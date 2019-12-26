 Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков

Слова пресс-секретаря президента РФ Владимир Путина Дмитрия Пескова цитирует российское государственное информагентство РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Песков высказал мнение, что нормандский формат уникален и был создан только для Украины, с Грузией "структура проблем иная".

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в ситуации с Грузией речь идет о двусторонних отношениях.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси нуждается в международной поддержке для переговоров с Москвой о судьбе своих захваченных территорий. По ее словам, в этом был бы полезен аналог "нормандского формата".

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С тех пор, как Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, между Тбилиси и Москвой не существует дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров сенатора РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.