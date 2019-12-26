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 Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел для иностранных послов подробный брифинг о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. При этом он сам не уверен на 100% в правильности версии следствия.

Об этом журналистам сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор.

Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3167449
 
   
 Топ комментарии
 
при этом и аваков, и моника зе!лох громко, в прямом эфире - на весь мир - С УВЕРЕННОСТЬЮ объявили их убийцами, что уже само по себе нарушает Конституцию Украины (моника зе! снова сбрехало: "я уйду сам если нарушу закон!")
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Зато, преЗЕдента красиво подписали на это дело... Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор - Цензор.НЕТ 6652
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печальная весть для вас ,зебанаты...вашого бубочку кидают в колодец с дерьмом)))
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Зато, преЗЕдента красиво подписали на это дело...
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при этом и аваков, и моника зе!лох громко, в прямом эфире - на весь мир - С УВЕРЕННОСТЬЮ объявили их убийцами, что уже само по себе нарушает Конституцию Украины (моника зе! снова сбрехало: "я уйду сам если нарушу закон!")
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можна сказати втягнули в авантюру))) сабаков майстер таких справ..
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Аваков если не уверен, то нечего было строить спектакль на публику.Он тоже в артисты переквалифицировался у зеленых?) Отвлекают народ от нормандских переговоров, которые прошли во вред Украине и от законов о распродаже подешевке украинской земли нашим и чужим олигархам.
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Что значит подписали? Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор - Цензор.НЕТ 5717 Он что, уже последние остатки мозга вынюхал? Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор - Цензор.НЕТ 2130
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Повязать всех у кого телефоны без движа в это время дома лежали! Это теперь доказательство!
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Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Ему ещё не сказали. уверен он или нет.
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Я впевнений, що навпаки Аваков твердо переконаний у невинності затриманих. Чому? Бо цю операцію розробляли по його ідеї.
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Ясен пень. Это ж известный (но хреновый) режиссёр-постановщик. В Фейсбуке умничать у него складнее получается.
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"Я впевнений, що навпаки Аваков твердо переконаний у невинності затриманих. Чому? Бо цю операцію розробляли по його ідеї. "- шож ти фраєр здал назад?

