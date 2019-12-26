 НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook госсекретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству, происходят обыски НАБУ", - написал он.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

"По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN", - написал Биденко.

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"МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - добавил он.

В Национальном антикоррупционном бюро пока не прокомментировали информацию об обысках.

Напомним, 10 мая 2018 года правительство приняло единый бренд Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил тогда, что проект бренда Ukraine Now будет способствовать продвижению информации об Украине в мире.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявляла тогда, что на разработку бренда UkraineNOW не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

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