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Все про:Мариуполь (3702) обмен (861) терроризм (18163)

 Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи

В Мариуполе Октябрьский районный суд изменил меру пресечения четырем подозреваемым по делу о захвате здания Мариупольского городского отдела милиции 9 мая 2014 года. Их отпустили из-под стражи под личные обязательства.

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемые написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса и на территории России.

Как известно, 9 мая 2014 года группа вооруженных боевиков напала на городской отдел милиции Мариуполя, взяв заложников. В результате операции по освобождению погибли 13 человек, включая террористов. Часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались четверо человек. Задержанным Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167441
 
 
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Власти Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины Окуевой хотя выдали ему визу. Дело о теракте против Окуевой прекратили после прихода к власти Зеленского и назначении генерала Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с Москвой (с)
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОВНА В ЛУГАНДОНЕ ПОВЫШАЕТСЯ И ПОВЫШАЕТСЯ!
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Кстати что с теми уродами которые в прошлом году в восьмером на грузовике прорвались к боевикам и сдались в плен? Как то все подозрительно затихло
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И что?
Тем козлам на винторогии будет хуже, чем в тюрьме в Украине, пусть ехают
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вазелиновіе сливают свидетелей и участников кацапской агрессии, по итогу продадут все это как "гражданский конфликт который начался из-за закона о языке"
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Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи
обмін проводить не Україна
обмін проводить антиукраїнська влада(((
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Ребята, нам давно пора определиться, шо мы вообще хотим. Сгноить в своих тюрьмах харьковских террористов или допустить сгнивание в расийских тюрьмах наших людей?
К чему эти все вопли и визги? Нам важнее вытащить своих или сберегти у себя в зверинце ублюдков?
Ну если так... то хай наши "там" расстанутся со всякими своим надеждами на возвращение. Волонтёры напишите им об этом, вы же как-то поддерживаете с ними связь.
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