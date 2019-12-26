 Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета

Об этом она сказала журналистам в зале Печерского суда, где сейчас проходит заседание о продлении Грищенко меры пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что не понимает, почему подозрение следствия вызвали именно Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь.
По словам Грищенко, она не была знакома с ними в 2016 году - с Кузьменко она познакомилась в 2018 году, а с Дугарь и Антоненко - только в конце лета 2019 года.
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Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным "Нацик", однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.
Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.
По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Вы поливаете грязью президента, пытаетесь обелить людей, которые будучи волонтерами , стали очевидно, что киллерами. Волонтёр или атошник не могут иметь право на убийство. Какие бы цели они не преследовали. Это уже называется терроризм. Когда в Киеве убивают известного журналиста или неизвестного бизнесмена - это терроризм одинаково опасный для нашего государства.
Вы хотите жить в таком государстве ?
Согласна, улики косвенные , но могут ли быть в таком деле они прямыми? Это нужно было поймать за руку , в вашем понимании, на месте убийства Шеремета?
Если улики и косвенные, то их слишком много- это и т/ф переговоры и видео, и определенное поведение.
Мы видим организованную группу киллеров, которые отработали все, вплоть до легенды на случай провала.
Вся Украина хочет знать правду, какой бы эта правда не была.
И про Парубия тоже ничего не понятно, кстати.
Непонятно, почему рада тогда определила, что русского следа нет!!! Хотя было видео снайперов в желтых повязках, стрелявших в обе стороны ( чисто рассейские мансы)
Потім нам розповідали, що виконавцями були Рифмастер і дитячий хірург.
То яким боком до вбивства перша пара ?
Що вони там мутять ?
Схожесть мин заинтересовала следствие, негласно проверили Пуму и Бучу на причастность к Шеремету, в том числе как вы любите - по походке, эксперты сказали что это не они.
Дальше стали разрабатывать их знакомых, связи и круг общения, поставили телефоны на прослушку и закинули удочку - вызвали одного на допрос как свидетеля по Шеремету. И тут завертелось.
групи волонтерів та атовців ?
Атовцям - честь і слава! Але бути атовцем - не означає, що це індульгенція, якщо скоїв щось, то має бути відповідальнсть? Ясно, якщо є доказ.
може зебілів, яких лайном годують ?
Чи на вас також натрапила зебілофобія?
так ви не наша?
яке несподіване відкриття.
Може для вас януковищ зразок порядності ?
ще й сьогодні адвокат оприлюднив повну версію телефонної розмови.....там взагалі ні про що
не треба оце нікого обраджати - "собаківські" - це не додає ваги.
це - Інфанти́льність.
злочин людей, яких зараз обвинувачують у вбивстві Шеремета ?
ви балабол
я вас питаю про конкретну справу, до якої Порошенко не має жодного стосунку.
відповідайте по темі.
Бо так как сейчас вершатся наши суды и какой бардак там происходит - завтра Инна(Пума)Грищенко объявит себя Девой Марией, и никто этому абсолютно не удивится.