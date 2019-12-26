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Все про:Грузия (3652) Песков (1003) нормандская четверка (1062)

 Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков

В конфликте между РФ и Грузией речь идет о двусторонних отношениях, потому нормандский формат в этой ситуации является неподходящим.

Слова пресс-секретаря президента РФ Владимир Путина Дмитрия Пескова цитирует российское государственное информагентство РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Песков высказал мнение, что нормандский формат уникален и был создан только для Украины, с Грузией "структура проблем иная".

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в ситуации с Грузией речь идет о двусторонних отношениях.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси нуждается в международной поддержке для переговоров с Москвой о судьбе своих захваченных территорий. По ее словам, в этом был бы полезен аналог "нормандского формата".

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

С тех пор, как Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, между Тбилиси и Москвой не существует дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров сенатора РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3167489
 
 
 Топ комментарии
 
а петро пистаболович казав недвано, що план шайтанмайєра це единий можливий шлях до миру?
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Да? Теперь хрен к вам президент Грузии на парад приедет... Будут только зебоба с додоном.
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А Зурабішвілі лезгінку зібралась на 9 травня танцювати в Москві.
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Да? Теперь хрен к вам президент Грузии на парад приедет... Будут только зебоба с додоном.
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а что этот от воюющей страны едет в гости на корпоратив? Не шокируйте, у меня 38,9
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ах, только она собиралась и спрашивала совета Зе, а то я уже совсем приуныла....
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вы у меня разрешения просите? недоросль что ли
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Будут:
Французский лидер Эммануэль Макрон
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Чехии Милош Земан
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Глава Китая Си Дзянпинь
Высказали желание:
Американский лидер Дональд Трамп (сильнейший предвыборный ход)
Главы Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава ФРГ Меркель
Это на конец ноября. А так думаю, что будет и Лукашнко, и Мадуро, и Эрдоган, и Австрия, и Среднняя Азия, и может Болгария с Венгрией. И конечно жменька африканцев. Зеленский тоже ОБЯЗАН быть. Дед "Красную Звезду" получил на фронте получил.
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Якщо зелена влада ратифікує план шайтанмайєра, то нормандський формат закінчиться і для України..
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а петро пистаболович казав недвано, що план шайтанмайєра це единий можливий шлях до миру?
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А Зурабішвілі лезгінку зібралась на 9 травня танцювати в Москві.
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На день победобесия...вместе с нашим зебилом формат организуете...и всего делов...
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Тем более . Грузинам нужно вступать в НАТО .
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Ась?)
Тобто війна в Україні не двохстороння?)
Пішов шукати підводні лодки нато в степах України...
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Пора уже делать не Нормандский формат а что-то вроде Тбилисского. Куда пригласить все страны на которые когда-то нападала РФ и СССР, ведь РФ и правопреемница СССР. Ну и туда пригласить РФ, где пусть и объясняют как так то.
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єто іщо вапрос, хто там каво за ноздрю водіт... ну, ілі взял за жабри

Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 6467
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Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 1853

А як же "Герой москало-грузинської" війни, як тут його називають дебілки-сектанти ?
вах-вах ...
нюхає, смачно заїдає-запиває і не журиться. Поки що.
Тобто, воно кинуло сім*ю і прителіпалося шлятися тут ?
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