 Одномесячный младенец умер от коклюша на Ривненщине, в семье все дети не привиты, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения Украины.

"Мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией. Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что единственной защитой от коклюша является вакцинация, а вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в 2, 4, 6 и 18 месяцев (всего четыре прививки). Стоит также проводить вакцинацию беременным для дополнительной профилактики заболевания среди новорожденных, которые еще совсем маленькие для проведения прививки.

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"Привитая среда гарантирует безопасность детям, которые из-за клинических противопоказаний не могут быть вакцинированы", - подчеркнули в Минздраве.