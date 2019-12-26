 Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков

Слова пресс-секретаря президента РФ Владимир Путина Дмитрия Пескова цитирует российское государственное информагентство РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.
Песков высказал мнение, что нормандский формат уникален и был создан только для Украины, с Грузией "структура проблем иная".
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в ситуации с Грузией речь идет о двусторонних отношениях.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси нуждается в международной поддержке для переговоров с Москвой о судьбе своих захваченных территорий. По ее словам, в этом был бы полезен аналог "нормандского формата".
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С тех пор, как Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, между Тбилиси и Москвой не существует дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров сенатора РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.
Французский лидер Эммануэль Макрон
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Чехии Милош Земан
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Глава Китая Си Дзянпинь
Высказали желание:
Американский лидер Дональд Трамп (сильнейший предвыборный ход)
Главы Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава ФРГ Меркель
Это на конец ноября. А так думаю, что будет и Лукашнко, и Мадуро, и Эрдоган, и Австрия, и Среднняя Азия, и может Болгария с Венгрией. И конечно жменька африканцев. Зеленский тоже ОБЯЗАН быть. Дед "Красную Звезду" получил на фронте получил.
Тобто війна в Україні не двохстороння?)
Пішов шукати підводні лодки нато в степах України...
А як же "Герой москало-грузинської" війни, як тут його називають дебілки-сектанти ?
вах-вах ...
нюхає, смачно заїдає-запиває і не журиться. Поки що.
Тобто, воно кинуло сім*ю і прителіпалося шлятися тут ?