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Все про:ДТП (5943) Запорожье (1574) протест (4600)

 Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор. ФОТОрепортаж

Около полусотни горожан блокировали движение в центре города. На пешеходном переходе, по которому они ходили с плакатами, за последние несколько месяцев погибли 4 человека, еще несколько получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы требуем, чтобы здесь установили светофор. Ежедневно мы слышим тормоза колес, водители едут с бешеной скоростью. На прошлой неделе здесь произошла авария - сбили 55-летнего мужчину, который от полученных травм скончался. Водитель ехал со скоростью 130 км. Ни один "лежачий полицейский" не спасет", - говорит организатор митинга Ирина Лаврова.

Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор 01

Акция должна была пройти под названием "Черный митинг", но потом организаторы решили изменить его на "Мирный митинг".

На акцию вышли работники офисов, которые расположены рядом с аварийным участком, сотрудники школы высшего спортивного мастерства, местные жители.

Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор 02

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Они пояснили, что заблокировали движение транспорта, чтобы привлечь внимание властей к опасному участку, на котором всего за несколько месяцев погибли по меньшей мере 4 человека.

Около получаса люди с плакатами "Кто следующий?", "Требуем установить светофор", "Уверены, что с вами такое не случится?" переходили дорогу, блокируя движение транспорта. На дороге образовалась пробка, водители реагировали по-разному: одни говорили, что понимают пешеходов и ждали, пока закончится акция, другие - сигналили и требовали разблокировать движение.

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Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор 03
Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор 04

Источник: https://censor.net.ua/n3167485
 
   
 Топ комментарии
 
По іншому влада гавіть не почухається.
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Добре що хоч у Запоріжжі дороги перекривають через світлофор, а не борги з зарплати.
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взагалі розпоясалісь жітєлі Крівбаса.... в бюджеті грошей нема, а їм світлофор подавай Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор - Цензор.НЕТ 5851
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По іншому влада гавіть не почухається.
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Это под силу Украине а остальные могут потерпеть со своими пенсиями, крымами, дамбасами...
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Добре що хоч у Запоріжжі дороги перекривають через світлофор, а не борги з зарплати.
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взагалі розпоясалісь жітєлі Крівбаса.... в бюджеті грошей нема, а їм світлофор подавай Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор - Цензор.НЕТ 5851
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ну хоть не подземный переход...запишите светофор на счёт китайских инвесторов моторсичи...к вылупку богуслаеву есс-но пытань нуль.
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Светофора не будет потому что Порошенко украл все деньги и даже больше!
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Где потужные реформы от Зе?) Даже сфетофор не могут поставить)
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Європейські дороги, явно не для бидла.
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Молодцы запорожцы. Запор ватный город донельзя, возможно самый ватный в Украине из не дамбасовских, поэтмоу хорошо что есть неравнодушные люди, если светофор поставят это спасет жизни. Спасибо.
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