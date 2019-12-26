 Украина и "Л/ДНР" проведут обмен пленными 29 декабря, - российский "Коммерсантъ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
По словам собеседников издания, стороны обменяются заключенными 29 декабря, "если не произойдет что-нибудь непредвиденное". Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, неизвестно.
До 29 декабря координатор Трехсторонней контакты группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш должен проверить, является ли добровольным отказ ряда пленных от участи в обмене. Фриш приступит к проверке завтра, сообщила представитель "ЛНР" в группе Ольга Кобцева.
Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад.
Про це повідомляє UATV [1] з посиланням на Новинарню [2].
Спочатку правоохоронці влаштували обшуки у її квартирі, а потім вивезли в невідомому напрямку.
"Це пов'язано з матеріалами, які були опубліковані і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території Донбасу та Луганська, а також з розслідуваннями фактів контрабанди", - пояснили у редакції.
Адвокат журналістки не знає, куди забрали його підзахисну.
Зазначимо, що у лютому 2019 року видання опублікувало матеріал Полухіної "Еноты в клетке", де розповідається про те, як Росія фінансувала та курувала бойовиків на Донбасі й в окупованому Криму.