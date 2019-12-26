 Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.
По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить.
"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - объяснил министр.
Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
головний ризик - нарциси при владі і ,до того ж зелені)
в "українських" типу виданнях на кшталт НВ:
їм треба терміново оголити наш північний фланг...
Но, все равно отводили, сдавая наши города и народ оккупанту!
Спробуйте потім назад забрати те, що здаєте.
Фотофакт.
Американский наемник "Блэкуотер" на строительстве Шулявского путепровода в Киеве
Это, где граждане будут ходить в Украину за баблом. Мне представляется, что вова хутин свалял дурака, когда официально пристегнул крым к россии. Он, наверное. сейчас себя за все места кусает. Не было бы никаких санкций и мы бы и их по сей день содержали.
Если уж идти в совок то всем вместе.
Тут одного даже забанили за это.
Дмитро крук или как то так.
Это не ты?
И уничтожение половины населения в таких войнах - не редкость...
Потому для Украину есть лишь один выход - становиться сильнее Русни.
По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.Источник: https://censor.net.ua/v3167380
точно треба
розводити.
Адже війни завжди закінчуються поразками . Адже так Немо