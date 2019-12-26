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Все про:Грищенко Инна (6) Антоненко Андрей (48) Кузьменко Юлия (41) Дугарь Яна (17)

 Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета

Обвиняемая в подготовке убийства бизнесмена в Косиве Инна Грищенко, которую следствие по делу об убийстве Павла Шеремета рассматривает как источник информации, утверждает, что не была знакома с подозреваемыми в убийстве журналиста.

Об этом она сказала журналистам в зале Печерского суда, где сейчас проходит заседание о продлении Грищенко меры пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что не понимает, почему подозрение следствия вызвали именно Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

По словам Грищенко, она не была знакома с ними в 2016 году - с Кузьменко она познакомилась в 2018 году, а с Дугарь и Антоненко - только в конце лета 2019 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным "Нацик", однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.

Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.

По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167468
 
 
 Топ комментарии
 
странно ,если не была знакома,говорила бы что была знакома...ух)ваш зелененький в полной сраке - уже и иностранцы втянулись)))
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Система понятна - посадить в СИЗО случайных людей и ждать пока кто нибудь не выдержит и накатает кляузу на знакомых. Со времен Лаврентий Палыча не менялась.
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С преступником фунтиком я не знаком - странно, если бы обвиняемая говорила иначе
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С преступником фунтиком я не знаком - странно, если бы обвиняемая говорила иначе
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странно ,если не была знакома,говорила бы что была знакома...ух)ваш зелененький в полной сраке - уже и иностранцы втянулись)))
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В указанном тобой месте не Зеленский, а ты вместе со своим поросенко.
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Вдох-выдох....Подумайте о чём-то приятном. Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3409
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Это у Тани истерика, у Вас что-то другое, может F73?
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люблю истерику зебанатов,когда им край Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3008
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Откуда такая лексика у женщины? Ты что сидела что ли?
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Неужели то быдло, которое вместе с допкиным голосовало за зелю, понимает по другому? Не думаю))
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А вы свою лексику видели? ЗЫ Смените оператора. Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 3706
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Я не обзываю оппонентов, не унижаю тех, кто реально отстаивает свою точку зрения.
Вы поливаете грязью президента, пытаетесь обелить людей, которые будучи волонтерами , стали очевидно, что киллерами. Волонтёр или атошник не могут иметь право на убийство. Какие бы цели они не преследовали. Это уже называется терроризм. Когда в Киеве убивают известного журналиста или неизвестного бизнесмена - это терроризм одинаково опасный для нашего государства.
Вы хотите жить в таком государстве ?
Согласна, улики косвенные , но могут ли быть в таком деле они прямыми? Это нужно было поймать за руку , в вашем понимании, на месте убийства Шеремета?
Если улики и косвенные, то их слишком много- это и т/ф переговоры и видео, и определенное поведение.
Мы видим организованную группу киллеров, которые отработали все, вплоть до легенды на случай провала.
Вся Украина хочет знать правду, какой бы эта правда не была.
И про Парубия тоже ничего не понятно, кстати.
Непонятно, почему рада тогда определила, что русского следа нет!!! Хотя было видео снайперов в желтых повязках, стрелявших в обе стороны ( чисто рассейские мансы)
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Система понятна - посадить в СИЗО случайных людей и ждать пока кто нибудь не выдержит и накатает кляузу на знакомых. Со времен Лаврентий Палыча не менялась.
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не треба перебільшувати - Вовка керується також доказами.
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на фоне освобождения реальных преступников такие новости о волонтерах НЕ читаются. Куда же вы котитесь зедебилы.
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тримай їх - тримай! - нехай не котяться!
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ах не легкая это работа из болота тянуть зеботов.
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кого Слуг? они еще на 3 перышка лука не заслужили...
