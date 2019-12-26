 Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры", - отмечает дипломат.
В качестве примеров он приводит нормандские переговоры и санкции США против "Северного потока".
"[Игры] не только касательно Нормандии. Посмотрите. И "Северный поток", и еще много вещей, в которые мы играли очень последовательно. Где-то мы играли более успешно, где-то - менее успешно. Но - это я абсолютно серьезно говорю - многие не рассчитывал, что мы начнем играть какую-то свою игру", - убежден Климкин.
Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.
И играет изо всех сил. Сама с собой.
Бутусов, скоко можно? Если тебе так ценны балабольста этого эксперда, то слушай его сам(!) на ночь или конспектируй его на коленке исключительно для себя.
Оно уже всё показало... Больше его нам не нада. Пожалуйста...
Чи труси прийдеться нести у ломбард?
Наосліп. В один тур.
Зіграла в нічию.