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 Политика Украины, Общество
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Все про:секонд хенд (36) Министерство социальной политики (669) Коваль Олег (1)

 Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль

В Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра соцполитики Олег Коваль.

"Мы будем вносить предложение запрета ввозить секонд-хенд в Украину. Мы только разрешаем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарного и т.д. ...", - сказал Коваль.

Он уточнил, что соответствующие предложения готовятся совместно с Государственной таможенной службой и Реанимационным пакетом реформ.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установлением на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание. Я лично буду обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении этих действий. Я уже несколько заявлений подписал", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что сейчас в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.

"По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около $2 млн. То есть в год - от 2 до 3 млрд грн ...", - сказал Коваль, отвечая на вопрос, о каких потерях от неуплаты пошлины за ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи идет речь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль

Источник: https://censor.net.ua/n3167425
 
 
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просто надо глянуть у кого из слуг урода швейний бизнес
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все правильно.. основные потребители сэконда - как раз 73%)) пусть покупают теперь втридорога)
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А тьі из тех, кто китайское дерьмо покупает?
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И километровые очереди в "секонд" плавно перекочуют на Крещатик в бутики типа "Филипп Плейн"?
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Шо за нотки недовольства? Може тобі і найвеличніший зюзядент не нравитца?
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Ну мы не же порохоботы, которым 5 лет вкручивали гайки в резьбу - а им все нравилось. Что-то поддерживаем, против чего-то выступаем, это нормально.
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Секонд-хенд первое, что вызвало Ваше личное недовольство в действиях этой власти?
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зебилы имеют только одно право - заткнуться и уткнуться в зомбоящик, молча поддерживая ВСЕ решения моники и слуг урода Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 3898
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да скажи уже честно, что зеля платить перестал
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Фу, зебил. Недостаток веры в действия новой народной власти вызывает опасение.
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зебилы должны страдать - раз не имеют мозгов.. и платить втридорога за одежду лоббистов запрета))
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Заборонити то ви можете, а в чому ваші зебіли ходитимуть?
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Оооо! Давайте давайте, может еще часть зебилов прозреет
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Это правильно. Нарид должен искать одежду на помойках.
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О! Они уже наладили производство нашей одежды!? Фабрики заработали? Или не? Или как всегда с голожопых начнут?
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Для многих секонд хенд единственная возможность купить приличные вещи. Чем он мешает этим упырям?
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Ну не единственная, допустим, но зачем платить больше?
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так уже говорили: у кого-то из упырей явно есть швейный бизнес...
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Тобто будете не тільки голодними, а й голими і босими.
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Это хорошая мысль.Одобряю.Любители велосипедов и дешёвой коммуналки оценят)))
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Это будет круче, чем поднять тарифы за коммуналку для зебобиков!
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Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль

Секонд-хэнд это позор и унижение украинцев, как людей второго сорта Превращение Украины в бомжатник.
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Її в бомжатник перетворили вже давно.
З такими мізерними пенсіями і зарплатами людям залишається лише "секенд".
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О да! Вот это реформаторы! Так держать!
П.С. Щяс 73% зубожилых хором падут на колени и станут благодарить слуг за то шо избавили их от дешовых шмоток. Нарид теперь будет носить одеяния исключительно дизайнерские Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 2933
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исключительно кятайские и дерьмо и дорого Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 9670
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Позбавте ще людей останньої можливості купити речі по доступних цінах!
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а если запретить то таможенные платежи повысятся неимоверно
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все остается на своих местах... порядок на таможне навести не можем... начнем с другого прохода...
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Не зрозумів,
що, євробляхи таки заборонять???
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исключительно новые машины, ничего подержаного!
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похоже, церковь хочет стать монополистом в деле продаж секонд-хенда, поступаемого по линии каритаса. ))
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зебики уже щипают всех что можно, видимо с бюджетом вообще швах, доигрались крепкие хозяйственники новой волны
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Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 1459

дебилы ..., хотя ... вперед и с песней, ...может это и к лучшему ...
за "секонд" народ может вас и в асфальт закатать всех разом,
вам протесты "евробляхеров" покажутся новогодним утренником в детском саду...
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Правильно. Штаны и кирзачи нужно передавать по наследству от деда внуку. Как и автомобили. А трусы с носками носить по 2 года как прописано в нормативах минимального прожиточного минимума. Ато жируют тут понимаешь... Ведь каждый в Украине пожет купить себе обувь и штаны за $100-$150 что является половину его месячной зарплаты.
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ще можна офіс президента перейменувати на кабінет президента
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А чим тобі назва Шапіто не подобається Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 3824
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дуже подобається
але до щастя треба підбиратись поступово
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******* наконец то будут довольны. Раньше они на евробляхеров ножи точили и требовали повышения цен на автомобили, теперь зато на штаны цены подскочат.
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С кого бабла не содрать, как не с нищих, которьіе даже одежду новую купить не могут.
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