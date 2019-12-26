 "Укроборонпром" выполнил 98% госзаказа, передав военнослужащим почти 5 тысяч единиц техники. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба концерна, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего украинским военным были переданы 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019)", - сказано в сообщении.
В частности, было передано 474 системы радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.
Читайте на Цензор.НЕТ: За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)
В пресс-службе отметили, что авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" и "Львовский бронетанковый завод" выполнили государственный оборонный заказ досрочно. Также команде "Укроборонпрома" удалось восстановить сорванный контракт по поставке БТР-4Е в рамках госзаказа.
"В 2019 году предприятия, входящие в состав концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму 7,5 млрд грн", - подытожили в пресс-службе.
Также на Цензор.НЕТ: "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром"
Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, 25 декабря на востоке Сирии вступили в драку американские и российские военнослужащие. Инцидент произошел в городе Тель Тамер, расположенном в провинции Хасаке.
По сведениям SOHR, американский патруль в сопровождении переводчика прибыл в этот населенный пункт, чтобы получить информацию от местного населения. Однако жители напали на американцев, обвиняя их в измене - до решения президента США Дональда Трампа о выводе войск город контролировали американцы.
На определенном этапе на место прибыли российские военнослужащие. Между солдатами двух армий начался спор, на определенном этапе перешедший в драку. Оружие в ход пущено не было.
Отметим, что после отступления контроль над населенным пунктом перешел в руки режима Башара Асада. Значительную часть населения Тель Тамера составляют христиане. Под американо-курдским контролем они ощущали себя в безопасности. Местные жители опасаются, что, если в город войдут турецкие части, они начнут этническую чистку.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." 2018, А.Дугин, советник В.Путина по геополитике.
Але не сумніваюсь,що повториться історія з відремонтованими дорогами(пам'ятаєте трасу Запоріжжя-Маріуполь ?),за які дорожники ДОСІ чекають 2.7 млрд грн.