 Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра соцполитики Олег Коваль.

"Мы будем вносить предложение запрета ввозить секонд-хенд в Украину. Мы только разрешаем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарного и т.д. ...", - сказал Коваль.

Он уточнил, что соответствующие предложения готовятся совместно с Государственной таможенной службой и Реанимационным пакетом реформ.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установлением на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание. Я лично буду обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении этих действий. Я уже несколько заявлений подписал", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что сейчас в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.

"По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около $2 млн. То есть в год - от 2 до 3 млрд грн ...", - сказал Коваль, отвечая на вопрос, о каких потерях от неуплаты пошлины за ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи идет речь.

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