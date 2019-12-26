 Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.
"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал он.
Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.
Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.
27 июля Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания.
16 декабря шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания.
Только про армию,не надо )) - Стефанчуками воняет.
25.03.2019 16:41
а несогласие отмечать Новый год без 300 тисяч гривень преступлением не является - это два.
И почему с прекращением "воровства Свинарчуков" денег не добавилось, а уменьшилось ?
Бо на папері одне, а в реаліях інше.
До того ж ЗСУ вже півроку як мали би годувати за натівськими стандартами, але з нами трапився зелінський.