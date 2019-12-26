 Украина и США согласовали поставку второй партии "Джавелинов", - Минобороны

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТһеБабель.

По словам Петренко, контракт был заключен в течение 4 квартала "за счет сосредоточения ресурсов".

"Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам", - рассказал замминистра.

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