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Рятувати зеботів? Навіщо? Нехай плавають (в разі якщо вони легше болотної субстанції). Або кричать як герой кавказського анекдота "Ньірряю! Ньірряю! Паследній раз ньірряю!"
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цей сумасшедший бігає з білоруським прапорцем по всім темам.
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Юлебот, ты забыл добавить, что бегает с картофельными чипсами. :D
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Скоро будешь бегать валежник собирать,шоб картошки испечь в костре
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Правильно, вбивати журналістів краще ходити з незнайомими.
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Я щось не зрозуміла... Спочатку арештували Пуму та її чоловіка, типу вони вбили.
Потім нам розповідали, що виконавцями були Рифмастер і дитячий хірург.
То яким боком до вбивства перша пара ?
Що вони там мутять ?
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Сначала арестовали Пуму и Бучу по делу о покушении на франковского бизнесмена, когда недокиллер изготовил такую же мину, как и для Шеремета, но не смог ее нормально прикрепить к днищу, а потом еще и наследил.
Схожесть мин заинтересовала следствие, негласно проверили Пуму и Бучу на причастность к Шеремету, в том числе как вы любите - по походке, эксперты сказали что это не они.
Дальше стали разрабатывать их знакомых, связи и круг общения, поставили телефоны на прослушку и закинули удочку - вызвали одного на допрос как свидетеля по Шеремету. И тут завертелось.
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всьо проще - бубочко приехало с Парижу с коленной дрожью от митингов под АП. Срочно нужно было чем то ответить и ответили - фабрикацией дела на "убийц Шеремета" из числа особо активных АТОшников-волонтеров.
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Странно, Зеленский приехал с Парижу пару недель назад, а прослушка "особо активных" началась с 2018 года - но не заморачивайся, зачем вдаваться в подробности. На Нормандском формате ***** так и сказал Зеленскому - надо закрыть Пуму, Бучу, Лису и Рифмастера, без них капитуляция не пройдет.
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Что у тебя завертелось? Еще не дошло, что мусора шьют дело не тем? Тебе повылазило? Ты что, не видел, что на их видео мужик 100+ кг с широкими плечами ну просто никак не похож на Риффмастера?! Эксперты по походке, блин. Надеюсь, что все твари, которые шили это дело заведомо невиновным людям, будут отстранены от должности (а лучше, чтобы на них завели уголовные дела). Ну а тех, кто на форуме мусорам подгавкивал, Бог уже наказал - разум отобрал.
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Для особо недоходчивых могу переписать - сначала на экспертизу отправили Пуму и Бучу, следствие с удовольствием повесило бы убийство Шеремета на рецедивиста-зека с навыками сапера и матюкливую вертухайку, которые и так проходят по аналогичному делу. Но эксперты сказали - бомбу закладывали не они. Пришлось искать дальше
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Детские отмазки, то что члены группы не знают друг друга есть только свидетельством хорошей организации. Высшее звено организаторов наверняка и хотят найти, поэтому мобилизованы все порохоботы, страшно.
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якої ще групи ?
групи волонтерів та атовців ?
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так групи, яка замучила журналіста - ну що тут не ясно?
Атовцям - честь і слава! Але бути атовцем - не означає, що це індульгенція, якщо скоїв щось, то має бути відповідальнсть? Ясно, якщо є доказ.
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кого мучили ? коли ?
може зебілів, яких лайном годують ?
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Ксенія, будьте ж культурною.
Чи на вас також натрапила зебілофобія?
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Я завжди культурна. Мені ваші застереження непотрібні, лишіть для свого зебільного кола.
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так я думав - ви наша, зебілочка!!!?
так ви не наша?
яке несподіване відкриття.
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ксения как же хорошо что пеця не при владе. Вы беситесь от этого больше чем надо. А не нервы всегда вляет на состояние здоровья. Нужно всегда уважать выбор народа Украины если вы патриот
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просто людина-патріот на роботі і тоді патріотизм інакший.
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я вообще не люблю слово патриот потому что когда он говорит что он патриот то он начинает выставлять свои красные линии и говорить что это национальные интересы Украины. То есть происходит манипуляция понятием национальные интересами Украины
