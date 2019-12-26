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 Происшествия, Здоровье
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Все про:вакцина (418) дети (3802) Минздрав (2106) Ривненщина (735)

 Одномесячный младенец умер от коклюша на Ривненщине, в семье все дети не привиты, - Минздрав

Одномесячный ребенок умер от коклюша 24 декабря 2019 года в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения Украины.

"Мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией. Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что единственной защитой от коклюша является вакцинация, а вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в 2, 4, 6 и 18 месяцев (всего четыре прививки). Стоит также проводить вакцинацию беременным для дополнительной профилактики заболевания среди новорожденных, которые еще совсем маленькие для проведения прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки

"Привитая среда гарантирует безопасность детям, которые из-за клинических противопоказаний не могут быть вакцинированы", - подчеркнули в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3167484
 
 
 Топ комментарии
 
Попы московитские запретили этим темным людям делать своим детям прививки.
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Постилися і молилися, скоріш за все.

- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
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родаки заняты были...любовались дохтором комаровским по ящику...
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Попы московитские запретили этим темным людям делать своим детям прививки.
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родаки заняты были...любовались дохтором комаровским по ящику...
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Постилися і молилися, скоріш за все.

- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
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Ну если родители дЫбилы то кто им режиссер? Детей натрахать- ума не надо, а вырастить здоровыми...есть вопрос
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Маленькі дитячі труни вельми радикально лікують від антищепленевої істерії.
А до батьків у мене жодного співчуття.
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боты чертовы, вам повылазили глаза на фразу : первая прививка от коклюша - С 2-х МЕСЯЦЕВ! а вот вопрос к минздраву, откуда коклюш у этого мальчика - не задается??
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Очень просто...один из детей имел скрытую форму коклюша, если даже ребёнок не привит но относительно взрослый,то такой может просто ходить и кашлять, а тем более,что вируса коклюша можно в организме не обнаружить через 5 дней
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Дети ведь не виноваты, что их родители дебилы.
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Да...
Часи богатирьової повернулися в мінздрав...
Рекламуєм всього чотири прививки... І це лише від коклюшу... І як рекламуємо...

Цензор... Цікаво на чиїй совісті така реклама?)

проте каждий отримає по діяніям його...
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А цей випадок - "на все воля божия, бог дал - бог взял, и не нам, червям ничтожньім, вмешиваться в промьісел божий". Я правильно зрозумів?
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Ні... Це цей випадок коли коклюш на рівні двухсторонньої 'не госпітальної' пневмонії...
Це вибачте як не статевий трихомоніаз...

У неповляти запалення легень двохстороннє... Від такого дорослого не завжди витягнеш... А от негоспітальна форма... Це вже як тут водкі нема, йожик водки не брав...
Привіт лікарям...
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А народ як не вмів читати... Так і не вміє...
Про не 'госпітальну' двохсторонню пневмонію... Читаєм вивіски... Замість суті...
А пневмонія в новонародженої дитини... Це вирок... І жодна прививка не врятує...
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Зрозумів з преси:
1 В сім'ї ніхто не був щеплений
2 Хворобу,разом з ускладненнями, дитина набула,перебуваючи вдома.
3 Наскільки я,дурний,розумію,саме кашлюк дав поштовх пневмонії (так досить часто буває).
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А тепер моя версія:
в сім'ї ніхто не був щеплений... Це моз за один день всі архіви за роки підняли?)
Не госпітальна пневмонія... Це відхрестились наша хата з краю...
Всього чотири прививки від коклюшу... Лише від коклюшу необхідно...
Трохи теорії: Резервуар і шляхи передачі: єдиним резервуаром є людина; джерелом інфекції є хвора людина (в т. ч. попередньо щеплена, якщо захворіє); шлях інфікування в основному краплинний, внаслідок вдихання виділень з дихальних шляхів пацієнта (розпилених у повітрі під час кашлю).
Далі 'мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии... Мальчику був один місяць...
Інкубаційний період та період заразливості: інкубаційний період 5-21 днів (зазвичай 7-14 днів)
Тобто дитині 1 місяць... 4 тижні... 2 тижні дитину лікували в інтенсивній терапії... І 2 тижні інкубаційний період... Коли хвороба ніяк не проявляється... Плюс декілька днів на роди і виписку...
Що бачу я кримінальна справа за службову недбалість і службове підроблення проти лікарів за негоспітальну форму пневмонії... На яку тупо часу не було... Правда справа практично безперспективна... 6 дітей, сім'я малозабезпечена...

От такі пироги...
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Не побачив в повідомленні про відкриту кримінальну справу за фактом загибелі.
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отцу вазектомию, матери оловом залить....одно ухо, чтоб другим минздрав слишала
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янголятко дуже шкода...воно нічого не вспіло... зовсім нічого...шкода!
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Так, дитинку шкода. А от батьки... слів немає, саме матюччя.
"Многодетная семья, отказ от прививок" - на 98% впевнений, що там ПГМ на повен зріст, "на все воля божия", "нет прививкам и презервативам" і все інше.
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.опа. Це страшна хвороба для таких малих дітей..
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Антипрививочники дружно проигнорировали эту тему. Аж странно.
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Дитина загинула через дебілів-батьків
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