 Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - сообщил он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. В то же время, с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился.

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Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если:

- депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;

- суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством";

- депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного Суда).