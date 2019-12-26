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 НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят в помещении Министерства информации обыск по делу о продвижении бренда UkraineNOW на телеканале CNN в 2018 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook госсекретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству, происходят обыски НАБУ", - написал он.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

"По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN", - написал Биденко.

НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил бренд Украины в мире - "Ukraine NOW". ФОТО

"МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - добавил он.

В Национальном антикоррупционном бюро пока не прокомментировали информацию об обысках.

Напомним, 10 мая 2018 года правительство приняло единый бренд Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил тогда, что проект бренда Ukraine Now будет способствовать продвижению информации об Украине в мире.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявляла тогда, что на разработку бренда UkraineNOW не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

Также на Цензор.НЕТ: Ноль гривен ноль копеек для бюджета Украины, - в Мининформполитики опровергли миф о "дорогом" бренде "Ukraine NOW"

Источник: https://censor.net.ua/n3167432
 
 
 Топ комментарии
 
Соевые притихли, готовятся к большому шухеру и передислокации
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аха-ха, соевым петрушкам приготовиться))))
И не говорите что вас не предупреждали НАБУ проводит обыски в Мининформации, - Биденко - Цензор.НЕТ 8331
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зелених тролів виявляють - тих, що зелю лестощами засипали.
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аха-ха, соевым петрушкам приготовиться))))
И не говорите что вас не предупреждали НАБУ проводит обыски в Мининформации, - Биденко - Цензор.НЕТ 8331
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Деяким людям термін "за ідею" нічого не каже.
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Хто зна, може штатні перейшли на роботу до Боді, в спадщину.
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Почитайте фейсбук Зеленського.
Там суцільне шаблонне дуполизаніє.
Не знаю тільки, то наші так вицьмокують чи і лахта допомагає.
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Соевые притихли, готовятся к большому шухеру и передислокации
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снова будете пытаться украинскую границу "немножко передвигать"?
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Украинская граница там где была, там и оста5тся, бот.
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но вы же свои попытки не оставите, коллаборанты?
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не, так смеюсь что 5 зебилов за стенкой обделались со страху
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беги в аэропорт пост принимай, чтоб я не убежал
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Лучше сам иди сдавайся, сдай ещё пару штук своих подельников - в суде зачтется
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помечтай, это заменяет реальные успехи )
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Я не просила тебя делиться со мной твоим опытом.
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Не всерся, чмо зеленосраке. Дохєра вже зробили разом (з москалями) ушльопки зебільні!?
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коллаборанты и глисты паРашные головы поднимают...
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Так опусти голову и прекрати раскачивать страну
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зебилы что ищем ? НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко - Цензор.НЕТ 4798 скоро безработные шахтеры и металлурги к вам придут что делать будете
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По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN

Не зрозумів - якщо акти виконання є значить роботу виконано. Це вони так під CNN копають - виходить що там не розмістили рекламу?
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Спробуй ще раз прочитати, може зрозумієш, хто виконав роботу, а хто ні
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По мнению порохоботов, кто там смотрит то CNN!
А потом удивляемся, что рашка выигрывает у нас информационную войну.
Раскукарекались здесь, что вы имеете против НАБУ, больные люди?
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