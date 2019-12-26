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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11459) Нафтогаз (2833) дивиденды (7)

 Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить в госбюджет 8,5 млрд грн

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

Утверждение соответствующего решения собрания акционеров НАК закреплено распоряжением Кабмина от 26 декабря 2019 года, текст которого обнародован на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

В дальнейшем эта сумма будет учтена при расчете и выплате компанией дивидендов по итогам деятельности за весь 2019 год.

Как сообщалось, в январе-ноябре 2019 года доходы госбюджета Украины были на 5,9% ниже плана, в том числе общий фонд получил  на 6,1% меньше плана. Минфин связывает недовыполнение доходов с укрепившимся курсом гривни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд

Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий год, который идет за тем годом, за который получили прибыль. То есть, дивиденды за 2019 год Нафтогаз должен был заплатить в бюджет в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3167444
 
 
 Топ комментарии
 
Казна порожня - як я вас розумію!
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це що , в слуг урода, ще один карпаратів намічається? на 8,5 млрд?
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теперь сладкое только для бабушки. Бородатой.
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це що , в слуг урода, ще один карпаратів намічається? на 8,5 млрд?
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оно с богданом на нг в Карпаты собралось...
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до каломийського на Буковель, і з хорошим подарунком
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Эх, снова мама в Америке останется без сладкого...
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теперь сладкое только для бабушки. Бородатой.
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"нет, сынок, это ты теперь будешь меньше кушать!" (с)
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Без сладкого останеться быдло, голосовавшее за зеленского. Потому что раньше давали 1% премии от отсуженых денег у рашки, а сейчас зеленая песень проедает деньги на перед, тратит те налоги и диведенты, которые должны были идти в бюджет в следующем году.
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У пана атамана не хватает золотого запаса.
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Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени.(с)
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Не віриться що Зеля зможе прибрати Авакова.
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"Зеленський всерьез задумался" - сюр какой-то
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Денег нет,но вы держитесь. Зелики "хазяйнують".
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Таке враження що зебня потікає з 1-го січня, в 2020 де гроші будете брати?
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Нафтогаз компания государственна,и право государства решать когда и сколько прибыля с дивидентов в бюджет перечислять.Главное,что бы прибыля булы,а не убыля как при бабе Йули.
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Як би все вірно, але тут нюанс, ці гроші вже були забиті в бюджет 2020, 10 млрд з бюджету 2020 Гончарук вже поцупив, тепер ще 8, спробуте піти до керівника і взяти зарплату за травень 2020 року.
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А в 2020 новые прибыля та дивиденты будуть.У чому пытання?Еще должок вид Рашки по Стокгольму прыйдэ,да и с транзитом газа усэ гаразд.Не вижу ни якого "шухеру".
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Так у вас і 2021 в травні буде зарплата, йдіть зараз, беріть за травень 2020, взагалі то колись за таке була стаття.
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Так дивиденты за 2019 рик,а не за 2021.Будуть в 2021, будем брать.Нэма пытань.Дожыты трэба.
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найбільше всього доходи бюджету зростали за прем'єра тимошенко .
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А доходы Нафтогазу,тэж рослы?Что то не припомню такого?
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доходи нафтогазу це фактично ще один податок. сам нафтогаз нічого не робить він фактично прокладка. звідки доходи?
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А ты у производителей прокладок спроси,откель доходы?В 2019 году у Нафтогаза доходы(прибыля) есть,отсюда и дивиденты.А при Йуле Нафтогаз був убыточным,тому и дивидентов-прибылей не було.При Йуле убытки Нафтогазу с бюджету финансувалыся.Вот у нее и спроси,откуда убытки?
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ціна на імпортний газ 7-10 років тому через високу ціну на нафту 110-120$ доходила майже до 500 $ ще й купували високі об'єми. потім коли ціна на нафту обвалилась в 2016 до 40 $ відповідно ціна на газ впала до 215$. це якщо по "ганебному" контракту тимошенко, коротше ціна на газ в останні роки суттєво впала. борги за комуналку минулого літа досягли точно не пам'ятаю але десь 60 млрд грн. десь приблизно стільки ж треба і на субсидії. це майже стільки що нафтогаз платить як податки. за тимошенко була більша ціна на газ, більше його купували, не тратили стільки на субсидії і не було таких боргів за послуги. якщо ти лібертаріанець то тоді все зрозуміло люди повинні виживати хто як хоче, тут я с тобою спорити не буду.
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Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. Объем продолжает увеличиваться.(с)
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Як я розумію,в казні лишилася дірка від бублика і мертвого віслюк вуха...
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Як я розумію,в казні лишилася дірка від бублика і мертвого віслюк вуха...
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Чого лише за 19тий рік, хай вже і за 9 місяців 20того року, не вже самокату важко розрахувати дивіденди Нафтогазу на рік у перед...))
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Ух кляті папередніки!!! Заробили за три квартали 8.5 млрд грн.
Коли вже нарешті за це посадять клятого баригу?!?!
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