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Все про:Минобороны (6190) военнослужащие (4394) еда (168) Загороднюк (97)

 Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.

"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал он.

Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.

Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

27 июля Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания.

16 декабря шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167450
 
 
 Топ комментарии
 
Сначала все, что сделал Порох оно отменило, а теперь возвращает с таким видом и пафосным анонсом, как будто это его заслуга.
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У нової влади будуть власні перемоги? чи нам і далі будуть видавати досягнення старої за здобутки нової???
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после вазелиновых "реформ" из каталога можно вычеркнуть все блюда с картофелем.
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Игорь Хирскл

Только про армию,не надо )) - Стефанчуками воняет.
25.03.2019 16:41
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Ты хотел сказать - Свинарчуками, они же онижедети, они же "без 500 тыс. новый год отмечать не буду"?
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не 500, а 300 тычяч - это раз,

а несогласие отмечать Новый год без 300 тисяч гривень преступлением не является - это два.

И почему с прекращением "воровства Свинарчуков" денег не добавилось, а уменьшилось ?
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и тут зебилы себе заслугу пиратов Марчело на грудь вешают - во уроды Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9713
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Сначала все, что сделал Порох оно отменило, а теперь возвращает с таким видом и пафосным анонсом, как будто это его заслуга.
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Ага , Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8537 при Петюне солдаты на фронте готовили себе сами,так как в столовой готовили гадость..
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ага особенно когда до столовой пилит и пилить Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228 зато при вовке в белом переднике сервант из слуг народа к сеньорам которые на 0 несёт подносы с едой да Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228 а для услаждения и сме=ха лысый из 95го лезет на бруствер и развернувшись к сепарам спиной спускает штаны и показывает им свой зад вместе со всей студией 95 Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228
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Многие пойдут в Армию, что бы хоть там нажраться. В основном таких и берут.
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У нової влади будуть власні перемоги? чи нам і далі будуть видавати досягнення старої за здобутки нової???
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А покарають тих тварин, які заблокували перехід. Там одна тварина-підприємець з Луцька в суд подавала. Думаю вона не одна така тварь. То покарають якось тварин...
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То шістки. Замовники нагорі, труба виконавець
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Бажано з фотозвітами.
Бо на папері одне, а в реаліях інше.
До того ж ЗСУ вже півроку як мали би годувати за натівськими стандартами, але з нами трапився зелінський.
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ЗЕлёный соус из дохлых ихтамнетов к расейским жареным фашистским оккупантам будеть ?
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