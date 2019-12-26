 Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Там (на нормандской встрече. - Ред.) каждый зачитал свои тезисы. Путин - свои, Зеленский - свои, Макрон - свои. И только Ангела Меркель пыталась реагировать в реальном времени, что было симпатично. И то, что она сказала о перезагрузке Минских договоренностей - это тоже важно. Поскольку ... я вот всем стараюсь объяснить ... Минск как таковой буквально выполнить невозможно. Хочешь ты, не хочешь, с политической волей, без политической", - сказал Климкин.
По его словам, Минск - это "набор хотелок".
Вместе с тем, Климкин отмечает и позитивный аспект Минских договоренностей.
"Минские договоренности свою роль сыграли, поскольку позволили купить нам немало времени. Они позволили иметь международную игру, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. И они позволили удержать санкции. В этом смысле Минск полезен. Но выполнить эти договоренности в буквальном смысле нельзя. Точка", - подчеркнул дипломат.
Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.
это они еще не получили методичек - КАК оправдывать монику зе!лоха за отказ включить в договор по газу "положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта."
////вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский.
Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
тяжелого каторжного труда в МИД, бери пример с Владимира Гройсмана . Он хоть достойно себя ведет .
Но тут пришелО моника зе!лох и решило само ИСПОЛНИТЬ их - освободив фуйла...
26.12.2019 16:54
Сказал, что Петя подписал невыполнимоё хер знает что и, тем самым, заблокировал вообще всё.
А вот в теме, где обсуждаются, например, наши военные разработки, нет ни одного
А щас ты , ****, стебёшься и ухмыляешься с того, шо сам и замутил?! Ах ты ж плесень ***********!.. Очень надеюсь, шо и до тебя наконец дотянется справедливая рука судьбы.
(Эта **** читает наши комменты, бо нигде больше, кроме "цензора", его не публикуют. Выскажем же всё, шо мы о нём думаем)