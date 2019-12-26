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Все про:Минобороны (6190) США (15957) Javelin (66)

 Украина и США согласовали поставку второй партии "Джавелинов", - Минобороны

Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТһеБабель.

По словам Петренко, контракт был заключен в течение 4 квартала "за счет сосредоточения ресурсов". 

"Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам", - рассказал замминистра.

Смотрите также: Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3167438
 
 
 Топ комментарии
 
Хіба є вакцина від вати мізків?
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ти забув написати, що марадьор першу партію джавелінів вкрав Украина и США согласовали поставку второй партии "Джавелинов", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4511
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Тобто в той час,коли підприємства нашої оборонки стають з-за відсутності замовлень,вони вигрібають останнє з оборонного бюджету,щоб закупити щось в США ?
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Зрада! Зеленський має відповісти за це перед народом! Усі на майдан!
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ти забув написати, що марадьор першу партію джавелінів вкрав
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Тобто в той час,коли підприємства нашої оборонки стають з-за відсутності замовлень,вони вигрібають останнє з оборонного бюджету,щоб закупити щось в США ?
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Там штати 300лямів зелені нам виділили - на них і куплять.
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похоже имеются ввиду самолеты радиолокационной разведки
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Ліпше б обладнання якесь медичне поставили або ліки чи вакцину.
А то спішать "підлити масла у вогонь"!
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питання типового дамбаського люмпена " а нах ... нам оборонятися, якщо нема чим лікуватися?"
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шановний з квітня закривається 90% районних лікарень ! нашо тобі вакцина!
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Хорошо бы ещё на ПВО современное раскошелиться, потому как стерханутый помешан на самолётах.
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Джавеліни це добре. Козлорилі тепер в танк боятимуться сідати. Але дальність 2км... Нам би ракеток побільше...
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Ви що з глузду зїхали? Перзидент ночей недосипає про дружбу з страшним братом мріючи, а вам ракети.
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