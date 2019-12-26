 Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Следственный эксперимент проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка

В ГПУ напомнили, что в связи с передачей следствия в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября), определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве проводят прокуроры Генпрокуратуры.