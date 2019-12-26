 Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подозреваемые написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса и на территории России.
Как известно, 9 мая 2014 года группа вооруженных боевиков напала на городской отдел милиции Мариуполя, взяв заложников. В результате операции по освобождению погибли 13 человек, включая террористов. Часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались четверо человек. Задержанным Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.
Тем козлам на винторогии будет хуже, чем в тюрьме в Украине, пусть ехают
обмін проводить не Україна
обмін проводить антиукраїнська влада(((
К чему эти все вопли и визги? Нам важнее вытащить своих или сберегти у себя в зверинце ублюдков?
Ну если так... то хай наши "там" расстанутся со всякими своим надеждами на возвращение. Волонтёры напишите им об этом, вы же как-то поддерживаете с ними связь.