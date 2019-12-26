 Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины - строительный реестр Госархстройинспекции (или просто ГАСИ). Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных..., и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре (см. Скрин)", - рассказал министр.

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Данные реестра открыли в формате csv и они касаются 2013-2019 годов, написал Федоров. Всего представлено 31 поле. Там есть информация о заказчике, проектировщике и подрядчиками с кодами ЕДРПОУ.

Также присутствуют данные об авторском и технических надзорах, характеристики застройки и классе последствий, есть данные об адресе, кадастровом номере и другие. Министр отметил, что их качество "далекое от идеального".

Кроме этого Федоров показал скрин, на котором в документе есть следующие комментарии - "чіпчси" и "тут не легче фігня". Министр попросил догадаться, что имели в виду предыдущие менеджеры услуги, оставляя пометку "не отправлять".



