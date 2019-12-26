 Украина и "Л/ДНР" проведут обмен пленными 29 декабря, - российский "Коммерсантъ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

По словам собеседников издания, стороны обменяются заключенными 29 декабря, "если не произойдет что-нибудь непредвиденное". Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, неизвестно.

До 29 декабря координатор Трехсторонней контакты группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш должен проверить, является ли добровольным отказ ряда пленных от участи в обмене. Фриш приступит к проверке завтра, сообщила представитель "ЛНР" в группе Ольга Кобцева.

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Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад.