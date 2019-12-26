 Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить.

"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - объяснил министр.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

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