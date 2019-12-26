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Все про:реестр (168) Госархстройинспекция (42) Федоров Михаил (28)

 Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ

Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины - строительный реестр Госархстройинспекции (или просто ГАСИ). Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных..., и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре (см. Скрин)", - рассказал министр.

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Данные реестра открыли в формате csv и они касаются 2013-2019 годов, написал Федоров. Всего представлено 31 поле. Там есть информация о заказчике, проектировщике и подрядчиками с кодами ЕДРПОУ.

Также присутствуют данные об авторском и технических надзорах, характеристики застройки и классе последствий, есть данные об адресе, кадастровом номере и другие. Министр отметил, что их качество "далекое от идеального".

Кроме этого Федоров показал скрин, на котором в документе есть следующие комментарии - "чіпчси" и "тут не легче фігня". Министр попросил догадаться, что имели в виду предыдущие менеджеры услуги, оставляя пометку "не отправлять".

Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ 01
Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167433
 
   
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А Шо ты хАтел, мля?! Этовам не пуем пА рАялю... Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ - Цензор.НЕТ 3149
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Застройщики хотят быть богатыми в бедной стране. Посмотрим как это у них выйдет. Вместо бетона будут прессованый песок применять разве что.
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При Пете такого небыло! Все срочно на Майдан! Вернем Петю!
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2013-2019 года...А оно всё интереснее и интереснее становится...
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НЕ РЕЕСТР А СПЛОШНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!
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о каком технадзоре идет речь если он за зарплате у подрядчика ?
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При чому тут "зрада" ! Це результат 28- річної зміни "мудрим " населенням ПРІЗВИЩ олігархів і представників їх кланів ! Що ця зміна лише Прізвищ змінила систему керування Країною з олігархічної на якусь іншу ? Та Ні ! З кожним разом цей колективний гопак на граблях цю систему лише цементував ! То може зробило це "мудре населення : факт- дія - ВИСНОВОК ? Ні ! Ще гірше : допустили що Країною можуть керувати люди без відповідних Знань,Фаху і Досвіду ! Повторюємо досвід дєдушкі Лєніна = кухаркіни діти??? Тому "мудрому" населенню наче пороблено...
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