Тут якось виглядає що тейдор свого міньйона пробує вигородити !? Цікаво це любовник гавакяна чи просто "родствєнная душа"?
А як жеж тапіріка клоун -нелох котрий порушив презумпцію невинуватості? Він належить до касти недоторканих?
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А може Шеремет поставив на тачку ГБО у гаражних умільців? З балоном та редуктором зі вторинного ринку? А хтось кинув з вікна недопалок. Чому таку версію не розглядали?
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печальная весть для вас ,зебанаты...вашого бубочку кидают в колодец с дерьмом)))
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"Страшную весть принёс я в ваши дома, зебилы. Зовите детей"
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прах к праху, пепел к пеплу, дерьмо к дерьму… Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор - Цензор.НЕТ 1018
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який там кидають, це циклічне , без обмиву
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Туча диванных криминалистов и правоведов давно вынесла приговор. Походка, борода, матюки - все сходится.
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Е ні. Все так просто не пройде. Тепер або докази в суд, або нахєр з посади і компенсація потерпілим.
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та по тих доказах, треба садити всіх, хто живе в радіусі 2 км від місця вбивства....
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Зрозуміло, що неможливо вилізти з вигрібної ями в усьому білому. Учасники справи почнуть топити один одного. А Зеля такі шлімазл.
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Знаєте нормальний професійний слідчий Ніколи!!!! не видасть постанову на затримання, доки сам на всі сто відсотків не буде впевнений у винуватомті тих, кого підозрює. Сумніви - це завжди аргументи на користь підозрюваних.
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...але для СН ближчим є зкріпний сталінський концепт "лучше поставить к стенке 1000 невиноватьіх, главное шоб одного врага уконтрапупить!"
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За ними теж прийдуть. Згодом. Ті, кого вони не встигнуть. Але ті, що прийдуть, будуть невблаганні через пережитий страх.
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В цієї справі нема нічого нормального та професійного.
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А вбивство Шеремета готувала вся українська армія, волонтери, ПС та "Азов" - лише сперечалися усіма пологами військ про спосіб покусання. Застрелити зі стовбура, або краще з композитного цибулі. Але потім розв'язали бімбою.
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Если дипломат ТАК говорит то что ж о на самом деле думает...
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Противоположное
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Противоположное тому, что он говорит
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Ну то скажи протилежне твердженню: «Аваков сказав знаю, що не знаю».
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А почему не перпендикулярное или параллельное?
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Лучше вспомни антоним к своему нику. Хоть перед НГ отдохни
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Зебка, а антоним компланарен противоположному?
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Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор - Цензор.НЕТ 6834
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Аваков уверен ,что ему ЖОПА и чтобы эту ЖОПУ оттянуть и при этом замазать ЖОПУ Зеленского и был поставлен этот спектакль !
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Так и представляю британского эксперта, о котором Авакян говорил - такой Шэрлок, а вместо платка из кармана пиджака выглядывает лупа..
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Аваков не имеет права делать выводы до решения суда, иначе это может быть использовано адвокатами обвиняемых, как доказательство давления на следствие.
Странно, что Тейлор этого не понимает
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Може він просто бріфинг подивився, де їх назвали винними?
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Бред.
Аваков это обвинитель от государства как любой правоохранительный орган,который обвиняет,а адвокат защищает.
Суд решает кто из них прав беспрестрастно взвешивая аргументы сторон.
Поэтому богиня правосудия слепая и с весами.
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Якого біса Аваков обвинувач, він представник слідства, обвинувач Рябакепка.
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МВД предьявило подозрение потому что это их подследственность.
Если они не уверены значит дело нужно закрыть.как то так.
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Підозра так, ви ж написали про звинувачення.
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Пидозра это то же обвинение просто разные сдадии.
Без достаточных оснований ( не уверен) ее предъявлять нельзя.
На это тонко как бы и намекает американский товарищь,но особо не вмешивается по принципу та хай им грець или горбатых могила исправит.
Как то так.
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Откуда он обвинитель? Обви6итель- прокурор вообще-то. В суде Аваков может выступать на стороне обвинения, но до суда есть презумпция невиновности.
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Взагалі то тут і намагаються це довести зелебобікам, саме про презумпцію.
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а зробити прес конференцію, на якій два віслюка(сабаков і моніка), сказали, що вбивці затримані - це нормально?
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та рюкзакян даже в ориенации бубочки не уверен...
гнать этого телепуаро нах...
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А Аваков впевнений що він на своєму місці..реформа то провалена, ОЗУ у вигляді поліції деградує шаленими темпами.
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капец, подставил вову по самые помидорки
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Категорически против вешать всех собак на Авакова.
Он просто делает то о чем его просят или прикаЗевают.
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не уверен - не обгоняй, другими словами, не беги впереди паровоза..., вы судьбы людям поломали..., кому я это говорю...
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Очікуванно, почались перегони хто швидше втіче від відповідальності, останній платить за шоу.
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собаков сказав Тейлору, що він не увєрєн.... і, якби призедент зелінський так не наполягав..... і не тиснув на слідство.....
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а,можливо,то, якась попередньо спланована многоходовочка
і час все розставить по своїх місцях
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Що вже вмикались і почали включати задню передачу... Ой дарма ви почали боротись з волонтерами, добровольцями і військовими...
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Квакин вообще очень мутный персонаж.И это еще мягко сказано.
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Пришлите нам компетентного министра и компетентных полицейских, - единственное чем можете помочь...
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Лучше выслать другой народ.
Это американцы создали государство где конституция и декларация о независимости это договор свободных граждан об учреждении государства.
Основополагающие акты так сказать.
В Украине когда то написали первую в мире конституцию,но с тех пор измельчал народ под давлением соседа.
Видите сколько у нас общего с американским народом и с другой стороны разного...
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Все таки больше общего с российским народом общего.
Где царь это основа государства,поэтому у нас президент ставит себя выше конституции и это нравится....
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Первая в мире - в США, первая в Европе - Статут ВКЛ...
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А як США перші в світі, коли конституція Орлика написана раніше?
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«Договоры и постановления Прав и вольностей войсковых между Ясне вельможным Его милости Паном Филиппом Орликом новоизбранным войска Запорожского Гетманом, и между Генеральными особами Полковниками и тым же войском Запорожским с полною з обеих сторон обрадою Утверженные При вольной Елекции формальною присягою от того же Ясне вельможнаго Гетмана Потверженные. Року от рождества Христова αψί Месяца Априля ε:»; в историографии также известен как «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» (укр. «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», лат. «Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis») и «Конституция Филиппа Орлика» (укр. «Конституція Пилипа Орлика») - правовой документ о предоставлении прав и свобод запорожским казакам, оказавшимся в опале после поражения Ивана Мазепы, оглашенный 5 апреля 1710 года в городе Бендеры (Османская Империя) по соглашению между новоизбранным гетманом Филиппом Орликом и несколькими старшинами, оставшимися верными ему по смерти гетмана Ивана Мазепы. «Договоры и постановления» провозглашали независимость Войска Запорожского от России и Речи Посполитой под «протекцией» Швеции.
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http://www.aif.by/timefree/history/tretiy_statut_vkl_byl_obrazcom_dlya_mnogih_stran_evropy

В 1588 году в Вильне был подписан третий Статут Великого княжества Литовского. Это был свод всех законов, действовавших тогда в ВКЛ, прототип конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет - до 1840 года. По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Статуты Великого княжества Литовского были прототипами конституции того времени. По мере того как страна росла (в XVI веке она достигла максимальных размеров: ВКЛ простиралось от Балтийского до Чёрного моря и включало земли современных Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, России и Украины), в неё попадали новые земли, где действовали свои законы. Чтобы местные суды не пользовались разными законами, ещё в 1468 году был издан Судебник Казимира - первый свод законов ВКЛ. Потом на его основе вышли 1-й Статут, 2-й Статут и, наконец, 3-й Статут.
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ВКЛ давай к нам.
На шо тебе Вещь Посполитая?
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Операция Свинарчукгейт предшествовала избранию Зеленского. Многоходовка ФСБ должна "была помножить на нуль" авторитеты Порошенко и военно-промышленного комплекса Украины. Смысл операции Шереметгейт Авакова в отвлечении внимания от принятия закона о продаже земли и в "умножении на нуль" авторитета ветеранов АТО-противников продажи земли. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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Аваков у зелених клоунів на підтанцовці...Тим паче що інсценування всякі і підтасовки завжди любив робити,згадаймо лиш приліт корупціонерів на вертольотах...Зараз він сам стає клоуном і сподівається протанцювати так ще п"ять років...або і до прем"єра дотанцювати...
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"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.Источник: https://censor.net.ua/n3167449
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авакян боится за свои махинации и своего сынка.Будет выполнять все что ему прикажут.
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Пішов на цю виставу - сам підписався у своєї причетності до можливих зловживань... Яким же треба бути самовпевненим йолопом, навіть при повній доказової базі, щоб повестися на цю пропозицію..не залишивши собі хоча б трохи місця для маневрів та політичних ігр....А, як що це була ідея самого "гаранта" - то немає слов взагалі...Розумний, аж страшно...
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у перекладі з дип.мови :
сабаків сам не вірить у те, що
збрехав, але буде впиратися
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