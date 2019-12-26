 Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Там (на нормандской встрече. - Ред.) каждый зачитал свои тезисы. Путин - свои, Зеленский - свои, Макрон - свои. И только Ангела Меркель пыталась реагировать в реальном времени, что было симпатично. И то, что она сказала о перезагрузке Минских договоренностей - это тоже важно. Поскольку ... я вот всем стараюсь объяснить ... Минск как таковой буквально выполнить невозможно. Хочешь ты, не хочешь, с политической волей, без политической", - сказал Климкин.

По его словам, Минск - это "набор хотелок".

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Вместе с тем, Климкин отмечает и позитивный аспект Минских договоренностей.

"Минские договоренности свою роль сыграли, поскольку позволили купить нам немало времени. Они позволили иметь международную игру, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. И они позволили удержать санкции. В этом смысле Минск полезен. Но выполнить эти договоренности в буквальном смысле нельзя. Точка", - подчеркнул дипломат.

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.