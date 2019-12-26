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 РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом Феодором II из-за признания ПЦУ

Священный синод РПЦ, который проходил 25-26 декабря в Москве, отреагировал на признание Православной церкви Украины патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает всякое общение с Александрийским патриархом Феодором II.

25-26 декабря в Даниловом монастыре в Москве проходит Священный Синод РПЦ, который планировал среагировать на признание ПЦУ Александрийским патриархатом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cerkvarium.

"В обнародованном решении Синода можно выделить два ключевых тезиса: РПЦ разрывает Евхаристические отношения с Александрийским патриархом Феодором II и теми епископами этой церкви, которые уже признали или планируют признавать ПЦУ. представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию РПЦ", - отмечает издание.

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Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это, по информации издания, не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.

"Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме поддержавших или тех, кто в будущем поддержит легализацию украинского раскола. Прекратить деятельность представительства Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском превратить в приход Русской Православной Церкви в Каире. Вывести из-под юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, предоставив им ставропигиальный статус", - говорится в решении Синода РПЦ.

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Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Источник: https://censor.net.ua/n3167458
 
 
 Топ комментарии
 
я би на місці всіх розірвала стосунки з росіскою церквою.
там Бога нема.
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ничего страшного, как только признает ПЦУ Иерусалимская церковь,- тогда РПЦ станет настояшей канонически-руской церковью, и будет высекать благодатный огонь в мавзолее членина
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Не нужен мне берег турецкий
и Африка мне не нужна (с)
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Хотел разорвать отношения...а разорвал себе жопу)))) бедный старичек Гуня)))
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Не нужен мне берег турецкий
и Африка мне не нужна (с)
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А чего кацапы вообще общались с Феодором -2 ? Они же не канонические,их церковь - это афера, липа.
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а форумные термософобы куда-то исчезли )))
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Взагалі то да, дві перших церкви нас визнали, в запасі у Гундяєва ще є якутский шаман.
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шаман уже объяснил, что он не с ними
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Шаман то разовий гаджет, він за ****** йде
Біса з Гундяєва хтось інший буде вигоняти...
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то ты с якутским скульптором спутал. Тот реально из их секты.
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я би на місці всіх розірвала стосунки з росіскою церквою.
там Бога нема.
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Сподіваюсь, тепер всім зрозуміло, якого удару зазнала росєйка і які плани вона має на Україну.
Вони викорстовували віру як інструмент маніпуляцій свідомістю на благо росії.
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точно, на матеріальне благо, "какжианихарчевацабудут" ?
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ничего страшного, как только признает ПЦУ Иерусалимская церковь,- тогда РПЦ станет настояшей канонически-руской церковью, и будет высекать благодатный огонь в мавзолее членина
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З ким там ще лишилось розірвати, з Богом?
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Думаю що там є частка дійсно вірян, правда як їх розрізняти не знаю.
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Все таки яро болит у Кирюхи в области седалища)))))
Так про...ь Украину надо еще уметь))))
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Никогда не забуду и не прощу за то, что эта нечисть не встала в ВР, почтить память погибших Защитников Украины!
Демонстративно не вставших, со злыми рожами, не христианскими, наравне с ленками-глубокимиглотками, бойками и мертветчуками!
"Рыбки гуппи", говорят "служки уродов"?... Ну, ну........
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Прекрасная новость! Ждём отречения Гундяева от Иисуса. И канонизации триединого Ху"ла
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В Москве из за аномального потепления проснулся Ленин.
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Да пускай и жопу себе порвет Сатанист Московский, напугал Украинского ежика своей рашисткой жопой, надо запретить в Украине МПЦ ,нужно делать все зеркально и тогда когда то мозги очистят
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расейское православие:

У меня в душе жар-птица и тоска по государю
Дайте мне перекрестится, а не то в лицо ударю
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Для чего Гуне Иисус?
Когда у них есть ЛЕНИН!)))))
кононическая МОЩЬ в 100% сборке...
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Можно порубить его топором и разослать по всем монастырям и приходам))))
Шо б расейские веруны губами лобызали сифилитические куски плоти))))
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Патриарх Феодор сейчас небось рыдает в подушку?))))))
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та да,даже нюхннуть не дадут миро сваренное гундяевцами...
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"Псевдопатриотическая шелупень", - НАРДЕП БУЖАНСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА АННЕКСИЮ КРЫМА РФ В 2014 ГОДУ
26 декабря 2019
Одиозный пророссийский политик выступил в защиту своего коллеги по парламентской фракции Алексея УСТЕНКО.
Фактически оба "СЛУГИ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛИ АННЕКСИЮ КРЫМА РФ в 2014 году
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да к бужанському ниякых пытань...пытання лыше до сб оун...
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А говорят, что африканцы дикари-экстремисты, Александрия в 641 г. пала перед нашествием "халифата" и ничего, Александрийский патриархат существует, а за поребриком такого бы свободомыслия на своей территории не терпели бы. Да и в общем -то и не терпят, вон пытаются старца даже в Африке достать.
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Браво... скоро кацабня сама себе ізолює... А нове покоління українців забє на російську окупаційну неканонічну церкву великий х....
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