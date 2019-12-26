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 Политика Украины
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 Украина и "Л/ДНР" проведут обмен пленными 29 декабря, - российский "Коммерсантъ"

Украина и террористические формирования "Л/ДНР" договорились провести обмен пленными в формате "всех на всех" 29 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

По словам собеседников издания, стороны обменяются заключенными 29 декабря, "если не произойдет что-нибудь непредвиденное". Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, неизвестно.

До 29 декабря координатор Трехсторонней контакты группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш должен проверить, является ли добровольным отказ ряда пленных от участи в обмене. Фриш приступит к проверке завтра, сообщила представитель "ЛНР" в группе Ольга Кобцева.

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Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами. По словам представительницы Украины в ТКГ Валерии Лутковской, в рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3167430
 
 
 Топ комментарии
 
Плешивый наберет себе фонд для обмена за несколько месяцев. Лысый идиот Кутепов с Гомадського недавно в Дагестан летал...
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Заметили?! Уже Украина и "Л/ДНР", а не Украина и козлостанская пидерация!
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Совет форумчанПравила форума
 
мне одному звучит как легитимизация дырявых?
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Нет не одному этим обменом между некой ДНР и Украиной ещё раз на весь мир признали как говорят кацапы мол ихтамнет поэтому даже меняют своих на "своих" а кацапы голуби мира миссионеры которые хотят помирить друг с другом и просто наблюдатели
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У РФ затримали журналістку видання "Новая газета" Юлію Мартовалієву (Полухіну), яка розслідувала, хто фінансує бойовиків на Донбасі та контрабанду на окупованій території.

Про це повідомляє UATV [1] з посиланням на Новинарню [2].

Спочатку правоохоронці влаштували обшуки у її квартирі, а потім вивезли в невідомому напрямку.

"Це пов'язано з матеріалами, які були опубліковані і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території Донбасу та Луганська, а також з розслідуваннями фактів контрабанди", - пояснили у редакції.

Адвокат журналістки не знає, куди забрали його підзахисну.

Зазначимо, що у лютому 2019 року видання опублікувало матеріал Полухіної "Еноты в клетке", де розповідається про те, як Росія фінансувала та курувала бойовиків на Донбасі й в окупованому Криму.
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Не «Украина с ОРДЛО договорилась» а временно исполняющие обязанности руководства Украины!!
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Тоесть таки сделали что Рашка здесь непричем? Дырявые отдадут нам каких то алкашей и перебежчиков, а реальных наших патриотов воевавших против Кацапстана держат в росийских тюрьмах. А на тех пленных что на Рашке Зеленскому насрать?
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Реальные военнопленные в Лугандонии, а патриоты горлопаны в России, шо б ты знал, как то все навыворот у вас.
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Плешивый наберет себе фонд для обмена за несколько месяцев. Лысый идиот Кутепов с Гомадського недавно в Дагестан летал...
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Заметили?! Уже Украина и "Л/ДНР", а не Украина и козлостанская *********!
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Т.е. дефакто зеленые упыри уже признали ЛДНР.
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