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Вот помнишь я вчера спрашивал у тебя разницу между порошенко и зеленским так вот для меня порошенко это тот же совковый период. Порошенко говорит что мы идем в нато и ес а в совковом периоде крычали мы идем к коммунизму к светлому будущему. А Зеленский чисто наводит порядок. Это по моему мнению.
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Перерозподіл це не наведення порядку.
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Ви заявлєте, що перерозподіл майна то наведення порядку.
Може для вас януковищ зразок порядності ?
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якщо дійсно маєш відношення до юриспунденції, то краще скажи - як тобі собаківські докази?
ще й сьогодні адвокат оприлюднив повну версію телефонної розмови.....там взагалі ні про що
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те, що оприлюднено дуже і дуже слабовато....Може у них за душою (тобто, в матеріалах справи) є ще щось - тоді є сенс тримати цих людей під вартою, а якщо більше нічого немає-є...то це буде скандал серйозний, міністр може не втриматись...а людей ...- треба негайно змінити міру запобіжного заходу. не знаю...чим апеляція керувалась...
не треба оце нікого обраджати - "собаківські" - це не додає ваги.
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Аваков - типовий злочинець .... починав свою карєру з часів покійного Кушнарьова..... тому не можу його називати по іншому, як собаков
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ви думаєте кривляння - обзивання це аргумент? це на щось впливає?
це - Інфанти́льність.
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ні - це банальна відраза до таких покидьків
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Из той же группы, из которой Савченко, волонтер и АТОшница, которая получил медаль от Порошенко, организовала воровство оружия с фронта, пыталась осуществить подрыв Верховной Рады и мятеж не улицах Киева, все было запротоколировано и доказано, но Порошенко её выпустил, никто не знает почему, наверное чтобы другие члены группы были уверены что они могут делать что хотят.
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і що це має довести ?
злочин людей, яких зараз обвинувачують у вбивстві Шеремета ?
ви балабол
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Это доказывает, что Порошенко и его банда выпустили на свободу человека который пытался устроить на улицах Киева бойню, воровал и перевозил для этого оружие. Этого достаточно чтобы понимать истинное лицо "порохопатриота", а все остальное докажет следствие и суд.
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це доводить, що ви маніпулятор
я вас питаю про конкретну справу, до якої Порошенко не має жодного стосунку.
відповідайте по темі.
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Оно мне будет указывать, пороховоры уже голову со страху потеряли. Вiдповiдать будет Порошенко на допросах, от которых он бегает, и подозреваемый в убийствах, которые уже сидят.
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ви що секретар Порошенка, що стверджуєте до чого він має чи не має стосунки?
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купил шапочку из фольги? В твоем случае первое дело.
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А что утверждает ее муж, обладающий ̶6̶ ̶с̶у̶д̶и̶м̶о̶с̶т̶я̶м̶и̶ статусом волонтера и патриота, очень хотелось бы узнать? Обоим поверим, конечно же, на слово.
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Мало того, порохоботы подтверждают, свидетели порошенко.
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А что зек не может быть патриотом? во время войны штрафбаты тоже родину защищали.
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Та ви задовбали, слідчий відділ і так вже на поліцію не схожий...
Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 4055
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фабрика імені Собакова з пошиття доказів по кримінальних справах?
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Ох не лёгкая это работа из гавна пулю лепить! Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 1339 Не склеивается у зелёного и сракова! Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 1339
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Инна(Пума)Грищенко может утверждать шо угодно, главное шобы следствие велось профессионально и не предвзято.
Бо так как сейчас вершатся наши суды и какой бардак там происходит - завтра Инна(Пума)Грищенко объявит себя Девой Марией, и никто этому абсолютно не удивится.
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Понятно почему у всех кликухи, только не у Антоненко. У него кликуха Нацик что сразу указывает на его больной мозг нациста, в чем его и обвиняют. На лету переобулся и стал простым украинцем с нормальной фамилией в этом звернице собачьих кликух.
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И вся эта выстава за наш счет.В Гетьманщине все неправильные решения возмещал судья, после апиляции в Генеральном суде при гетьмане.
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