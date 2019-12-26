 Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры", - отмечает дипломат.

В качестве примеров он приводит нормандские переговоры и санкции США против "Северного потока".

"[Игры] не только касательно Нормандии. Посмотрите. И "Северный поток", и еще много вещей, в которые мы играли очень последовательно. Где-то мы играли более успешно, где-то - менее успешно. Но - это я абсолютно серьезно говорю - многие не рассчитывал, что мы начнем играть какую-то свою игру", - убежден Климкин.

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