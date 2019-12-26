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 Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР 01

25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

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Сотрудник СБУ на служебном автомобиле насмерть сбил двух пешеходов на Хмельнитчине, - ГБР 02

Присшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также смотрите: Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3167455
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо звернути увагу на стан дорожнього покриття на фото, про швидкість виникнуть сумніви...
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Припоминаю, что в таких случаях ключом степени вины водилы является ответ на вопрос: А мог ли и все ли принял меры водитель, чтобы уйти от столкновения.
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Якщо звернути увагу на стан дорожнього покриття на фото, про швидкість виникнуть сумніви...
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если нарушили пешеходы , то водителю ничего не будет, ещё и компенсацию получит за потрощенный автомобиль...
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В Украине больше не действует негласное правило "пешеход всегда прав". По решению Верхового суда, пешеход, который станет причиной ДТП, должен возместить водителю ремонт авто.
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в Европе и штатах пешеход несёт полную ответственность так же как и водитель за нарушение ПДД , теперь вот и у нас в ПДД прописали...
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Припоминаю, что в таких случаях ключом степени вины водилы является ответ на вопрос: А мог ли и все ли принял меры водитель, чтобы уйти от столкновения.
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у нас по любому водилу не посадят , хоть 5 насмерть , хоть 25 - ниче не будет , максимум поселение , вон мадам с Харькова 5-6 насмерть , и ниче
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Вот тот случай, когда водитель должен быть оштрафован только за превышение скорости!
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На такой дороге скорость превышать себе дороже.
Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 5515
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У моего родственника СБУшники летом персики воровали. Дерево растет на углу участка. Значит подъехала машина, выбежал этот скотиняка, сорвал несколько персиков, прыгнул в машину и смылся.
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видили срок? 5 - 10. это для судьи, а он уже определит, мог или не мог предотвратить. это если докажут что виноват. но думаю что сами виноваты. я водитель с большим стажом и не перестаю о...уевать от поведения пешеходов
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сбушник... на ланосі??? Ну навірно чесний поки що
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