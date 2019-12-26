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 Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Власти Украины начали изучать возможность оставить подконтрольную НВФ "ДНР" часть Донецкой области без водоснабжения. Это может произойти, если террористы не начнут платить за воду.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление заявления замглавы Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза во время заседания коллегии, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая проблема, которая существует, — это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории", — сказал Мороз.

Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона м3 воды в месяц, а подконтрольная — 10 миллионов м3. Кроме того, замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории.

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Мороз пояснил, что вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы и "та сторона" предварительно согласилась оплатить услуги, однако окончательного механизма расчетов до сих пор нет.

При этом система водоснабжение в Донецкой области взаимосвязано по обе стороны линии соприкосновения. Замглавы ДонОГА пояснил, что правительство поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории с определением источников и средств.

"Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 миллиардов гривен", — отметил Мороз.

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Он добавил, что если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников".

Водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения осуществляет коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса". Это связано с тем, что объекты водоснабжения на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территориях взаимосвязаны. "Вода Донбасса" подчиняется Донецкой облгосадминистрации.

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29 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении международного аудита "Воды Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного креста.

Источник: https://censor.net.ua/n3167439
 
 
 Топ комментарии
 
...замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории

Есть подозрение, что ни хрена она не теряет, а всё бабло, ни сном, ни духом не ведая, платит остальное население Украины.
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Договор с кем заключен будет ?

оцициальным признанием попахивает
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ПРЕДЛАГАЮ ТЕМ КТО НАХОДИТСЯ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРИТОРИИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТЕХ КТО НЕ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ!
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ордло лучше можно без мыла, без воды - фигня Украина может ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз - Цензор.НЕТ 9322
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А Севоха разрешит так сделать? И что там с газом и электричеством для них?
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Договор с кем заключен будет ?

оцициальным признанием попахивает
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...замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории

Есть подозрение, что ни хрена она не теряет, а всё бабло, ни сном, ни духом не ведая, платит остальное население Украины.
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Да ладно сказочники кишка тонка у Зе команды им легче свои территории оставить без воды видим как они чего изволите перед ПУ
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Справедливості ради нагадаю що і Пе безкоштовно ( тобіш за наш з Вами рахунок) поставляв туди і воду і електрику
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УВЫ не может ,хотелось бы ,но УВЫ ..ибо зависим мы от ********* очень сурьзно ,например ядерное топливо они нам подгоняют ,нефть ,газ а это ХРЕНОВО .
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ПРЕДЛАГАЮ ТЕМ КТО НАХОДИТСЯ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРИТОРИИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТЕХ КТО НЕ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ!
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Ага...и Мариуполь..Волноваху...и еще с десяток городов...и кучу поселков и сел на территории Украины...
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Эстонцы считаают, что по сравнению с укранискими коммунальщиками у них очень даже быстрая реакция.
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Там водогін треба будувати, комунальники самі не потягнуть.
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Дуже дотепно але тут твоя думка нікому не цікава.Розкажи це своєму свинопасу і його товаришу *****. Їм мабуть сподобається.
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В терористів борги за комуналку, звучить фантастично.
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ага, у меня за газ одна платежка не прошла сразу приехали отрубать, а тут с какого-то хера мы должны спонсировать сепаров. Само население там в основном платит, бабло просто не переводят нам и оно оседает у упырей с верхушки этого зоопарка .
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Во как, сыньоносая банда о таком даже не зареклась. Более того, электролитов ремонтировала как на крысм, так и на лугандон.
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А при свинарнику такого не було і сєпарам всі борги списували за рахунок бюджету. Хто ж тоді ************* влада?
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И при зебиле не будет...по той простой причине что вместе с ними придется отключить и города на подконтрольной Украине территории...
Это все пустой треп...
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ты хочешь сказать что большая проблема поставить вентиль после наших подконтрольных городов и перекрыть его только сепарам?
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Карту купи лапоть...для начала...
Посмотри как и откуда вода идет...а потом уже умничай...
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они ещё и свет у ахмета покупают раза в 3 дешевле чем он его нам продает
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Это даже не смешно, мы им пенсию скоро платить начнем, амнистию, выдадим удостоверения УБД, выборы проводить будем. О каких долгах речь ???
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у ордло есть выход к азовскому морю, поэтому давно пора и им воду перекрыть
пусть морскую черпают!
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Напомните еще, сколько откровенных сепаров посадила нынешняя власть ??? только не в кресла депутатов …
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Згадай скільки справ за п"ять років продали свинарні генпрокурори і будеш знати скільки повинно було сидіти.
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А они за коммкналку исправно берут с населения. И за газ. И за воду. И электричество. И если кто не заплатит - вырубают без разговоров. Ахмет хлопает в ладошки - налоги то тю-тю Украине. Добился таки своего. Еше и украинских лохов обдирает как липку. Ну ,а толку вам дебилам мне это объяснять пять лет ? ))
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Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз
круто(вони із мінометів і гранатометів гатять по Україні,а Україна їм за це качає воду(((
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Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Возмутительно. А то, что Украина подгоняет террористам все коммунальные ништяки, это нормально.
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