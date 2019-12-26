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 Политика Украины
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Все про:Климкин (2318) минские соглашения (2725) нормандская четверка (1062)

 Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал последнюю встречу в нормандском формате.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Там (на нормандской встрече. - Ред.) каждый зачитал свои тезисы. Путин - свои, Зеленский - свои, Макрон - свои. И только Ангела Меркель пыталась реагировать в реальном времени, что было симпатично. И то, что она сказала о перезагрузке Минских договоренностей - это тоже важно. Поскольку ... я вот всем стараюсь объяснить ... Минск как таковой буквально выполнить невозможно. Хочешь ты, не хочешь, с политической волей, без политической", - сказал Климкин.

По его словам, Минск - это "набор хотелок".

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Вместе с тем, Климкин отмечает и позитивный аспект Минских договоренностей.

"Минские договоренности свою роль сыграли, поскольку позволили купить нам немало времени. Они позволили иметь международную игру, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. И они позволили удержать санкции. В этом смысле Минск полезен. Но выполнить эти договоренности в буквальном смысле нельзя. Точка", - подчеркнул дипломат.

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3167457
 
 
 Топ комментарии
 
Тебя суку перврго привлечь с падлошенко за минские договорняки с куйлом
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Какое нехороший мальчик.... А чего только сейчас заговорил? Раньше рот шоколадом был заполнен?
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Климкин считает, что если подписать кабально-капитулянтскую бумажку с крайне невыгодными условиями для одной из сторон - то потом ее можно просто не выполнять и все про это забудут.
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Тебя суку перврго привлечь с падлошенко за минские договорняки с куйлом
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еще бы поросяка порулила- народ бы весь сбежал со страны
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сейчас у зебилов массовые истерики начнутся))
это они еще не получили методичек - КАК оправдывать монику зе!лоха за отказ включить в договор по газу "положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта." Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 2602

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точно, сами падлы со свынюкой подписали и теперь расхлебывай, ублюдки хреновы
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#газ
////вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский.
Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".

Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Какое нехороший мальчик.... А чего только сейчас заговорил? Раньше рот шоколадом был заполнен?
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Малоросс, потому, что Зелемойский стал их выполнять...
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Белорос обиделся. Своих проблем мало?
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Петя отвел тяжелое вооружение, запретилполеты боевой авиации, принял закон об особом статусе ордло ....то есть по полной выполнял подписанную капитуляцию. А вино́ват Зеленский? Через какой задний проход таких как ты рожают,
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Климкин считает, что если подписать кабально-капитулянтскую бумажку с крайне невыгодными условиями для одной из сторон - то потом ее можно просто не выполнять и все про это забудут.
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А вы, зебилы, конечно же эту бумажку не забыли. И намерены выполнить во что бы то ни стало. Так, что-ли? Или как понять твой высер?
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Очень много Климкина . Без него Земля не вращается и Солнце не всходит ? Отдыхай от
тяжелого каторжного труда в МИД, бери пример с Владимира Гройсмана . Он хоть достойно себя ведет .
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Первый пункт Миниских соглашений- полное прекращение огня с ..... 2015 г. Поскольку параша его не выполнила, обсуждать остальные пункты и пытаться их выполнять в любой последовательности- зебильный бред. Минские соглашения умерли. Земля им пухом.
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Это слишком сложно для понимания здешним клоунам...
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те самые соглашения, по которым фуйла ВСЕ 5 лет держат на коротком поводке и санкциях, требуя ОТ РАШКИ (не от Украины!) их исполнения. от чего у фуйла жестко подгорало.
Но тут пришелО моника зе!лох и решило само ИСПОЛНИТЬ их - освободив фуйла... Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 9397 Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 7933
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Але підписати та п'ять років видавати за нищівну перемогу якось же можна було!? Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 6830
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Малоросс, обижаешься, что по Минским соглашениям трахали *****? Для вас, малороссов, это траханье не победа.
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а кто у власти был, когда эти хотелки подписывали?
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Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Сказал, что Петя подписал невыполнимоё хер знает что и, тем самым, заблокировал вообще всё.
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А ты когда начнёшь думать или, хотя бы, понимать статьи?
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Все кремлевские троли как по сигналу собрались в этой теме как мухи на свежее гавно.
А вот в теме, где обсуждаются, например, наши военные разработки, нет ни одного
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Ну, ты, как-то, тоже не там, а здесь оказался.
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Он себя пчелой считает, но обоняние его опять подвело...
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Вот же гнида... Ты ж *** сам закладывал этот Минск и пел нам тогда совсем другие песни!!!
А щас ты , ****, стебёшься и ухмыляешься с того, шо сам и замутил?! Ах ты ж плесень ***********!.. Очень надеюсь, шо и до тебя наконец дотянется справедливая рука судьбы.
(Эта **** читает наши комменты, бо нигде больше, кроме "цензора", его не публикуют. Выскажем же всё, шо мы о нём думаем)
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Малоросс, в статье всё написано, там только не написано для недоумков, что тогда не пришло время сказать, что нае *****. :D
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