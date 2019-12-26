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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15957) Климкин (2318)

 В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

После увольнения Курта Волкера с должности специального представителя США в делах Украины в США не осталось человека, ответственного за украинское направление.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Когда меня журналисты мучают вопросом об основных последствия этого года, я говорю, что мы в ситуации более сложной, чем год назад. И это не связано исключительно с перегрузкой власти в Украине. Это связано и с тем, что происходит в Штатах. И это реально катастрофа для нас - и на далекую перспективу тоже", - отметил Климкин.

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Он уточнил, что в Штатах уже нет человека, который полностью занимается Украиной.

"Ни одного! То есть люди, которые по своему мандату менеджируют украинско-американские отношения - но нет ни одного человека, который бы вкладывался в Украину. А еще год назад было совершенно по-другому", - сказал экс-министр. 

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3167435
 
 
 Топ комментарии
 
Если даже в Украине такого человека нет, то откуда ему взяться в США...)
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Катастрофа Климкин ,это быть таким дураком как ты , В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4944ну и ещё катастрофа когда твоей страной занимаешься не ты сам а кто-то там в США ....Никто не подскажет откуда Климкин родом ... В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4944
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Із Курщини. Землі що належить Україні.
Як і Білгородщина.
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Читать умеешь??

И это не связано с перезагрузкой власти в Украине
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Конечно же не связано, а как же? Вот если бы там Украиной начал заниматься целый департамент - вот это было бы связано. Это было бы величайшим достижением команды слуг.
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Катастрофа Климкин ,это быть таким дураком как ты , ну и ещё катастрофа когда твоей страной занимаешься не ты сам а кто-то там в США ....Никто не подскажет откуда Климкин родом ...
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Із Курщини. Землі що належить Україні.
Як і Білгородщина.
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Непонятно как на землях Святой Украины могло такое чучело появится ,как Климкин В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8656видимо аномалия ..
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тут не зрозуміло інше - як довбень, типу тебе, якого вигнали з ПТУ, може настільки розбиратися в зовнішній політиці?
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Пєця по черзі випускає своїх чортиків з табакерки, щоб ті зморозили якусь херню і одразу заховались )))
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І русскіє новості:
«26 декабря 2019.
Киев включил в обмен пленными сдавшего украинских солдат ополченцам фермера».
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В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

Решите мне американское гражданство, я займусь этим вопросом.
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Если даже в Украине такого человека нет, то откуда ему взяться в США...)
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Яке щастя що у нас є Клімкін, який це знає і який так турбується про Україну, вже не будучи міністром )))
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Так сыньоносая коМАНДА приложила к этому все усилия. Ведь помнят же люди старания геннедоразумения в этом направлении
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якщо це насправді так, я себе відчуваю як пес який залишився без господаря
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Хватит нам этих человеков, чтобы потом всплывало разное говно коррупционное в рамках внутриамериканской борьбы за власть.
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сейчас обе палаты Украиной занимаются, он предьяву импичментскую рыжему кинули )))
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А чем сейчас Климкин занимается? Где он работает? У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4353
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Его тесть плотно занимается Украиной
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