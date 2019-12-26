 Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

Об этом журналистам сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор.
Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.
"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Ему ещё не сказали. уверен он или нет.
Тут якось виглядає що тейдор свого міньйона пробує вигородити !? Цікаво це любовник гавакяна чи просто "родствєнная душа"?
А як жеж тапіріка клоун -нелох котрий порушив презумпцію невинуватості? Він належить до касти недоторканих?
Странно, что Тейлор этого не понимает
Аваков это обвинитель от государства как любой правоохранительный орган,который обвиняет,а адвокат защищает.
Суд решает кто из них прав беспрестрастно взвешивая аргументы сторон.
Поэтому богиня правосудия слепая и с весами.
Если они не уверены значит дело нужно закрыть.как то так.
Без достаточных оснований ( не уверен) ее предъявлять нельзя.
На это тонко как бы и намекает американский товарищь,но особо не вмешивается по принципу та хай им грець или горбатых могила исправит.
Как то так.
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гнать этого телепуаро нах...
Он просто делает то о чем его просят или прикаЗевают.
і час все розставить по своїх місцях
Это американцы создали государство где конституция и декларация о независимости это договор свободных граждан об учреждении государства.
Основополагающие акты так сказать.
В Украине когда то написали первую в мире конституцию,но с тех пор измельчал народ под давлением соседа.
Видите сколько у нас общего с американским народом и с другой стороны разного...
Где царь это основа государства,поэтому у нас президент ставит себя выше конституции и это нравится....
В 1588 году в Вильне был подписан третий Статут Великого княжества Литовского. Это был свод всех законов, действовавших тогда в ВКЛ, прототип конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет - до 1840 года. По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.
Статуты Великого княжества Литовского были прототипами конституции того времени. По мере того как страна росла (в XVI веке она достигла максимальных размеров: ВКЛ простиралось от Балтийского до Чёрного моря и включало земли современных Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, России и Украины), в неё попадали новые земли, где действовали свои законы. Чтобы местные суды не пользовались разными законами, ещё в 1468 году был издан Судебник Казимира - первый свод законов ВКЛ. Потом на его основе вышли 1-й Статут, 2-й Статут и, наконец, 3-й Статут.
На шо тебе Вещь Посполитая?
сабаків сам не вірить у те, що
збрехав, але буде впиратися