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 Подлога нет, все дело в юридическом адресе, - в ГБР ответили на обвинения Звиробий

В Государственном бюро расследований пояснили, почему постановление на обыск волонтера и ветерана Маруси Звиробий выдал Печерский, а не Шевченковский суд.

Позицию ГБР журналистам озвучила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, дело в том, что местом регистрации Государственного бюро расследований указано здание на Грушевского, 12/2 в Печерском районе Киева, поэтому Печерский районный суд правомерно рассматривает ходатайство ГБР.

"Центральный аппарат ГБР, действительно, административно расположен здесь, в помещении на Симона Петлюры, 15, но юридический адрес ГБР - это Грушевского, что является Печерским районом города Киева. Это абсолютно нормальная практика. Рассматривает наши ходатайства и Печерский суд в том числе, здесь нет никакого заговора или эксклюзивного случае вообще", - отметила Иванова.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федыне и Звиробий, - ГБР

Ранее волонтер Маруся Звиробий после допроса заявила, что она и ее адвокаты подали заявление в канцелярию Государственного бюро расследований на руководителя ГБР Романа Трубу из-за служебного подлога.

Она мотивировала это тем, что обыск у нее дома санкционировал Печерский райсуд Киева, хотя соответствующее постановление должен был выдать Шевченковский райсуд.

Источник: https://censor.net.ua/n3167477
 
 
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еще забыли добавить о самом честном суде Украины
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ни фига не пойму,вроде ,по разговору, две зечки-рецидивистки договаривались украсть детей и бомбить киев , а что на самом деле? что мы слушали, когда прокуроры вели брифинг?
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ну от ти, наприклад, несеш всяку хєрню на весь форум..... тебе ж не заставляють примусово лікуватися.....
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петя имбицил. ты хоть статью прочти, о чем речь, а не только заголовок. не из той оперы.
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Ничего страшного, подумаешь - всякие законы и регистрации. Главное что ЗРАДУ уже понесли в массы.
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Удобно.
Когда дело касается прав граждан то никакие законы не действуют.
А тут прямо закон.
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без адреса, сами додумайтесь где центральный и где юридический....А кстати, какие обязанности и тех и других, а какие различия.
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Это как место регистрации и фактического проживания.
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зе говорил,что ему повестку по месту жительства не присылали, а только по месту регистрации, мама звонила...
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Вообще-то адвокат это знает. Просто нужен инфошум
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а может еще проще=нужен закон, а не цирк и шоу
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Старі люди у Галичині колись казали:"Дурний дурному запхав у дупу солому, тепер сумно одному і не смішно другому."
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Сорока двухлетний мужик притворяется восьмилетним ребенком... хотя, бубочка скорей всего просто с диагнозом -идиотия
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Насправді тут важливіше інше якого милого взагалі Марусю кудись викликають, якщо підозру прокуратура не погодила. Точніше, з підозрою те ДБР "послала".
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Потому что депутатская неприкосновенность второй фигурантки.
Теперь всем понятно для чего зекоманде нужна отмена неприкосновенности и каких коррупционеров они собирались сажать?
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Может кому-то и дурачком покажется но дело свое знает: активисты становятся террористами и тюрьма, чтоб жилось спокойней и других деморализовало и оно работает реально! Вокруг одни сопли и нет протеста! Зеленский- просто гений и великий стратег!
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