 Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Следственный эксперимент проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители.
Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры Украины.
В ГПУ напомнили, что в связи с передачей следствия в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября), определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве проводят прокуроры Генпрокуратуры.
тут речь о "доказательствах" типа вины руководства Майдана в кровопролитии.
Мол это руководство Майдана начало мочить людей.
Гуляет уже несколько лет такой кацапский вброс и пара "свидетелей" грузинских интервью кацапам дают
Скоро буде більше інформації.
"Слуги народу" Ірина Венедиктова, яку називають претенденткою на посаду директора Державного бюро розслідувань, є колишньою коханкою Андрія Портнова.
Ірину Венедиктову лобіює Андрій Портнов.
Юрій Бутусов позитивно оцінив її призначення. Каже, їй допомагатиме досвід чоловіка - співробітника Нацполіції департаменту кіберполіції і багато чого порадить і тато,- перший проректор Харківського університету МВС, генерал-майор міліції.
Зі слів Луценка, Литвиненко довгий час керував одним зі спиртзаводів, який, як кажуть, донедавна контролював Чеба. Цей Чеба під час Майдану фінансував керівників "тітушок", які розправлялися з майданівцями, зокрема Юрія Крисіна, а також тих, хто викрадав Луценка й Вербицького.
Як писали "Наші гроші", Олексій Чеботарьов контролює значну частку нелегального ринку спирту і алкогольних виробів. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, був наближений до колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка та займав високе місце в ієрархії наближених людей до Віктора Януковича.
За словами Ігоря Луценка, Чеботарьов після Майдану втік до Росії, що нібито не заважає йому й досі контролювати "Укрспирт".
Згідно до даних телефонного трафіку, раніше озвучених у суді, Олександр Волков, підозрюваний у викраденні майданівців Вербицького й Луценка, до третьої ночі перебував в офісі Чеботарьова, після чого поїхав до лікарні, де перебували побиті Вербицький і Луценко. Коли Вербицького та Луценка викрали й вивезли з лікарні в Бориспільський район, телефон Волкова переміщувався за тим самим маршрутом, яким їх вивозили.
Як відомо, що після викрадення з Олександрівської лікарні Києва, допитів та катувань побитого журналіста і громадського активіста Ігоря Луценка викинули на дорозі під Києвом, і він зміг добратись до людських будинків. Юрія Вербицького з важкими травмами злочинці покинули в лісі під селом Гнідин, залишивши на морозі. Він помер вранці 22 січня. Львівський активіст став одним із перших загиблих майданівців.
Олександр Волков був уперше взятий під варту терміном на 60 діб без застави рішенням Печерського райсуду Києва 29 липня 2017 року.
Співачка Тіна Кароль була зіркою урядового концерту на Майдані Незалежності в День Незалежності 24 серпня 2019 року.https://novynarnia.com/2019/12/21/cheba-karol/
а тем временем Зеленский плюнул на решение Конституционного суда и подписал закон о ДБР, который признан неконституционным.
Захват власти идет полным ходом. Печаль в том, что если у Зеленского спросить, что такое Конституционный суд, он ответит: "Не знаю, но они мне мешают"