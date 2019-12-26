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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74650) США (15957) Климкин (2318)

 Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что за последние 5 лет Украина из объекта превратилась в игрока на международной арене.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры", - отмечает дипломат.

В качестве примеров он приводит нормандские переговоры и санкции США против "Северного потока".

"[Игры] не только касательно Нормандии. Посмотрите. И "Северный поток", и еще много вещей, в которые мы играли очень последовательно. Где-то мы играли более успешно, где-то - менее успешно. Но - это я абсолютно серьезно говорю - многие не рассчитывал, что мы начнем играть какую-то свою игру", - убежден Климкин.

Читайте также: Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3167487
 
   
 Топ комментарии
 
пришля зекацапская сопля и сыграла на рояле
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Та уже все, прячемся обратно в дупу...
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В итоге, народ проигрался до трусов.
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та не...инерция еще действует.но недолго уже.
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Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин

И играет изо всех сил. Сама с собой. Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин - Цензор.НЕТ 3685
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ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям укрепят эту мысль.
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пришля зекацапская сопля и сыграла на рояле
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Опять климкин...
Бутусов, скоко можно? Если тебе так ценны балабольста этого эксперда, то слушай его сам(!) на ночь или конспектируй его на коленке исключительно для себя.
Оно уже всё показало... Больше его нам не нада. Пожалуйста...
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шо кацапа,типает от Украины-гравця?отож... Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін - Цензор.НЕТ 356и будет типать,пока не чемадан-вокзал-...
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Ну да , Климкин не нужен . Вместо него будем слушать шо скажуть какой то Гриня Белоцеркoвский .!! Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4331 .
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В итоге, народ проигрался до трусов.
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Так епоха біності мала б кінчитись.
Чи труси прийдеться нести у ломбард?
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І грала вона за мир.
Наосліп. В один тур.
Зіграла в нічию.
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Грала- минулий час. Нарід вибрав владу, яка відіграє все назад, в турборежимі. За 5 місяців так накерувались, що вже штаби по порятунку промисловості організовують. Цікаво. Хто буде рятувати, ті ж ідіоти, які її і доконали?
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