 Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.

"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал он.

Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.

Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

27 июля Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания.

16 декабря шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания.

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