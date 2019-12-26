 РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом Феодором II из-за признания ПЦУ

25-26 декабря в Даниловом монастыре в Москве проходит Священный Синод РПЦ, который планировал среагировать на признание ПЦУ Александрийским патриархатом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cerkvarium.
"В обнародованном решении Синода можно выделить два ключевых тезиса: РПЦ разрывает Евхаристические отношения с Александрийским патриархом Феодором II и теми епископами этой церкви, которые уже признали или планируют признавать ПЦУ. представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию РПЦ", - отмечает издание.
Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это, по информации издания, не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.
"Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме поддержавших или тех, кто в будущем поддержит легализацию украинского раскола. Прекратить деятельность представительства Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском превратить в приход Русской Православной Церкви в Каире. Вывести из-под юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, предоставив им ставропигиальный статус", - говорится в решении Синода РПЦ.
Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.
и Африка мне не нужна (с)
Біса з Гундяєва хтось інший буде вигоняти...
там Бога нема.
Вони викорстовували віру як інструмент маніпуляцій свідомістю на благо росії.
Так про...ь Украину надо еще уметь))))
Демонстративно не вставших, со злыми рожами, не христианскими, наравне с ленками-глубокимиглотками, бойками и мертветчуками!
"Рыбки гуппи", говорят "служки уродов"?... Ну, ну........
У меня в душе жар-птица и тоска по государю
Дайте мне перекрестится, а не то в лицо ударю
Когда у них есть ЛЕНИН!)))))
кононическая МОЩЬ в 100% сборке...
Шо б расейские веруны губами лобызали сифилитические куски плоти))))
26 декабря 2019
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