмотрели, грят - 600 грн.
Скуяле, спрашиваю. - Ну,тут геморно, а тут сложно.
Грю, ок, только ведомость или док дадите на подпись, что заплачено.
Неа, грят. - Послал нахер. Ушли.
Ща тёщо вернтся, прибьёт...
 показать весь комментарий
 
 
по счетчику будет дороже чем без. сразу тут https://www.plomba.net/ заказывай дубликаты по 500 грн шт.
 показать весь комментарий
 
рузьге чурбан опять гуляет по Киеву
 показать весь комментарий
 
А если бы декомунизировали проспект Правды, то никто бы не стрелял.
 показать весь комментарий
 
 
да просто бы запутались, и в итоге кончился бензин, и никто бы не пострадал.
 показать весь комментарий
 
случайно подъехали случайная тетя на случайную сумму...
но вообще сам факт дерзости должен быть наказан.
 показать весь комментарий
 
 
Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива... пощастило.

Цікаво, вона зараз оцінить те, що у Офісу ГПУ і Спецпрокуратури високі зарплати, чи вона зараз зустрінеться із рядовими прокурорами та ментами, яким її проблеми побоку?
 показать весь комментарий
 
ви думаєте в таких ситуаціях дають оцінку прокурорам ?
 показать весь комментарий
 
а куди вона дінеться? Коли справа перетвориться на вісяк, вона дасть оцінку усім.
 показать весь комментарий
 
навєрно, бабка прийшла поміняти Франкліна. Чи вже і Гранта вихвачують за допомогою машини та пістолєта?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх