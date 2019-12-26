 "Укроборонпром" выполнил 98% госзаказа, передав военнослужащим почти 5 тысяч единиц техники. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба концерна, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего украинским военным были переданы 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019)", - сказано в сообщении.

В частности, было передано 474 системы радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.

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В пресс-службе отметили, что авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" и "Львовский бронетанковый завод" выполнили государственный оборонный заказ досрочно. Также команде "Укроборонпрома" удалось восстановить сорванный контракт по поставке БТР-4Е в рамках госзаказа.

"В 2019 году предприятия, входящие в состав концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму 7,5 млрд грн", - подытожили в пресс-службе.

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