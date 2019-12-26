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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20309) Загороднюк (97) разведение сил (112)

 Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить.

"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - объяснил министр.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167445
 
 
 Топ комментарии
 
для вас хуйловских прихвостней угроз нет, а для Украины есть!
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Прям не министр обороны а министр по отводу войск.
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Тобто територія України, метр якої нещодавно вартував життя, тепер нічого не варта ???
Спробуйте потім назад забрати те, що здаєте.
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для вас ********** прихвостней угроз нет, а для Украины есть!
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Прям не министр обороны а министр по отводу войск.
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Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк
головний ризик - нарциси при владі і ,до того ж зелені)
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Ну раз представник ЗЄко-манди сказав "Ризиків нєт" значить можна довіряти.
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Значит на старых точках разведения Россия отвела своих террористов.
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Но есть и хорошие новости. "Пенсионерке, порвавшей бюллетени на выборах в Раду, не найдя там Зеленского, дали два года условно" (Интересно, она по-прежнему за него?)
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тимчасом ре фе валять Лукашенку через публікації
в "українських" типу виданнях на кшталт НВ:
їм треба терміново оголити наш північний фланг...

Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 159
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То есть в предыдущих "разведениях" и риски были и вы о них прекрасно знали...
Но, все равно отводили, сдавая наши города и народ оккупанту!
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Тобто територія України, метр якої нещодавно вартував життя, тепер нічого не варта ???
Спробуйте потім назад забрати те, що здаєте.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8116

Фотофакт.
Американский наемник "Блэкуотер" на строительстве Шулявского путепровода в Киеве


Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1439
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странно, если бы там не было рисков там бы не стояли войска...
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пуйло прямым текстом угрожает захватить все черноморье - зекретин даже не гундоснул,но при этом разводит войска...Картина маслом,что называется
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А що там зі "старими точками"? Розвести - росзвели, було багато шуму. Чому нема шуму, коли виявилося що там "розвели" Не війська, а 42-річного Нелоха?
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- то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.

Это, где граждане будут ходить в Украину за баблом. Мне представляется, что вова хутин свалял дурака, когда официально пристегнул крым к россии. Он, наверное. сейчас себя за все места кусает. Не было бы никаких санкций и мы бы и их по сей день содержали.
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Хутину нужен Крым как военная база, для этого пришлось его аннексировать официально.
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Перед собой и мировым сообществом. Или ты веришь что статус Донбасса и статус Крыма в мире одинаков?
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Кроме какой-нибудь бужумбуры. Это из за неё он так?
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Признали факт аннексии крыма рашей, а на донбассе всего лишь "конфликт".
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Мы овлеклись от вопроса. Зачем он официально пришил Крым? А Донбасс - нет. И сейчас всем было бы хорошо - и ему и крысюкам.
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Повторяю: Крым сейчас это база ЧФ РФ, значит там российские войска с позиции раши должны быть официально и его статус россия не обсуждает, а донбасс это территория Украины с бунтарями- ихтамнетами, шахтерами и отпускниками, с которыми с позиции раши Украина должна договариваться и брать под свой контроль с уступками.
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Не надо повторять. Лучше расскажи, что мешало россии завезти в крым и установить что угодно, назвать это сахаропорерабатывающим заводом и ничего крымчанам не платить. Как сейчас на донбассе.
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Однаковий, бо визнання Криму російським викличе купу незручностей для заходу.
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рано или поздно все войны заканчиваются, или надо дождаться миллионов жертв? Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2069
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Нащо тоді воювати, просто віддати 15 областей і війна закінчиться.
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Сейчас тебя обвинят в сепаратизме и забанят навсегда,как это уже было с одним.
Если уж идти в совок то всем вместе.
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Фігушки, нас не беруть, до йолопів нарешті дійшло що краще західну Україну не брати в совок.
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Да не очень то вы и хотите.
Тут одного даже забанили за это.
Дмитро крук или как то так.
Это не ты?
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Ні, я нік ніколи не міняв, Крук наче з Хмельниччини був, він збирався до Канади.
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История знает и тридцатилетнюю войну, и столетнюю, а необъявленные войны могут длиться и еще дольше, если ни у одной из сторон нет сил их закончить.
И уничтожение половины населения в таких войнах - не редкость...

Потому для Украину есть лишь один выход - становиться сильнее Русни.
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Оце певно одна з таких -
По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.Источник: https://censor.net.ua/v3167380

точно треба розводити.
Адже війни завжди закінчуються поразками . Адже так Немо
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"...то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. ... пока название новых точек нельзя озвучить". Похоже, что дядя походя, невзначай, продал военную тайну! Ведь мы-то, как и те пацаны, ничего не знали! Даже не предполагали!!!
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цей "вояка" з'являється лише коли відводять війська ! ні скорботи не висловить за загиблими ні на фронті його не видно
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О як. Міністру подобається здача території. Вона йому прекрасно підходить. ПАбедітелі
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Гордон призвал Украину "отделиться" от Крыма и Донбасса.
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