 Задержек с выплатой больничных больше нет, - Минсоцполитики

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обычный больничный после передачи его работодателю человеком, который работает, через 10 дней должен выплачиваться. Вопрос не в остановке выплат, а в задержке более 10 дней ... Сейчас нет задержек. Мы надеемся, что не будет", - сказал Коваль.

Заместитель министра также сообщил, что бюджет Фонда социального страхования на 2020 год составляет 27 млрд 227 млн ​​587 грн.

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"Он сбалансирован. Сейчас бюджет принят бездефицитный. Мы поработали с исполнительной дирекцией фонда, предоставили определенные рекомендации, и сейчас бюджет принят сбалансированный", - пояснил Коваль.