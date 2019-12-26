EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  497  10
Все про:Министерство социальной политики (669) больничный (4) Коваль Олег (1)

 Задержек с выплатой больничных больше нет, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль отметил, что сейчас в Украине нет задержание с выплатой больничных.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обычный больничный после передачи его работодателю человеком, который работает, через 10 дней должен выплачиваться. Вопрос не в остановке выплат, а в задержке более 10 дней ... Сейчас нет задержек. Мы надеемся, что не будет", - сказал Коваль.

Заместитель министра также сообщил, что бюджет Фонда социального страхования на 2020 год составляет 27 млрд 227 млн ​​587 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных в 2019 году

"Он сбалансирован. Сейчас бюджет принят бездефицитный. Мы поработали с исполнительной дирекцией фонда, предоставили определенные рекомендации, и сейчас бюджет принят сбалансированный", - пояснил Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/n3167463
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нєт.... тому що лікарняні вже кілька тижнів не виписують
 показать весь комментарий
 
 
денег монике зе!лоху снова не хватает))
Кабмин направил "Нафтогазу" требование досрочно перечислить 8,5 млрд. гривен дохода компании в бюджет. согласно постановления КМ 24.04.2019 N 364 .
Гончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда?
И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?
 показать весь комментарий
 
 
А у нас лікарів, медсестричок та санітарок до Нового року у відпустку за власний рахунок вигнали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас соевые скажут, что эти задержки просто обязаны быть, потому, что всё равно зрада, по-другому Кровавый РежЫм не может устроить))
 показать весь комментарий
 
 
а что у слуг когда было "не брехня"?
(риторический вопрос, разумеется)
 показать весь комментарий
 
 
Точно не будет?А если ...,то что?В угол поставить,или розгами сечь?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх