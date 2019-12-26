 Одномесячный младенец умер от коклюша на Ривненщине, в семье все дети не привиты, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства здравоохранения Украины.
"Мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией. Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что единственной защитой от коклюша является вакцинация, а вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в 2, 4, 6 и 18 месяцев (всего четыре прививки). Стоит также проводить вакцинацию беременным для дополнительной профилактики заболевания среди новорожденных, которые еще совсем маленькие для проведения прививки.
"Привитая среда гарантирует безопасность детям, которые из-за клинических противопоказаний не могут быть вакцинированы", - подчеркнули в Минздраве.
- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
А до батьків у мене жодного співчуття.
Часи богатирьової повернулися в мінздрав...
Рекламуєм всього чотири прививки... І це лише від коклюшу... І як рекламуємо...
Цензор... Цікаво на чиїй совісті така реклама?)
проте каждий отримає по діяніям його...
Це вибачте як не статевий трихомоніаз...
У неповляти запалення легень двохстороннє... Від такого дорослого не завжди витягнеш... А от негоспітальна форма... Це вже як тут водкі нема, йожик водки не брав...
Привіт лікарям...
Про не 'госпітальну' двохсторонню пневмонію... Читаєм вивіски... Замість суті...
А пневмонія в новонародженої дитини... Це вирок... І жодна прививка не врятує...
1 В сім'ї ніхто не був щеплений
2 Хворобу,разом з ускладненнями, дитина набула,перебуваючи вдома.
3 Наскільки я,дурний,розумію,саме кашлюк дав поштовх пневмонії (так досить часто буває).
в сім'ї ніхто не був щеплений... Це моз за один день всі архіви за роки підняли?)
Не госпітальна пневмонія... Це відхрестились наша хата з краю...
Всього чотири прививки від коклюшу... Лише від коклюшу необхідно...
Трохи теорії: Резервуар і шляхи передачі: єдиним резервуаром є людина; джерелом інфекції є хвора людина (в т. ч. попередньо щеплена, якщо захворіє); шлях інфікування в основному краплинний, внаслідок вдихання виділень з дихальних шляхів пацієнта (розпилених у повітрі під час кашлю).
Далі 'мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии... Мальчику був один місяць...
Інкубаційний період та період заразливості: інкубаційний період 5-21 днів (зазвичай 7-14 днів)
Тобто дитині 1 місяць... 4 тижні... 2 тижні дитину лікували в інтенсивній терапії... І 2 тижні інкубаційний період... Коли хвороба ніяк не проявляється... Плюс декілька днів на роди і виписку...
Що бачу я кримінальна справа за службову недбалість і службове підроблення проти лікарів за негоспітальну форму пневмонії... На яку тупо часу не було... Правда справа практично безперспективна... 6 дітей, сім'я малозабезпечена...
От такі пироги...
"Многодетная семья, отказ от прививок" - на 98% впевнений, що там ПГМ на повен зріст, "на все воля божия", "нет прививкам и презервативам" і все інше.